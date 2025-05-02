Що ви знаєте про легендарні перемоги Динамо? ТЕСТ

39 років тому, 2 травня 1986-го, київське Динамо завоювало другий в історії Кубок володарів кубків УЄФА. Команда Валерія Лобановського із такими зірками, як Олег Блохін, Ігор Бєланов, Олександр Заваров та іншими, обіграла у фіналі турніру мадридський Атлетико.
З приводу річниці такої події “Чемпіон” вирішив підготувати квіз, який розповідає про найзначніші перемоги київського клубу.
Яким був чемпіонський шлях Динамо до першого виграшу Кубку Кубків?
Виграш Кубку Кубків-1986 вийшов дуже результативним: три киянина розділили звання найкращого бомбардира турніру. Хто ж був третім, разом з Блохіним і Бєлановим ?
Не у всіх героїв головних перемог Динамо кар'єра вийшла тривалою. Хто із цих футболістів закінчив професійну кар'єру ще до 30-річчя?
Футболісти Динамо перевершують один зі світових грандів за кількістю Золотих м'ячів. Який саме?
Після перемоги в Кубку Кубків-1986 13 динамівців було відзначені званням заслужених майстрів спорту. Хто з них цього звання не отримав?
У якому році Динамо обігравало чинного володаря трофея?
Після гучних перемог за радянських часів з магазинів зникало шампанське, але переможці Кубку Кубків-1986 згадували, що у Києві з прилавків зник інший напій. Який?
Одного разу єврокубковому успіху Динамо посприяв гол футболіста, який виграє Чемпіонат Європи. А в якій ситуації?
1999 року Динамо обіграло мадридський Реал 2:0. Хто з цих гравців НЕ входив до складу команди?
Який із цих успіхів Динамо НЕ був пов'язаний із голами у ворота голкіпера, який вигравав чемпіонат світу?
Хто з цих легенд Динамо на момент продажу був трансферним рекордом для клубу-покупця?
До 2003 року Віталій Рева виступав за Динамо під певним номером, але потім його змінив. Який це був номер?