Усик – Ф'юрі 2: найочікуваніший та найнепередбачуваніший поєдинок року

21 грудня в Ер-Ріяді відбудеться боксерська подія, вагу якої складно перебільшити. У матчі-реванші британець Тайсон Ф'юрі спробує помститися за травневу поразку українцю Олександру Усику та відібрати престижні титули WBC, WBA, WBO, пояс The Ring. Але справа не в регаліях і чемпіонських титулах. Обидва спортсмени довели все, що можна, на професійному ринзі. Зустрічаються дійсно два найсильніших та унікальних бійця-важковаговика.

Очікування від цієї сутички захмарні. Не залишилося жодної відомої персони в профі-боксі, яка б не висловилася про майбутній бій та не дала власний прогноз. Загальну масу можна поділити на дві групи: тих, хто пророкує перемогу чемпіону, і тих, хто ставить на вдалу помсту претендента. Однак абсолютну більшість спеціалістів об'єднує думка про те, що шанси на перемогу протягом бою будуть мати обидва супротивники.

Неймовірна обопільна небезпека – саме вона перетворює протистояння таких майстрів на захоплююче спортивне шоу. Для порівняння згадаємо нещодавній бій Джошуа і Дюбуа, в якому один з боксерів не показав розумного боксу, за що був жорстко покараний. Декілька нокдаунів та нокаут. Здавалося б, що ще треба глядачам від бійки великих хлопців? Але бій двох британців не витримує жодного порівняння за напругою та інтригою, що була в першому поєдинку Усик – Ф'юрі. Так, ми побачили лише один "канатний" нокдаун, але справді насолодилися майстерністю і тактичною мудрістю гігантів.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images



Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Вік 37 36 Дебют у профі 2013 2008 Зріст, см 191 206 Розмах рук, см 198 216 Стійка шульга ортодокс Профі рекорд 22-0 34-1-1

Перед реваншем поза рингом відбувається справжня словесна вакханалія. "Циганський король" у власному стилі максимально намагається не слідкувати за словами. Діапазон його висловлювань про суперника коливається від повної зневаги до високої комплементарності. Олександр теж став себе почувати більш розкуто перед камерами великих інформаційних агентств, трохи підтягнув англійську. Передматчевого шаленства додало й офіційне промовідео від DAZN у стилі моторошного психологічного трилеру чи то навіть фільму жахів.

Очікування дійсно грандіозні. Чи справдяться вони? Чи готові дві найяскравіші зірки хевівейту видати по-справжньому зіркове шоу? Відповіді отримаємо лише вночі з суботи на неділю. Поки що ж можемо лише висловлювати власні припущення та прогнози.

Яке враження залишив перший бій

Тайсон не відмовився від провокаційного стилю поводження в ринзі. В перших раундах він всіляко намагався показати, що не відчуває небезпеки з боку суперника. Що ти мені зробиш, маленький кролику? Так він заявляв перед першим поєдинком. І те ж саме намагався ствердити на старті бою.

І в середніх раундах здалося, що британцю дійсно вистачить потужності відпрацювати на контргрі. Цілі досягали геометрично красиві аперкоти, рукавички прилітали Олександру по тулубу просто звідусіль. "Мавп'ячий коефіцієнт" використовувався Ф'юрі на повну потужність.

Можливо, відчуття певної зверхності й підвело британця у восьмому і дев'ятому раундах. Пам'ятаємо, що тоді сталося, і як хитало Тайсона від одного кінця рингу до іншого. Навіть в цьому небажанні впасти відчувався притаманний йому гігантизм. То він у одних канатів, то у інших! Підкошені ноги, розгублені очі, обм'якле тіло, але все це – без падіння! Тепер Ф'юрі хизується, що, отримавши стільки ударів, не опустився на поміст.

Далі були напружені, але розмірені чемпіонські раунди. При виголошенні результатів напруга відчувалася фізично. Перемога Усика роздільним рішенням при нокдауні показала, що бій був скоріше на користь британця. Це дає останньому право обґрунтовано сподіватися на успіх в реванші.

