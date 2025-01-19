Друга спроба для Вілсона виграти Мастерс: визначилися фіналісти престижного турніру

У суботу, 18 січня, на Мастерсі в Лондоні були зіграні півфінали. І вони подарували гравцям та вболівальникам безліч емоцій.

Черговий максимум Мерфі

Найголовнішою подією, мабуть, можна вважати максимум Шона Мерфі у матчі проти Марка Аллена. У двох стартових партіях Шон зумів набрати лише 6 очок. Проте наступні дві виграв, тож на перерву суперники пішли за рівного рахунку. А після відпочинку Шон виграв фрейм з півсотенною серією, а у шостій партії оформив максимальний брейк!

За 50-річну історію Мастерса лише 4 гравці досягали подібного результату: Кірк Стівенс (у 1984), Дін Цзюньхуей (2007 і 2024), Марко Фу (2015) і Марк Аллен (2024). Для самого ж Мерфі максимум став дев’ятим у професійній кар’єрі. За цим показником він наздогнав Стюарта Бінгема. Більше максимумів на офіційних турнірах на рахунку Ронні О’Саллівана (15), Джона Хіггінса (13) та Стівена Гендрі (11). До речі, приз за найбільшу серію на нинішньому турнірі – 15 тис. фунтів. А для гравця, який протягом сезону зробить 2 максимальних брейки на турнірах "Потрійної корони", спонсори підготували фантастичний бонус у розмірі 147 тис.! Що ж, у Мерфі попереду фінал Мастерсу та Чемпіонат світу.

Ну а щодо півфіналу, то Аллен після чотирьох поспіль програних партій зумів зробити свою єдину в матчі півсотенну серію, після чого Шон виграв ще два фрейми – 6:3. Фінал для Мерфі стане 9-м у турнірах "Потрійної корони". В попередніх восьми він здобув три перемоги: на чемпіонаті світу у 2005 році, чемпіонаті Великої Британії у 2008 та на Мастерсі у 2015.

Вілсон втретє в сезоні обіграв Трампа

В іншому півфіналі зустрілися гравці, чиї протистояння останнім часом стали чи не найпринциповішими у сучасному снукері. Джадд Трамп, який у чвертьфіналі програв першу половину матчу проти Діна Цзюньхуея (1:3) і по перерві взяв 5 партій поспіль, протистояв чинному чемпіону світу, Кайрену Вілсону. Кайрен, до речі, у чвертьфіналі переміг чемпіона світу 2023 Луку Бреселя.

Кайрен Вілсон Getty Images

Трамп, №1 світового рейтингу, виходом у півфінал встановив рекорд – в сезоні він заробив уже 1,2952 млн фунтів призових! А сезон ще триває! Однак більше, ніж призовий фонд, йому потрібно було, мабуть, перемогти Вілсона. Їхня остання зустріч на Мастерсі датована 2018-м, і Кайрен тоді у чвертьфіналі відігрався з 2:5. А у поточному сезоні Вілсон виграв у Джадда 2 фінали – Гран-прі Сіаню та чемпіонат Північної Ірландії. Реванш Трампу вдалося взяти лише у півфіналі чемпіонату Великої Британії.

Матч краще почав Вілсон – виграв дві стартові партії. Втім, Трамп спокійно "витримав удар" і до перерви рахунок зрівняв. Додамо, що всі чотири фрейми переможці вигравали з півсотенними серіями. А п’ята партія затягнулася більш ніж на пів години. Вілсон мав перевагу у 23 очки, коли на столі лишалися тільки кольорові кулі. Проте Джадд "замучив" суперника снукерами – Кайрен "подарував" йому 43 (!) штрафних очка і перемогу в партії. Втім, і Вілсон показав, що чудово справляється з емоціями – у наступних трьох партіях він оформив три півсотенні серії (при цьому Трамп набрав лише 1 очко) і опинився в кроці від перемоги – 5:3. У дев’ятому фреймі Трамп набрав 14 очок, схибив – і Кайрен видовищно завершив поєдинок, оформивши свій перший сенчурі на турнірі.

Вілсон одного разу вже грав у фіналі Мастерса – у 2018 програв Марку Аллену. Тож тепер має чудову нагоду вперше виграти цей престижний турнір.

Коли та де дивитися

Матч Вілсон – Мерфі відбудеться у неділю, 19 січня. Перша серія розпочнеться о 15:00 за київським часом, друга – о 21:00. Телетрансляція запланована на каналі Євроспорт 1. Не пропустіть!