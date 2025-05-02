Що ви знаєте про легендарні перемоги Динамо? ТЕСТ

39 років тому, 2 травня 1986-го, київське Динамо завоювало другий в історії Кубок володарів кубків УЄФА. Команда Валерія Лобановського із такими зірками, як Олег Блохін, Ігор Бєланов, Олександр Заваров та іншими, обіграла у фіналі турніру мадридський Атлетико.

З приводу річниці такої події “Чемпіон” вирішив підготувати квіз, який розповідає про найзначніші перемоги київського клубу.

1/12 Яким був чемпіонський шлях Динамо до першого виграшу Кубку Кубків? ЦСКА (Софія), Айнтрахт (Франкфурт), Бурсаспор, ПСВ, Ференцварош Правильна відповідь: розпочинали свій шлях динамівці з софіївського ЦСКА, далі був Айнтрахт, з парою чемпіонів світу у складі, Бурсаспора, ПСВ, з віцечемпіонами світу – і, звичайно, Ференцварош. З Баррі Таун кияни почали у 1998-му :) ЦСКА (Софія), Айнтрахт (Франкфурт), Бурсаспор, Фейєнорд, Ференцварош Правильна відповідь: розпочинали свій шлях динамівці з софіївського ЦСКА, далі був Айнтрахт, з парою чемпіонів світу у складі, Бурсаспора, ПСВ, з віцечемпіонами світу – і, звичайно, Ференцварош. З Баррі Таун кияни почали у 1998-му :) ЦСКА (Софія), Айнтрахт (Франкфурт), Трабзонспор, ПСВ, Ференцварош Правильна відповідь: розпочинали свій шлях динамівці з софіївського ЦСКА, далі був Айнтрахт, з парою чемпіонів світу у складі, Бурсаспора, ПСВ, з віцечемпіонами світу – і, звичайно, Ференцварош. З Баррі Таун кияни почали у 1998-му :) Баррі Таун, Айнтрахт (Франкфурт), Бурсаспор, ПСВ, Ференцварош Правильна відповідь: розпочинали свій шлях динамівці з софіївського ЦСКА, далі був Айнтрахт, з парою чемпіонів світу у складі, Бурсаспора, ПСВ, з віцечемпіонами світу – і, звичайно, Ференцварош. З Баррі Таун кияни почали у 1998-му :)

2/12 Виграш Кубку Кубків-1986 вийшов дуже результативним: три киянина розділили звання найкращого бомбардира турніру. Хто ж був третім, разом з Блохіним і Бєлановим ? Вадим Євтушенко Правильна відповідь: Олександр Заваров. Заваров у тій команді просто сяяв, тому й взяли до Ювентуса. Василь Рац Правильна відповідь: Олександр Заваров. Заваров у тій команді просто сяяв, тому й взяли до Ювентуса. Олександр Заваров Правильна відповідь: Олександр Заваров. Заваров у тій команді просто сяяв, тому й взяли до Ювентуса. Іван Яремчук Правильна відповідь: Олександр Заваров. Заваров у тій команді просто сяяв, тому й взяли до Ювентуса.

3/12 Не у всіх героїв головних перемог Динамо кар'єра вийшла тривалою. Хто із цих футболістів закінчив професійну кар'єру ще до 30-річчя? Володимир Мунтян Правильна відповідь: Володимир Онищенко. Автор двох голів у першому єврокубковому фіналі Динамо, Онищенко закінчив кар'єру вже у 29 років. Віктор Колотов Правильна відповідь: Володимир Онищенко. Автор двох голів у першому єврокубковому фіналі Динамо, Онищенко закінчив кар'єру вже у 29 років. Володимир Онищенко Правильна відповідь: Володимир Онищенко. Автор двох голів у першому єврокубковому фіналі Динамо, Онищенко закінчив кар'єру вже у 29 років. Ігор Бєланов Правильна відповідь: Володимир Онищенко. Автор двох голів у першому єврокубковому фіналі Динамо, Онищенко закінчив кар'єру вже у 29 років.

4/12 Футболісти Динамо перевершують один зі світових грандів за кількістю Золотих м'ячів. Який саме? Реал Мадрид Правильна відповідь: Ліверпуль. У мерсисайдців за всю його історію голденбол вигравав лише Майкл Оуен. У Динамо, звісно, Блохін з Бєлановим. У Баварії це Бекенбауер, Мюллер, Румменігге, у Ювентуса та Реала переможців набагато більше. Ліверпуль Правильна відповідь: Ліверпуль. У мерсисайдців за всю його історію голденбол вигравав лише Майкл Оуен. У Динамо, звісно, Блохін з Бєлановим. У Баварії це Бекенбауер, Мюллер, Румменігге, у Ювентуса та Реала переможців набагато більше. Баварія Правильна відповідь: Ліверпуль. У мерсисайдців за всю його історію голденбол вигравав лише Майкл Оуен. У Динамо, звісно, Блохін з Бєлановим. У Баварії це Бекенбауер, Мюллер, Румменігге, у Ювентуса та Реала переможців набагато більше. Ювентус Правильна відповідь: Ліверпуль. У мерсисайдців за всю його історію голденбол вигравав лише Майкл Оуен. У Динамо, звісно, Блохін з Бєлановим. У Баварії це Бекенбауер, Мюллер, Румменігге, у Ювентуса та Реала переможців набагато більше.