Олександр Усик: сподівання та побоювання перед суботнім поєдинком

Олександр Усик досяг всього можливого в спортивній кар'єрі. Чемпіон Європи, світу, Олімпійських ігор – в любителях, абсолют в крузервейті й важкій вазі – в професіоналах. Вище забратися й годі! Отож, тепер справжнім Еверестом стає кожен поєдинок. Битися приходиться з найсильнішими. Це означає, що будь-яка помилка в підготовці може призвести до поразки.

Олександр Усик Getty Images

В численних інтерв'ю Олександр наголошує, що його тренерська команда робить все можливе, використовує максимально ефективні тренувальні та підготовчі практики, активно залучає новітні наукові розробки для підтримки фізичної форми чемпіона. Все це дійсно надихає та додає оптимізму. От тільки питання в тому, скільки надмірних навантажень готове витримувати тіло боксера.

Так, Усик – атлет, якого ще пошукати треба. Відповідальне ставлення до здоров'я та функціональної форми викликає величезну повагу. Але постійне захоплення Олександром підточує черв'ячок сумніву – а чи не забагато для його тіла 100 з гачком кілограмів, що він показав перед першим боєм? Чи не виснажує надмірна м'язова вага?

Не дарма вже звучать думки про функціональну перевтому українця. Майріс Брієдіс, колишній суперник Усика у півфіналі WBSS, прямо сказав, що Олександр виглядає втомленим, адже природні обмеження є у кожної людини. Латвієць навіть заявив про те, що логічно буде, якщо українець завершить кар'єру після такого суперпоєдинку.

Виділяється і висловлювання промоутера Ф'юрі, Френка Воррена. Останній відмітив, що перемога в травні далася Усику надмірною ціною. Після бою він виглядав стомленою людиною. Головне, на думку Воррена, що відібрав перший бій у кожного із супротивників.

І зрештою, сам Олександр в інтерв'ю Sky Sports сказав як про майже доконаний факт, що після бою в Ер-Ріяді збирається повернутися до крузервейту. Можливо, це був не найобдуманіший експромт, так би мовити, міркування над темою. А може боксер дійсно відчуває, що працює на межі можливостей, кидаючи виклик кращим супертяжам.

Хай там як, до питання мотивації безумовно додається проблема антропометрії. І в першому поєдинку, і в суботу Тайсон має суттєву перевагу в цьому аспекті. Британець вміє нею користуватися і зробить все, щоб якомога сильніше виснажити "мініатюрного" супротивника.

Тайсон Ф'юрі: майстер вставати після падіння

"Циганського короля" можна назвати професійним збирачем скальпів у важкій категорії боксу останнього десятиліття. Одразу згадується його по-розумному брудний бокс, що приніс перемогу над Володимиром Кличком. А взагалі до зустрічі з Тайсоном з нулем у графі поразки були такі хлопці, як Дерек Чісора, Деонтей Вайлдер, Отто Валлін, Том Шварц.

Тайсон Ф'юрі Getty Images

Ф'юрі не заперечує, що для нього бокс – чисто бізнес. Прийшов, побачив, переміг, забрав мішок грошей. Та й образ життя, проблеми з алкоголем і наркотиками, карколомні набори та скидання ваги – явно не ознаки справжнього спортсмена. В цьому плані, Олександр очевидна протилежність Тайсона. Справжній атлет виходить проти дивакуватого, довгоногого персонажа з фігурою пузаня та довжелезними руками.

Але все це балачки. Ф'юрі чудово рухає своїми довгими худими ногами, а перевагу в розмаху рук використовує майстерно й ефективно. Суперникам вкрай складно передбачити звідкіля прилетить ліва чи права рукавичка, між якими відстань понад два метри. При всіх своїх закидонах, Тайсон – майстерний боксер, що вміє використовувати власні переваги та тиснути на недоліки опонентів.

Ще один своєрідний плюс британського боксера – вміння падати, в прямому і переносному смислі. Які найяскравіші падіння в ринзі згадуються? По-перше, як ефектно розтягнувся Тайсон посеред рингу в другому раунді бійки зі Стівом Каннінгемом. По-друге, як забрав нічию, двічі впавши проти Деонтея Вайлдера. По-третє, як примудрився побувати в нокдауні проти камерунця Нганну, якого боксером і язик не повертається назвати.

