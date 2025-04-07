Епічна битва перед чемпіонатом світу: Джон Гіггінс виграв Tour Championship

У Манчестері пройшов передостанній рейтинговий турнір сезону – Tour Championship. Це була генеральна репетиція перед найпрестижнішими змаганнями – чемпіонатом світу.

Особливості нинішнього турніру

Tour Championship – це третій і останній турнір серії Players Series. В ньому змагалися 12 найкращих гравців сезонного рейтингу. Призовий фонд склав 500 тис. фунтів, з яких 150 тис. зарезервовано для переможця, а 60 – для фіналіста. Торішнім тріумфатором був Марк Вільямс, який у фіналі досить легко здолав Ронні О’Саллівана – 10:5.

Однією з особливостей турніру є формат: абсолютно всі матчі, на всіх етапах, гралися до 10 перемог. Вони складалися з двох сесій: перша тривала 8 фреймів з 15-хвилинною перервою після 4-го фрейма, друга – скільки знадобиться, і також з перервою після 12-го фрейма. Причому матчі попередніх етапів іноді розтягувалися на 2 дні, і лише фінал точно грався протягом одного дня.

Посів гравців був елементарним: 4 перших номери річного рейтингу були сіяними чвертьфіналістами. Решта 8 учасників спершу провела поєдинки 1/8 фіналу: №5 зустрівся з №12, №6 – з №11 і т.д. Оскільки попередній турнір, Players Championship, пройшов без несподіванок (у фіналі зустрілися №1 і №2 рейтингу), то й рейтинг за його підсумками не зазнав значних змін. І тому всі чотири пари 1/8 фіналу повторилися. Щоправда, формально була одна зміна: на Players Championship Баррі Гокінс мав №9 посіву, а Шон Мерфі – №10. Тепер же вони помінялися місцями…

Повторення минулого

Попередній матч цих суперників завершився перемогою Мерфі – 6:4, коли Шон почав з трьох поспіль виграних фреймів. Тоді всі свої партії він виграв з великими серіями: 5 півсотенних плюс сенчурі. Тож цього разу Гокінс вирішив захопити ініціативу і стартував просто чудово – з двох "сотень"! Суперник відповів брейком у 92 очка – здавалося, ось вона, інтрига! Тим більше, що четвертий фрейм пройшов у напруженій боротьбі, хоч і залишився за Баррі – 69:59. Але по перерві біля столу царював лише один гравець: Гокінс до великої перерви оформив ще 3 сенчурі та півсотенну серію – 7:1. Рекорд за кількістю "сотень" у матчі до 10 перемог – 7 – належить Стівену Гендрі.

Отже, Баррі, який до перерви мав у активі 5 сенчурі, міг і повторити, і навіть перевершити це досягнення. Проте у другій сесії обмежився лише двома півсотенними брейками – 10:1. Після поєдинку і сам Гокінс, і його суперник підтвердили, що це був чи не найкращий поєдинок у кар’єрі Баррі. А за Мерфі напередодні чемпіонату світу стало тривожно: два останніх офіційних матчі він програв із загальним рахунком 1:16.

Шон Мерфі

Китайське дербі Сяо Годун (№5 сезонного рейтингу) – У Їзе (12) було єдиним протистоянням на цій стадії, де один із суперників вирішував серйозні завдання, не пов’язані саме з цим турніром. У Їзе в разі вдалого виступу (конкретно – виходу у фінал) міг потрапити в топ-16 світового рейтингу й уникнути відбору на чемпіонат світу. Але, як і два тижні тому, у напруженій боротьбі програв більш досвідченому співвітчизнику (тоді рахунок був 6:5). Хоча зі старту захопив лідерство – 3:0. Однак Сяо наздогнав суперника, причому шостий фрейм виграв на додатковій чорній – 3:3. І надалі гравці не відпускали один одного, поки не довели рахунок до 8:8. І тут вже зіграв досвід Сяо – він краще провів наступні дві партії і оформив вихід у чвертьфінал – 10:8. А У 14 квітня стартує з третього раунду відбору на ЧС.

Марк Вільямс (7) вперше проводив турнір, скориставшись контактними лінзами. До цього він мав проблеми із зором, але лікуватися вирішив тільки після чемпіонату світу. І у матчі проти Діна Цзюньхуея (10) було ясно, що валлієць почувається не дуже комфортно. Втім, після шести стартових партій була нічия – 3:3, а на рахунку Марка – дві серії "70+" (у Діна – одна півсотенна). Однак перед великою перервою (довжиною майже в добу) слово взяв китаєць: він оформив сенчурі і брейк у 78 очок, не дозволивши супернику набрати бодай одне – 5:3.