5/12 Після перемоги в Кубку Кубків-1986 13 динамівців було відзначені званням заслужених майстрів спорту. Хто з них цього звання не отримав? Михайло Михайлов Правильна відповідь: Олег Блохін. У Блохіна цей титул був ще з 1975-го. Повний список лауреатів: Анатолій Дем'яненко, Віктор Чанов, Михайло Михайлов, Володимир Безсонов, Сергій Балтача, Андрій Баль, Олег Кузнєцов, Василь Рац, Павло Яковенко, Іван Яремчук, Олександр Заваров, Вадим Євтушенко та Ігор Бєланов. Андрій Баль Правильна відповідь: Олег Блохін. У Блохіна цей титул був ще з 1975-го. Повний список лауреатів: Анатолій Дем'яненко, Віктор Чанов, Михайло Михайлов, Володимир Безсонов, Сергій Балтача, Андрій Баль, Олег Кузнєцов, Василь Рац, Павло Яковенко, Іван Яремчук, Олександр Заваров, Вадим Євтушенко та Ігор Бєланов. Сергій Балтача Правильна відповідь: Олег Блохін. У Блохіна цей титул був ще з 1975-го. Повний список лауреатів: Анатолій Дем'яненко, Віктор Чанов, Михайло Михайлов, Володимир Безсонов, Сергій Балтача, Андрій Баль, Олег Кузнєцов, Василь Рац, Павло Яковенко, Іван Яремчук, Олександр Заваров, Вадим Євтушенко та Ігор Бєланов. Олег Блохін Правильна відповідь: Олег Блохін. У Блохіна цей титул був ще з 1975-го. Повний список лауреатів: Анатолій Дем'яненко, Віктор Чанов, Михайло Михайлов, Володимир Безсонов, Сергій Балтача, Андрій Баль, Олег Кузнєцов, Василь Рац, Павло Яковенко, Іван Яремчук, Олександр Заваров, Вадим Євтушенко та Ігор Бєланов.

6/12 У якому році Динамо обігравало чинного володаря трофея? 1975 Правильна відповідь: 1999. У сезоні-1998/99 кияни обіграли “галактикос” – мадридський Реал, який виграв Лігу чемпіонів у попередньому сезоні. 1986 Правильна відповідь: 1999. У сезоні-1998/99 кияни обіграли “галактикос” – мадридський Реал, який виграв Лігу чемпіонів у попередньому сезоні. 1999 Правильна відповідь: 1999. У сезоні-1998/99 кияни обіграли “галактикос” – мадридський Реал, який виграв Лігу чемпіонів у попередньому сезоні. У жодному Правильна відповідь: 1999. У сезоні-1998/99 кияни обіграли “галактикос” – мадридський Реал, який виграв Лігу чемпіонів у попередньому сезоні.

7/12 Після гучних перемог за радянських часів з магазинів зникало шампанське, але переможці Кубку Кубків-1986 згадували, що у Києві з прилавків зник інший напій. Який? Кава Правильна відповідь: Червоне вино. Перемога у другому Кубку Кубків відбулася на тлі катастрофи Чорнобильської АЕС. У червоне вино вірили як у продукт, що виводить радіацію з організму. Червоне вино Правильна відповідь: Червоне вино. Перемога у другому Кубку Кубків відбулася на тлі катастрофи Чорнобильської АЕС. У червоне вино вірили як у продукт, що виводить радіацію з організму. Коньяк Правильна відповідь: Червоне вино. Перемога у другому Кубку Кубків відбулася на тлі катастрофи Чорнобильської АЕС. У червоне вино вірили як у продукт, що виводить радіацію з організму. Горілку Правильна відповідь: Червоне вино. Перемога у другому Кубку Кубків відбулася на тлі катастрофи Чорнобильської АЕС. У червоне вино вірили як у продукт, що виводить радіацію з організму.

