Підручний із Сімон, Цимбал лайкає Басергу, Велепець продає "вело-ракету". Біатлонні соцмережі напередодні ЧС

Світовий біатлон причаївся, аби вибухнути вже за якихось кілька днів! Атлети чистять зброю, хто де тренуються, експерти та фанати схрестили шпаги у численних прогнозах, аналізах та плітках.

Ми зазирнули у біатлонні соцмережі подивитись, хто чим дихав перед великою битвою в Ленцергайде. Звісно, усіх секретів ніхто в сторіз не оприлюднить, та нам то й не треба. Хто як готувався, покаже траса.

Почнемо з дописів, в яких фігурують українці. Міжнародний союз біатлоністів в одному з нещодавніх дописів згадує Христину Дмитренко – як третю в ранжирі стрільців другого триместру сезону! Усім суперникам тремтіти – Христина вибила 92 відсотків мішеней! Та й заголовок сам по собі обнадійливий – "Чи зможуть ці дівчата поборотись за медалі ЧС". Француженка Жані Рішар та німкеня Франциска Пройсс також у цій трійці. От аби ще це тріо було в якійсь з гонок на п’єдесталі пошани!? Хоча хто буде поруч з Христиною – нам не так і важливо!

А сама ж Христина аби виправдати аванси та за можливості приємно здивувати – важко працювала в італійському Антгольці. "Кріс", – написала 25-річна українка на снігу та покрасувалась на снігу на тлі дивовижних Альп під час тренування. У коментарях Віталій Мандзин вже запитує про Vlad, хто це, ми не знаємо, але молоді спортсмени щось собі та й знають.

Дмитро Підручний в одному з дописів покращив настрій великій армії своїх фанатів! Написав, що він вже повернувся до тренувань і планомірно готується до ЧС. Усі хвилювалися – адже в останній гонці переслідування на Кубку світу титулований український майстер до фінішу не доїхав – прихопила стара проблема – спина!

А потім Дмитро опублікував світлину, на якій він вже з легендарною французькою біатлоністкою Жулією Сімон. І то зовсім не про лямур, а про волонтерську допомогу! Дмитро вже має подібні світлини ледь не з всією біатлонною елітою, він виставляє на аукціони "біби" (стартові майки-накидки) суперників і такий спосіб збирає гроші на різноманітні благодійні проекти воюючої країни!

З якою метою продає велосипед словенський тренер німецької збірної Урош Велепець – сказати не беремося. Але його двоколісний "коник" красується з кінця січня на сторінці в оголошенні про продаж. Його вже нібито й продано. Екстренер жіночої збірної України раніше займався триатлоном, тому на велосипедах точно знається і кататися у вільний час полюбляє. А свого двоколісного в дописі назвав "ракетою". Ех, пане Уроше, не знаєте ви, що таке ракети, та краще ніколи б не знали…

До речі, в Уроша в архіві світлин на сторінці досі є фото диплому – найкращий тренер грудня в 2018-му. Були часи…

Скрін із фейсбуку Уроша Велепеца

Хорватський біатлет, який підіймає словенський біатлон, Яков Фак, після великого допису про свою радість від 5 місця в Антгольці, здається, вирішив пожартувати. 37-річний ветеран навідався в гілку коментарів допису Міжнародного союзу біатлоністів про найшвидших жінок на трасі, і прикріпив там значок літака. Можливо, натякнув дівчатам, що навіть в молодості він швидким не був, а двічі олімпійським призером став, причому, ще тоді коли цим дівчатам в руки й гвинтівку ніхто ще не давав. Чеснотою Фака завжди була якісна стрільба! А можливо, цим літачком привітав свою співвітчизницю, лідерку за швидкістю, Анамарію Лампіч, ноги якої роблять дива! Їй би ще Факової влучності…

Збірна Норвегії завжди таємнича. У їхньому інстаграмі – відео тренувань на зборі в Італії, але не там, де українці в Антгольці, а в Пасо Лавацца. Наша збірна час від часу там також тренується.

"Поезія в русі" – так дослівно промаркований допис, у якому стрільба надзіркових скандинавів. Головне аби ваша поезія, дорогенькі, не перетворилася на їдку байку. Вдячні вам за підтримку України!

Інгрід Тандреволл в креативі заїхала трохи далі. То й не дивно, норвежки полюбляють запалити. На цьому відео – краса лижних і не лише рельєфів. І це потужний постріл в багаточисельні серця шанувальників.

"Сидить ідеально!"

Шведська біатлоністка Ханна Еберг прорекламувала спортивний одяг, але ж одягати його почала… І це також влучний постріл у виконанні олімпійської чемпіонки. Поціновувачі лижних костюмів обов’язково оцінять кожну деталь!

Швейцарська біатлоністка Еммі Басерга красується на світлинах з італійського Антгольца. Вподобайок вже підсипали наші Дмитро Підручний та Богдан Цимбал. Загалом до господарів ЧС придивляємось не лише на їхніх світлинах – це конкуренти українців, зокрема, й в естафетах. Еммі – одна з тих, хто посилив команду – 25-річна біатлоністка вже й у чільну десятку потрапляє, а не так давно перемагала на юніорському ЧС. На вподобайки дійсно заслуговує!

А на сторінці швейцарської команди красується засніжений стадіон в Ленцергайде, саме там за лічені дні і стартує планетарна першість. Снігу, бачимо, вдосталь. Тож це знову будуть змагання на натуральному покритті! Екзотика та й годі!

Лідерка сезону Франциска Пройсс засвітила своїх друзів.

"Віллі, Сепп та я", підписала фото лідерка загального заліку Кубку світу. Німецька біатлоністка давно відома своєю пристрастю до собак. А ще більше відома результатами на трасі. І в Ленцергайде вона точно буде не цуциком, а мисливською гончею!

Передчуття чемпіонату світу зашкалює! Нехай він принесе біатлону якомога більше не лише віртуальних, але й реальних яскравих сторінок життя!