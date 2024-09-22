Ф'юрі зʼявився на поєдинку Джошуа – Дюбуа в ексклюзивному годиннику за майже мільйон доларів

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі відвідав боксерський поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Зірковий британець захопив увагу камер завдяки своєму дорогоцінному аксесуару.

"Циганський король" з'явився у спеціальному годиннику, який було випущено під перший бій між Тайсоном та Олександром Усиком. Всього існує 126 екземплярів: один належить британцю, другий знаходиться в українця, третій активно носить Туркі Алі аш-Шейх, а четвертий був виставлений на аукціоні.

Тілько нещодавно стало відомо, хто ж став власником четвертого годинника. Ним став відомий промоутер Френк Воррен, який виграв цей лот завдяки ставці у розмірі 800 тисяч доларів. Більша частина цієї суми пішла на благодійність.

Jacob & Co

Зазначимо, що аксесуар від Jacob & Co у роздріб коштував на старті продажу лише 300 тисяч доларів, проте зараз його ціна зросла майже у два рази.

Нагадаємо, реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.