8/12 Одного разу єврокубковому успіху Динамо посприяв гол футболіста, який виграє Чемпіонат Європи. А в якій ситуації? У Кубку Кубків-1974/75 за Динамо забивав Юрій Войнов, чемпіон Європи у складі збірної СРСР Правильна відповідь: Автогол Ангелоса Басінаса в ЛЧ-1998/99. Панатінаїкос був, як не дивно, дуже складним суперником для Динамо Лобановського: у Греції він обіграв киян, в Україні переможним став автогол Басінаса. З французького Ланса, попри чемпіонство, взагалі нікого не включили до складу на переможні ЧС та Євро. У Кубку Кубків-1985/86 за Дуклу автоголом відзначився Іво Віктор , чемпіон Європи у складі збірної Чехословаччини Правильна відповідь: Автогол Ангелоса Басінаса в ЛЧ-1998/99. Панатінаїкос був, як не дивно, дуже складним суперником для Динамо Лобановського: у Греції він обіграв киян, в Україні переможним став автогол Басінаса. З французького Ланса, попри чемпіонство, взагалі нікого не включили до складу на переможні ЧС та Євро. У ЛЧ-1998/99 за ПАО автоголом відзначився Ангелос Басінас, майбутній чемпіон Європи у складі збірної Греції Правильна відповідь: Автогол Ангелоса Басінаса в ЛЧ-1998/99. Панатінаїкос був, як не дивно, дуже складним суперником для Динамо Лобановського: у Греції він обіграв киян, в Україні переможним став автогол Басінаса. З французького Ланса, попри чемпіонство, взагалі нікого не включили до складу на переможні ЧС та Євро. У ЛЧ-1998/99 за Ланс автоголом відзначився Фредерік Дею, майбутній чемпіон Європи у складі збірної Франції Правильна відповідь: Автогол Ангелоса Басінаса в ЛЧ-1998/99. Панатінаїкос був, як не дивно, дуже складним суперником для Динамо Лобановського: у Греції він обіграв киян, в Україні переможним став автогол Басінаса. З французького Ланса, попри чемпіонство, взагалі нікого не включили до складу на переможні ЧС та Євро.

9/12 1999 року Динамо обіграло мадридський Реал 2:0. Хто з цих гравців НЕ входив до складу команди? Василь Кардаш Правильна відповідь: Юрій Калитвинцев. Калитвинцев 1998-го пішов до Трабзонспору. Артем Яшкін Правильна відповідь: Юрій Калитвинцев. Калитвинцев 1998-го пішов до Трабзонспору. Юрій Калитвинцев Правильна відповідь: Юрій Калитвинцев. Калитвинцев 1998-го пішов до Трабзонспору. Сергій Коновалов Правильна відповідь: Юрій Калитвинцев. Калитвинцев 1998-го пішов до Трабзонспору.

10/12 Який із цих успіхів Динамо НЕ був пов'язаний із голами у ворота голкіпера, який вигравав чемпіонат світу? Виграш Кубку Кубків-1975 Правильна відповідь: Виграш Кубку Кубків-1975. Розгром Атлетико у фіналі Кубку Кубків-1986 – це три голи Убальдо Фільйолю, який блискучою грою допоміг аргентинцям виграти перший чемпіонат світу. У 1999-му Динамо забивало Реалу, на воротах в якого стояв німецький чемпіон світу Бодо Ілгнер Виграш Кубку Кубків-1986 Правильна відповідь: Виграш Кубку Кубків-1975. Розгром Атлетико у фіналі Кубку Кубків-1986 – це три голи Убальдо Фільйолю, який блискучою грою допоміг аргентинцям виграти перший чемпіонат світу. У 1999-му Динамо забивало Реалу, на воротах в якого стояв німецький чемпіон світу Бодо Ілгнер Півфінал Ліги чемпіонів-1998/99 Правильна відповідь: Виграш Кубку Кубків-1975. Розгром Атлетико у фіналі Кубку Кубків-1986 – це три голи Убальдо Фільйолю, який блискучою грою допоміг аргентинцям виграти перший чемпіонат світу. У 1999-му Динамо забивало Реалу, на воротах в якого стояв німецький чемпіон світу Бодо Ілгнер Жоден Правильна відповідь: Виграш Кубку Кубків-1975. Розгром Атлетико у фіналі Кубку Кубків-1986 – це три голи Убальдо Фільйолю, який блискучою грою допоміг аргентинцям виграти перший чемпіонат світу. У 1999-му Динамо забивало Реалу, на воротах в якого стояв німецький чемпіон світу Бодо Ілгнер

11/12 Хто з цих легенд Динамо на момент продажу був трансферним рекордом для клубу-покупця? Олександр Заваров (для Ювентуса) Правильна відповідь: Сергій Ребров для Тоттенгема. "Шпори" заради Реброва перекрили рекорд майже вдвічі: 11 мільйонів фунтів були для них фантастичною сумою. Сосьєдад до Деметрадзе купував дорожче Ковачевича, Ювентус – Раша, Мілан – дуже багато кого. Сергій Ребров (для Тоттенгема) Правильна відповідь: Сергій Ребров для Тоттенгема. "Шпори" заради Реброва перекрили рекорд майже вдвічі: 11 мільйонів фунтів були для них фантастичною сумою. Сосьєдад до Деметрадзе купував дорожче Ковачевича, Ювентус – Раша, Мілан – дуже багато кого. Гіоргі Деметрадзе (для Реала Сосьєдад) Правильна відповідь: Сергій Ребров для Тоттенгема. "Шпори" заради Реброва перекрили рекорд майже вдвічі: 11 мільйонів фунтів були для них фантастичною сумою. Сосьєдад до Деметрадзе купував дорожче Ковачевича, Ювентус – Раша, Мілан – дуже багато кого. Каха Каладзе (для Мілана) Правильна відповідь: Сергій Ребров для Тоттенгема. "Шпори" заради Реброва перекрили рекорд майже вдвічі: 11 мільйонів фунтів були для них фантастичною сумою. Сосьєдад до Деметрадзе купував дорожче Ковачевича, Ювентус – Раша, Мілан – дуже багато кого.