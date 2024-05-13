Такі, як я, з'являються раз на 100 років: Правила життя Тайсона Ф’юрі

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі 19 травня проведе бій з Олександром Усиком. На кону стоятимуть чотири чемпіонські пояси: три (WBA, WBO та IBF), які належать українцю, а також титул WBC британця.

«Циганський король» також відомий своїми резонансними заявами, він ніколи не шкодує про сказане.

Правила життя Тайсона Ф’юрі

Я унікальний боєць. В історії ніколи не було такого як я. Такі з'являються тільки раз в 1000 років.

Я воїн, а не бізнесмен! Не думаю про гроші, славу і добробут. Мене хвилюють тільки бої.

Неважливо, скільки разів люди принижували вас у житті. Ніколи не звертайте на це увагу, тому що це нічого не означає.

Моє багатство – мої діти, моя сила – моя дружина.

Я не боюся диявола. Бився б навіть із ним.

Ніколи нікого не недооцінюйте. Тому що все може піти не так, як ми вже бачили багато, багато разів у минулому, коли чемпіони недооцінюють своїх суперників. Зі мною цього ніколи не станеться. Я дуже наполегливо тренуюся і поважаю кожного суперника.

Я не алкоголік, а просто диявол у випивці. На сто відсотків збираюся погуляти з вболівальниками. Я відомий цим. Збираюся непомітно заховати кілька ящиків у свою валізу. Згадайте Євро-2016, коли я поїхав до Ніцци й купив 200 фанатам коктейлі.

Ніхто нам не може обіцяти, що завтра настане. Одного дня ти можеш вийти попити пива і не повернутися додому.

Мною рухає не конкуренція. Це навчання. Тож поки я можу залишатися у формі, активним і психічно здоровим, завжди буду тренуватися.

Мені взагалі начхати, що про мене думають та як запам'ятають. Але ця пригода (професійна кар'єра – ред.) цікава. У мене були свої підйоми, були провали.

Я реально не парюсь про те, хто найкращий в історії. Це все неможливо. Ти не можеш побитися з кимось із минулого. Ти можеш побитися тільки з тими, хто сьогодні є. Якщо ти поб'єш цих людей, то ось воно. Якщо хочеш, б'єшся з наступним. Якщо програєш - повертаєшся, перебудовуєшся і пробуєш знову. Якщо ні, то завершуєш кар'єру.

Я не тримаюся за світське життя. Я не тримаюсь за життя зірки боксу. Коли я перебуваю вдома з дітьми, собаками та Періс, неважливо, скільки я виграв чемпіонських титулів і який у мене рекорд.

Всі нагороди світу не мають значення, коли ви маєте дітей.

У Моркамі я можу побути наодинці зі своєю родиною та займатися своїми справами. У мене немає найбільших у світі рутинних справ. Я займаюся найменшими рутинними справами. Я прокидаюся рано вранці, відвожу дітей (до школи – прим.), повертаюся, тренуюся і як бонус – йду з нею (з дружиною – прим.) в супермаркет за покупками. Я дивлюся, наскільки речі є дорогими. Потім заходжу до кав’ярні. Це спокійне життя, я далеко від проблем, від всіх і****тів. Я не можу тут багато наробити, оскільки Періс мене контролює.

Я вже забезпечив собі майбутнє. Навіть якщо я більше ніколи не вийду на ринг, мені не потрібно буде працювати до смерті - до 100 років, або скільки я там проживу.

Я роблю все спонтанно. Нікому не треба вставляти мені в спину ключ і відкривати там двері. Я сам собі господар.

У мене є дві цілі. Хочу очолити щорічний список найоплачуваніших спортсменів Forbes, а ще планую знятися в голлівудському фільмі.