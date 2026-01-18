Валя та Віта Семеренки: мрії збуваються, мрії не збуваються...

Легендарні українські біатлоністки Віта та Валентина Семеренки сьогодні, 18 січня, відзначають подвійний ювілей.

"Не важливо, як ви рухаєтесь, головне, що ви не зупиняєтесь…"

Сестрам, які з'явилися на світ з різницею у хвилини – сьогодні 40. "Уже" сорок – скажуть ті, хто в біатлон прийшов нещодавно та й пішли туди, натхненні успіхами сестер Семеренко. "Лише" 40 – скажуть ті, хто залишився в біатлоні тренером чи функціонером, та де намагається себе проявити одна з сестер.

У Віти та Валентини – повний комплект можливих нагород: Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи, Кубок світу – нема змагань, які б не підкорялися іменитим атлеткам з Сумщини. Водночас дівчата неодноразово згадували про свою велику спортивно-сімейну мрію – піднятись на п'єдестал разом в особистій гонці. І тому саме під цим кутом ми зануримось в кар'єрний екскурс легендарних та відомих на весь біатлонний світ українських сестер.

Чи збулися їхні мрії сповна…

Разом, але не в трійці. Біатлонна математика безжальна

Спільний п'єдестал трапився ще майже на початку кар'єри на Універсіаді-2007. У гонці переслідування сестри першими перетнули фінішну лінію і навіть взялися за руки. Найменше такій дружбі, мабуть, раділи судді, бо як не крути, а треба ж обрати офіційного переможця. Такою обрали Віту. Але то були студентські, нехай і міжнародні змагання, а бажання бути разом на п'єдесталі стосувалося вже дорослих змагань – етапів Кубку світу, чемпіонатів світу та апогей бажань – спільний олімпійський подіум. І бажано, саме в особистих гонках.

2008, Кубок світу, Обергоф, Німеччина. У спринтерській гонці між сестрами 14 секунд. Віта на четвертому місці, Валентина – на сьомому. Обидві мали хороші шанси втілити мрію ще на початку кар'єри, стріляли без промахів, але швидкості забракло. Дівчата стартували з пізніх номерів, не пам'ятаємо, якою тоді була зазвичай важка обергофська траса, але зазвичай вона вже розбита для тих хто стартує серед останніх. Оскільки близький успіх трапився майже на початку дорослої кар'єри, то здавалось, що "дабл-подіум" – це справа часу.

Віта Семеренко на трасі спринту в Обергофі-2008 biathlon.com.ua

У тому ж році, але вже в іншому сезоні в спринті в австрійському Гохфільцені Віта – зі сріблом! Але Валентина почин не підтримала – три промахи на стрільбі стоячи відкинули її за межі десятки фінішного протоколу. Друге місце Віти якоюсь мірою було помстою за невдачу сестри, адже Валентина розпочинала гонку і фінішувала набагато раніше (спринт відбувається з роздільним стартом).

У Гохфільцені у 2010-му 24-річні сестри таки поруч, щоправда, це лише 13 та 14 позиції, підвела стрільба.

А перший спільний подіум стався в естафеті – срібло! Віта виступала на третьому етапі, Валентина на фінішному, четвертому. Першу частину гонки тоді представляли Оксана Хвостенко та Олена Підгрушна.

Рупольдинг-2011, індивідуальна гонка. Валентина четверта, Віта сьома – дежавю. В обох лише по одній хибі на чотирьох вогневих рубежах, але ще бракує швидкості. Бо навіть чотири нулі не гарантували б Валентині бронзу. У цьому ж сезоні Валентина вже здобуває бронзу на етапі КС в американському Преск-Айлі, а ось Віта не стартувала. В ендшпілі того сезону сестри таки разом, але… на 10 та 11 позиціях у масстарті. Це ще не те, чого так сильно прагнуть.

Валентина Семеренко під час "індивідуалки" в Рупольдингу, 2008 рік biathlon.com.ua

Чемпіонат світу в німецькому Рупольдингу-2012, дівчата все ближче до піку форми. Спринт – Віта з чистою стрільбою третя на фініші! Валентина провалює другий вогневий рубіж і фінішує дуже далеко. І це знову була спортивна помста від Віти, адже сестра закінчила гонку раніше.

Віта Семеренко (праворуч), в компанії Магдалени Нойнер (у центрі) і Дар'ї Домрачевої, на подіумі чемпіонату світу-2012 biathlon.com.ua

На заключному етапі сезону у Віти знову медаль – знову срібло. І знову без спільного подіуму – Валентина 12-та…

Довга дистанція до спільного золотого подіуму

А шансів фінішувати разом у трійці все менше. Бо вже й Олена Підгрушна, і меншою мірою Юлія Джима поступово "підтискають" іменитих сестер. Усе ближчими стають часи, коли від лиж всіх чотирьох летітимуть іскри…Уже на першому етапі наступного сезону срібло в спринті здобула Олена Підгрушна! Віта і Валя "поруч" – але ж це 27, 28 позиції…

В Обергофі в спринті сестри знову поруч – 13 та 14, але в переслідуванні сімейний тандем розпався – Валя вскочила на "бронзову" позицію, Віта не встигла за сестрою…

А потім стався і золотий спільний подіум! Нехай не в особистій гонці, а в командній – дівчата перемагають в естафеті на КС в Обергофі.