Та Ф'юрі завжди піднімається і реваншується. Останнє йому не вдалося лише в травневому двобої з Усиком. Але помста просто відкладена на другий поєдинок. Окрім того, вміє британець повертатися і після життєвих падінь. Таке враження, що трирічна перерва після поєдинку з Володимиром Кличком тільки надала поштовх подальшій кар'єрі Тайсона.

Що казати, бокс в крові у Ф'юрі. Тому він і небезпечний. Тому й дуже складні емоції перед грудневим реваншем. Віра в майстерність та наснагу нашого козака балансує з переживанням щодо потужності суперника. Цікаво, що Тайсона не влаштує перемога над Олександром. Він декілька разів вже заявляв, що у разі виграшу буде вимагати третій бій. Щоб ні у кого не залишилося сумніву, хто сильніший. 1:1 – це не результат для справжнього реваншиста! Переможець має бути однозначним.

Очікування букмекерів

За букмекерськими коефіцієнтами вітчизняних контор можна зробити наступні висновки:

Фаворитом другого двобою іде українець. Перемога Усика оцінюється в 1.70, Ф'юрі – 2.55, нічия – 15.00. Тут доцільно ставити на британця. Якщо переможе Олександр, то гарний настрій і так гарантовано. Протилежний же результат принесе хоча б фінансову компенсацію. Очікується, що бій триватиме повну дистанцію. Тотал раундів більше 11.5 оцінюється котируванням 1.60, менше 11.5 – 2.35. На те, що бій пройде встановлену кількість раундів, можна поставити за 1.70. Найімовірніший результат, за оцінкою букмекерських експертів, – перемога Усика за очками. Коефіцієнт – 2.65. Аналогічний виграш Ф'юрі – 4.80. Дострокова перемога Олександра – 3.80, Тайсона – 4.50. Найімовірніший спосіб перемоги незалежно кого – одностайне рішення суддів (котирування – 2.50). Далі йде технічний нокаут – 2.87, нокаут і роздільне рішення – по 7.00, рішення більшості голосів – 12.00, а дискваліфікація – 67.00. Висока ймовірність нокдауну. На те, що тотал нокдаунів буде більше 0.5 ставки приймається за 1.58. Найімовірніші для нокдаунів раунди з сьомого по дев'ятий. На кожний з них можна поставити з коефіцієнтами 7.00.

Прогноз Чемпіона

Вище згадувався бій проти Стіва Каннінгема. Тоді ще доволі молодий Ф'юрі вийшов проти досвідченого, атлетичного і технічного крузервейта зростом 1.91 см (це чисто в якості кривуватої паралелі). Тайсон одразу отримав жорсткий ляпас, опинившись в ефектному нокдауні. Але що він зробив потім? Навис над супротивником всією вагою, використовував брудні прийомчики та зрештою знесилив опонента. Добивав Стіва в клінчі, не відпускаючи ні на сантиметр.

Олександру необхідно зробити все можливе, щоб утримати величезного супротивника на зручній для себе відстані. При цьому треба знайти протиотруту зустрічним ударам Ф'юрі, які той так вдало наносив в середині першого поєдинку. Основа успіху українця, як на мене, постійна швидкість протягом всього бою. Тут і отримаємо відповідь на питання, що поставив Уоррен: Чи втомлений Усик попереднім двобоєм і в цілому кар'єрою важковаговика?

Не ризикну прогнозувати переможця суботнього двобою. Кожний із суперників гідний перемоги. Водночас очікую, що кожен з боксерів підготував для опонента певні сюрпризи. За законами шоу, не може другий бій відбуватися за сценарієм попереднього. Думаю напруга першої сутички виллється в другій у більш ризиковані дії. Вибрав би ставку на тотал нокдаунів більше 1.5 за 2.25 чи навіть на те, що бій не триватиме всі встановлені раунди – за 2.15.

Просто є відчуття, що щось станеться вперше в цю суботу. Чи то Олександр побуває в нокдауні, чи Тайсон програє достроково. У будь-якому разі, інтрига закручена по максимуму. Вболіваємо за Усика, а також за трьох українців, що представлені в карді цього боксерського вечора.