А у другій частині поєдинку Вільямс підготував супернику "подарунок" на День народження (Дін святкував 38-річчя саме 1 квітня). Ні, Марк не відмовився продовжувати матч – але фактично й не грав. Він допускав промахи на дальніх ударах, раз по раз підносив руки до очей – одним словом, явно був не готовий до поєдинку. Ветеран зумів набрати лише 35 очок в наступних п’яти фреймах, тоді як Цзюньхуей оформив 4 півсотенні брейки та сенчурі – 10:3.

Поєдинок між Марком Селбі (6) та Сі Цзяхуеєм (11) був дуже впертим та затяжним. Майже дві години (!) грали суперники до 15-хвилинної перерви, бо часто помилялися в простих, здавалося б, ситуаціях. І частіше помилявся китайський гравець, причому така тенденція продовжилася й після відпочинку: затяжний обмін ударами на початку партії, помилка Сі – і півсотенна серія англійця. Тому 6:2 перед великою перервою (з п’ятьма великими серіями Селбі) лишали мало шансів китайському гравцю. Друга сесія теж вийшла затяжною і впертою. Але якщо в першій обидва відрізки були за Марком – 3:1, то у другій обидва завершилися з рахунком 2:2, що було на руку англійцю. Отже, 10:6 – досить впевнена перемога чотириразового чемпіона світу.

З фаворитів лишився тільки один

І наступний матч Селбі, проти Ніла Робертсона (3), розпочався з надзвичайно довгої – більше години (!) – партії, яку на останній коричневій взяв Марк. Австралієць відповів брейком у 61 очко – і на цьому припинив боротьбу. В наступних чотирьох фреймах Марк зробив три серії "60+" та сенчурі – 5:1. А ще два фрейми виграв на останній червоній, попри всі намагання Ніла змінити хід гри. 7:1 перед великою перервою (яка тривала майже добу) фактично були вироком Робертсону. Так і сталося: заключна частина матчу тривала недовго, лише 42 хвилини, і завершилася ще одним брейком у 65 очок та двома сотнями – 10:1. До речі, на рахунку Селбі в поточному сезоні стало 65 сенчурі, і це його найкращий показник у кар’єрі.

Поєдинок Джадда Трампа (1) з Баррі Гокінсом був одним з двох чвертьфіналів, які за складом учасників відрізнялися від матчів цієї ж стадії два тижні тому. Стартову партію виграв Джадд, оформивши серію в 51 очко. Хто б міг подумати, що цей брейк стане для лідера сезону за кількістю сенчурі кращим у першій сесії! До першої перерви Баррі не відпустив суперника у відрив – 2:2. А далі у Трампа почалия проблеми. Так, спершу йому не пощастило:

Але потім він почав нервувати, іноді йшов на авантюрні удари. Гокінс же скористався цим на 100% – у наступних трьох партіях зробив 3 брейки "70+", дозволивши супернику набрати лише 11 очок – 6:2 перед великою перервою. А після перепочинку Баррі спокійно пішов на обмін фреймами. Гравці навіть зробили по "сотні" (для Джадда вона стала 93-ю в сезоні!), але Трамп продовжував помилятися і врешті програв – 5:10. Ось таким чином перервалася його серія з шести перемог поспіль над Гокінсом.

Джон Гіггінс (4) став єдиним представником топ-4, який пробився до півфіналу. Два тижні тому він зробив камбек у матчі проти Сяо Годуна – відігрався з 2:5 до 6:5. Цього разу китаєць намагався взяти реванш, але протримався недовго, лише стартові 6 партій. За цей час суперники зробили по одній півсотенній та сотенній серії – 3:3. Але на велику перерву лідером пішов Джон, який оформив ще два сенчурі поспіль – 5:3. А після відпочинку Сяо нічого не міг подіяти з валлійцем: всі 5 наступних партій (а загалом – 7 поспіль!) виграв Гіггінс, на рахунку якого в підсумку 3 серії "60+" та 4 сенчурі!

Кайрен Вілсон (2) провалив першу частину зустрічі з Діном Цзюньхуеєм. Проте сталося це не зовсім по грі. У англійця, який взяв стартовий фрейм з брейком у 70 очок, в кінці однієї з партій пішла носом кров. Була невеличка пауза, і йому надали необхідну медичну допомогу. Але вже сьомий фрейм довелося призупинити надовго, бо кровотеча відновилася.

До великої перерви Кайрен так і не оговтався, тож суперник впевнено довів відрізок матчу до своєї проміжної перемоги – 7:1. А після відновлення матчу виграв у чинного чемпіона світу і 8-й фрейм поспіль! Нагадаємо, у попередньому поєдинку (проти Марка Вільямса) в нього було 7 поспіль виграних партій. До честі Вілсона, він не здався і по перерві намагався дати бій супернику. Він оформив 2 півсотенних брейки та сенчурі, однак відрив у рахунку був занадто великим. 10:5, і 38-річний Дін став наймолодшим півфіналістом нинішнього турніру.

