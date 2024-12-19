Статистика ударів Усика та Ф’юрі: дебют за Тайсоном, чемпіонські раунди забирає українець

Вже у цю суботу, 21 грудня, на всіх любителів боксу очікуватиме мегафайт між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Більшість експертів пророкують схожий сценарій до першого поєдинку та вважають, що він вирішиться рішенням суддів.

Чемпіон же вирішив проаналізувати статистику ударів боксерів в останніх 9 боях та на основі отриманих результатів спрогнозувати, яким же буде найбільш очікуваний реванш у світовому боксі за останні роки.

Все може вирішитися в дебюті

Ви знаєте, який раунд без заперечень буде найнуднішим? Перший, ознайомчий. У перші три хвилини Усик наносить найменшу кількість ударів із запасом (в середньому 7,4). Так само перший раунд є найменш активним і для Ф’юрі (8). Це підтверджується і перебігом першого бою, коли боксери на двох нанесли лише 17 точних ударів за раунд.

То ж чому все може вирішитися в дебюті? Бо серед 6 найгірших для українця раундів за різницею між нанесеними та отриманими ударами одразу 5 перших. У суперника ж навпаки, шостий, третій та п’ятий – у топі. Також з перших 6 (!) раундів у Тайсона краща різниця в 5 з них.

Для перемоги Усику треба дійти до чемпіонських раундів

З цієї ж діаграми стає зрозуміло, що якщо українець зможе вистояти перші 6 раундів, то далі домінуватиме вже він. Особливо це помітно на іншому графіку.

Тут видно, що всі найкращі раунди за кількістю точних ударів для Олександра йдуть вже після 6-го. Пропускає він приблизно стільки ж (за винятком 9 раунду).

У Ф’юрі навпаки – чемпіонські раунди даються британцю вкрай важко, особливо останній – єдиний на двох боксерів, коли кількість пропущених ударів переважає кількість точних викинутих.

Усик більше б’є, Ф’юрі – пропускає

Також зі статистики стає помітною різниця у стилях між Олександром та Тайсоном. Українець у 9 з 12 раундів переважає британського боксера за кількістю точних ударів. Водночас він більше пропускає.

Тобто бої Усика за кількістю ударів переважають поєдинки Ф’юрі. Тайсон надає перевагу не кількості, а якості.

Яким був перший бій

В першому поєдинку, як каже статистика, Усик здобув заслужену перемогу. Він був кращим за кількістю ударів у 7 раундах. Як ми казали раніше, це всі раунди, починаючи з 7-го, а також (на диво) другий.

Загалом, найменше ударів боксери завдали в перші 3 хвилини (як і завжди), а найбільше – у 9-му. Найбільш вдалим для українця був 10 раунд, коли він наніс 16 ударів, а пропустив лише 4.

Також у 9-му в Олександра 24 удари, проте пропущених немало – 16. Що ж стосується Ф’юрі, то для нього найкращими раундами стали п’ятий та шостий (22/12 та 20/10 відповідно).