Юлія Джима, Віта Семеренко, Олена Підгрушнна та Валентина Семеренко виграли естафету на етапі Кубку світу в Обергофі, 2013 рік biathlon.com.ua

А ще одним передвісником найгучнішого сімейного подіуму став чемпіонат світу 2013 року в чеському Нове-Место. На п'єдесталі нарешті разом дві українки!!! Але компанію Віті Семеренко складає не сестра, а Олена Підгрушна – у неї "золото", в Семеренко – "бронза"!

Індивідуальна гонка – і це ще одна можливість, але знову ні. Тепер вже Валентина з "бронзою", а Віта – п'ята. Треба ж так… Віта не поцілила в мішень останнім пострілом з 20, це був шанс бути разом… Причому Віта стартувала 58-ю, Валя – 3-ю, і сестра мчала на фініш, уже знаючи результат Валентини.

Мрія життя, яка повністю апетит не вгамувала

Сезон 2013/2014 видався найкращим у контексті ймовірних бажань. У гонці переслідування в Гохфільцені Валентина – сьома, Віта – восьма. Зі сріблом Юля Джима. Піднятися в топ-10 сестрам вдалося з третього десятку! Знову разом, знову неподалік подіуму, але не на ньому…

Знову разом, але знову неподалік подіуму… Валя вже третя у французькому Ансі в спринті, але відстала Віта – 14 позиція. Аби тоді не один промах на "стійці", подіум сестер міг би нарешті відбутися…

Валентина виграє "персьют"! Де ти, Віто!? Сестра лише 12-та.

Валентина Семеренко фінішувала першою в гонці переслідування на етапі КС в Ансі-2014 biathlon.com.ua

Настав найвідповідальніший момент – Олімпійські ігри-2014. Тепер вже Віта на коні – у першій же гонці здобуває бронзу в спринті, Валентина фінішує на 12-му місці. Ідеальні умови, щоб заскочити вдвох у трійку в переслідуванні. Це майже вдається Валентині – п'ята позиція, а виснажена успішним спринтом Віта посунулась на 10 місце…

Омріяний п'єдестал став історичним навіки. Естафетна четвірка, у складі якої, звісно, і сестри, здобуває заслужене "золото"! Віта та Валентина дійшли до мрії життя – олімпійської перемоги. Але це командна гонка, а їм же так хотілося зробити це ще й в особистих…

Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна – олімпійські чемпіонки Сочі-2014 biathlon.com.ua

Завершилась Олімпіада, але не мрії

Після Олімпіади дівчата опинилися в різних моральних та фізичних кондиціях. Віта, відчувалося, була втомлена морально, все ж таки дві медалі на Іграх. А Валентина попри командне золото відчувала, що не сказала ще свого останнього слова. І вже на першому етапі КС постолімпійського сезону бере бронзу в індивідуалці. Віта етап пропускає, а тренерський штаб поступово підтягує другий ешелон. У словенській Поклюці "бронза" в спринті, але знову без Віти в стартовому листі. А на чемпіонаті світу в фінському Контіолахті Валентина закриває особисте питання – стає чемпіонкою світу в масстарті. Віта таки поруч, але лише як уболівальниця, жене сестру до переможного фінішу незабутньої чемпіонської гонки.

Валентина Семеренко фінішує першою у гонці з масовим стартом на ЧС-2015 biathlon.com.ua

На чемпіонаті світу-2017 був шанс знову побути разом на п'єдесталі, але "срібло" четвірка вже здобула без сестер. У складі лишились Олена Підгрушна та Юлія Джима, легендарних сестер замінили Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.

Новий передолімпійський сезон сестри знову починають разом!

В індивідуальній гонці на КС в Естерсунді Валентина ледь не поділила подіум з Юлією Джимою! Семеренко – четверта, в Джими бронзова медаль! У Віти гонка "не пішла".

Але Віта вже четверта в спринті наступного етапу, але Валі поруч нема. Відчувається, що в сестер вже минає кар'єрний пік форми, шансів на подвійний подіум все менше. Але на КС в Ансі Віта третя в спринті, Валентина сьома. Знову поруч, знову був шанс… сестри зробили все що могли, ідеально провели по дві стрільби, але легкості в рухах все менше… Але дует знову разом в гонці переслідування – дівчата на високих позиціях, але 8 та 9… Якби ставили собі за мету бути разом в топ-10, питань нема, але ж мета амбітніша. Олімпіада-2018 українській команді не вдалася…

У 2019-му Семеренки не виблискували. Хоча час від часу вдавалося комусь з них зачепитись за "десятку". У нинішні часи такі б результати сприймалися за щастя, але точно не тоді.

На чемпіонаті світу у шведському Естерсунді невгамовні сестри знову на п'єдесталі! Знову в естафеті! Цього разу бронза, але на вагу золота! У складі команди також виступили Юлія Джима та Анастасія Меркушина. І це був останній спільний вихід на медальний подіум…

На ЧС-2020 в Антгольці українки знову підтверджують естафетний статус. Знову бронза, але Віта в четвірці без Валентини. (Джима, Підгрушна, Меркушина). Це була остання нагорода в сімейну скарбницю…

Віта (ліворуч) та Валя Семеренки

Нехай і не втілилась мрія сестер про спільне потрапляння до призової трійки. Але на двох сестри Семеренки здобули майже 100 медалей. І це не лише успішна статистика, а потужний та пам'ятний слід в історії українського та світового біатлону!