148:0? І таке буває

Джон Гіггінс почав матч проти Баррі Гокінса з двох виграних "трудових" фреймів, а потім ініціатива перейшла до англійця. Баррі виграв три партії поспіль і вів у наступній з рахунком 52:0. Джон 50 хвилин ігрового часу не забивав кулі, але за першої ж нагоди почав атаку – і зрівняв рахунок, а потім і вийшов вперед. Проте на велику перерву гравці пішли за рівного рахунку – Гокінс оформив сенчурі. А у другій сесії біля столу був зовсім інший Гіггінс. Спершу суперники обмінялися фреймами, а потім шотландець поступово заволодів ініціативою. Баррі змушений був іти на ризиковані удари – і почав помилятися.

Показовим став 12-й фрейм. Гокінс при виконанні дальнього удару не лише не влучив у прицільну кулю, а й забив у лузу биток, таким чином "подарувавши" Джону 4 штрафних очка. А той розпочав атаку, яку завершив "тотал кліренсом", причому одну червону забив з коричневою, а інші 14 – з чорною кулею. Цей брейк у 144 очка став найкращим на турнірі (і приніс шотландцю 10 тис. фунтів бонусу), а загальний рахунок партії – доволі рідкісним для снукера – 148:0. І надалі перевага Гіггінса була беззаперечною, він оформив ще 2 сенчурі і в підсумку святкував заслужену перемогу – 10:7.

Після яскравої перемоги над Нілом Робертсоном Марк Селбі не менш переконливо розібрався і з Діном Цзюньхуеєм. Англієць впевнено виграв першу сесію – 6:2. А друга виявилася короткою: всі чотири фрейми взяв Марк, причому у 12-й партії Діну не допоміг навіть брейк у 70 очок. 10:2 – доволі переконлива перемога Селбі, але в цьому сезоні виникло таке поняття, як "прокляття Діна". Річ у тім, що гравець, який перемагав Цзюньхуея, програвав у наступному поєдинку. Так сталося і цього разу!

Один рекорд на двох, ще один – для одного

Для Марка Селбі фінал був 37-м у професійній кар’єрі, а для ветерана Джона Гіггінса – 58-м! Тож матч очікувався бойовим. І фінальний рахунок – 10:8 – ніби й підтверджує це, проте якою ж була амплітуда гойдалок у вирішальному поєдинку!

Марк Селбі та Джон Гіггінс

Після обміну фреймами на старті зустрічі Гіггінс виграв чотири партії поспіль, дозволивши суперники набрати лише 26 очок. 5:1 – здавалося б, половину справи зроблено. Але потім настала черга Марка, і його домінування було довшим: 7 фреймів з трьома сенчурі та двома півсотенними серіями, тоді як шотландець зміг записати на свій рахунок лише 76 очок. При 8:5 уже шанси англійця були вищими, проте краще заключний відрізок зустрічі провів Джон. З наступних п’яти партій він чотири виграв "на нуль", а ще в одній дозволив Марку набрати тільки 18 очок. 10:8, і після матчу Гіггінс заявив, що це його найкраща перемога в кар’єрі. Що ж, йому видніше.

Загалом же шотландець виграв свій 33-й рейтинговий турнір. Більше титулів лише у Стівена Гендрі (36) та у Ронні О'Саллівана (41). А першу свою перемогу Гіггінс святкував на Гран-прі 1994 року, і з тих пір минуло рекордних 30 років і 165 днів! Окрім того, суперники зробили по 4 сотенні серії, і загальна кількість сенчурі в матчі до 10 перемог – 8 – стала повторенням рекорду, встановленого Нілом Робертсоном і Джаддом Трампом у фіналі Champion of Champions 2019. Ну й крім того, Джон, якому вже в травні виповниться 50 років, піднявся на третю сходинку світового рейтингу, тобто отримає третій номер посіву на чемпіонаті світу.

Що далі?

З 7 по 16 квітня відбудеться відбір до чемпіонату світу. Усі матчі пройдуть у такому ж форматі, що й Tour Championship: до 10 перемог у двох сесіях. Українським шанувальникам снукеру буде за кого вболівати. Вже 8 квітня на турнірі зіграють одразу два наших земляки.

Суперником Юліана Бойко у першому раунді кваліфікації стане 42-річний Ендрю Педжетт. Гравці зустрічалися у фіналі Q School 2023 року, і тоді сильнішим був валлієць, який завдяки тій перемозі потрапив у Тур. А 20-річний Антон Казаков протистоятиме ветерану Джиммі Вайту. Котрий – увага! – розпочав професійну кар’єру у 1980-му році!

Що ж, на чию б користь не закінчився матч, зустріч з шестиразовим фіналістом "Крусібла" стане неоціненним досвідом для молодого українця. Сам же чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня, а уболівальники снукеру з нетерпінням чекають головного турніру сезону!