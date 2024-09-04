52-річна українка продовжує битися в рингу та отримує за це по 200 євро за раунд

У чоловічому професійному боксі таких як Оксана Романова називають джорніменами. Це міцні професіонали, які приймають виклики сильнішого суперника і не дуже переймаються власним послужним списком. Тож тільки заради Оксани в жіночому професійному боксі варто ввести термін джорнівумен. У свої 52 роки Романова продовжує проводити офіційні бої. Зазвичай, проти суперниць, які її вдвічі молодші. Її статус в цих боях — андердог. Останній бій Оксана провела в цьому році у Франкфурті. Суперницею 52-річної українки була 25-річна німкеня Меліна Майбаум. Поєдинок українка прогнозовано програла, але лише рішенням суддів. Романова зуміла пройти всю дистанцію бою.

Більше, ніж Усик та Ломаченко

Всього під час повномасштабної війни Романова провела 4 бої. Це більше, ніж було за цей же час в Усика та Ломаченка. Тричі українка виступала в Німеччині та один раз в Чехії. Я працював на її 6-раундовому поєдинку у Франкфурті в жовтні 2022 року. Суперницею була 26-річна німкеня Білгенур Арас. Сили були нерівні. Але Оксана, яка перебувала в чудовій для її віку фізичній формі, допрацювала до фінального гонга і своїм виступом забезпечила наступні пропозиції з Німеччини. У складі команди Романової на цьому івенті катменом працював її син, якому на вигляд було 12-13 років.

За оцінкою Чемпіона, за свої виступи в рингу українка в останніх боях отримує близько 200 євро за раунд. І це для неї, мабуть, ще один аргумент на користь того, щоб проходити повну дистанцію бою. Адже, якщо вона буде нокаутована в першій трьохвилинці, її гонорар складе 200 євро. Якщо проведе 6 раундів — 1200 євро. Шкода, що в такому поважному віці Романова вимушена продовжувати виходити в ринг. Але в будь-якому випадку її професійна боксерська кар’єра унікальна.

Розпочалася вона 26 жовтня 2001 року. Оксані було 29 років. Тоді ніхто не міг прогнозувати, що вона буде продовжувати свої виходи в ринг і у 2024 році. За цей час боксерка, яка народилася в Тернополі, але вже довгий час проживає у Києві, провела 47 боїв. Виграла 10 поєдинків, з них два нокаутом. Поступилася в 36 боях (3 нокаутом). І один поєдинок не виявив переможця. Враховуємо, що абсолютну більшість боїв Романова провела на виїзді та в деяких з них, напевно, свою роль зіграло сумнозвісне в боксі домашнє суддівство.

10 чемпіонських боїв

У кар’єрі Оксани є декілька цифр, які викликають повагу. Вона 10 разів (!) билася за титул чемпіонки світу. Щоправда, всі 10 спроб виявилися невдалими. Вперше шанс стати чемпіонкою світу українка не змогла реалізувати понад 20 років тому — у 2003 році. Друга спроба була у 2005-му в данському Орхусі, третя — у 2006 році. Четверта і п’ята у 2009 році, шоста у 2011-му, сьома і восьма — у 2012 році. Дев’ята у 2016 році, десята — у 2018 році. Причому дві останні спроби відбулися в німецькому Карлсруе і на кону боїв стояло відразу по 2 чемпіонських пояси.

16 країн

Географія проведення боїв досвіченої українки вражає: вона билася в 16 країнах світу. Найбільше всього поєдинків (15) провела в Німеччині. Також були Данія і Фінляндія (по 3 бої), Угорщина та Іспанія (по 2 бої). По 1 бою українка провела у Великій Британії, Швейцарії, Франції, Австрії, Бельгії, Чехії, Туреччини та Сербії. А ще 5 поєдинків в Білорусі та 3 у РФ.

І лише чотири бої Оксана провела в Україні (останній раз в андеркарті чемпіонського бою Артема Далакяна в Києві в лютому 2020 року).

Андердог

В більшості своїх боїв Романова виступала в статусі андердога. Тобто, в її перемогу ніхто не вірив. Але навіть в такому поважному віці Романова іноді приємно дивувала. У 2019 році в Москві 47-річна українка за очками перемогла Анну Левіну, і це була єдина поразка в професійній кар’єрі росіянки.

У 2016 році в німецькому Лейпцигу 44-річна боксерка в напруженому бою перемогла Пламену Димову і це також єдина поразка в кар’єрі болгарки. У 2009 році в Якутську 37-річна українка виграла у росіянки Марії Крівошапкіної, а у 2007 році на Туманному Альбіоні технічним нокаутом перемогла британку Шені Мартін. За великим рахунком, виходити в 50 з гаком років в ринг — це вже подвиг. Напевне, експерти Національного реєстру рекордів України та Книги рекордів Гіннеса вже уважно стежать за українкою.

Відповідальний редактор — Станіслав Лисак