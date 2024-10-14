Джеймс Гольдштейн – Парамон по-американски

13 жовтня у місті Спрінгфілд (штат Массачусетс) відбулася церемонія введення нових членів до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта. Кіноакторів Джека Ніколсона та Біллі Крістала, режисера Спайка Лі та бізнесмена Алана Хорвіца ввели до спеціального підрозділу Залу слави – Галерею суперфанів імені Джеймса Гольдштейна.

Jack Nicholson, Spike Lee, Billy Crystal and businessman Alan Horwitz were inducted as superfans into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in Springfield, Massachusetts, on Sunday. https://t.co/l6Eyv9LO4e pic.twitter.com/30tfQve79d — ABC News (@ABC) October 14, 2024

Професор Джеймс Нейсміт був творцем гри баскетбол. А його тезка, підприємець Джеймс Гольдштейн, має статус головного фаната НБА, суперфана.

Гольдштейн є фанатом Національної Баскетбольної Асоціації чи не з перших років її існування: він народився в 1940 році в Мілуокі (штат Віконсін), а головна баскетбольна ліга світу розпочала свою діяльність у 1946 році, до речі, під керівництвом уродженця Єлисаветграда . Моріса Подолоффа.

Насправді Джиммі захворів на баскетбол у віці десяти років. Він грав у шкільній команді та захопився спортивною статистикою, що нерідко трапляється із підлітками. Юний Гольдштейн захопився так сильно, що у 15-річному віці отримав пропозицію від клубу НБА "Мілуокі Хоукс" вести статистику виступів команди.

"Як тільки я сів на корт під час гри, мене це повністю зачепило, – згадував він згодом. – З того часу все моє життя було присвячене професійному баскетболу. У мене величезна пристрасть до гри. Я думаю, що в баскетболі виявляється більше атлетизму, ніж у будь-якому іншому виді спорту".

Після закінчення школи Джиммі перебрався до Каліфорнії, де навчався у Стенфордському університеті та вболівав за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс". Він залишився в Каліфорнії назавжди, з 1972 року мешкає в передмісті Лос-Анджелеса Беверлі Хрест в унікальному особняку, побудованому в 1963 році.

Джеймс Гольдштейн став мільярдером, але не поширюється на свій бізнес. Відомо, що він займається нерухомістю, зокрема такою темою, як парки пересувних будинків.

Публічна сторона життя Гольдштейна – його любов до баскетболу. Він відвідав понад дві тисячі матчів НБА, роз'їжджаючи по всій країні та часто беручи участь у післяматчевих прес-конференціях. Серед його друзів легенди НБА – від Вілта Чемберлена та Клайда Дрекслера до Шакіла О'Ніла та Денніса Родмана. Маючи абонементи на матчі домашніх клубів "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Лос-Анджелес Кліпперс", Джеймс наголошує, що не має улюблених клубів у НБА, а є фанатом усієї ліги загалом.

Джим Гольдштейн (справа) та Шакіл О'ніл (у центрі) jamesfgoldstein.com

НБА – головна пристрасть життя Джеймса Гольдштейна. Він ніколи не був одружений і не має дітей, оскільки, за власним зізнанням, не вірить в інститут сім'ї та шлюбу.

"Він так багато вклав у наш спорт, – сказав про Гольдштейна колишній комісар НБА Девід Стерн. – Ймовірно, він найголовніший серед усіх фанатів в Америці, і ми отримуємо від нього задоволення. У нього справжній талант, ми любимо його як суперфаната".

Популярність Гольдштейна-суперфана підтримується його ексцентрично: незмінний ковбойський капелюх, сиві патли, яскраві куртки і поряд завжди красуні-моделі.

Інстаграм/jamesfgoldstein

Такі суперфани є практично в кожній країні в різних видах спорту. У нас в Україні таким був знаменитий Парамон (Сергій Заборовський), фанат київського "Динамо", герой безлічі трансляцій та публікацій. Але, на відміну від Джиммі Гольдштейна, Парамон був не бізнесменом-мільярдером, а двірником в аеропорту Жуляни.

Галерею суперфанів Зали слави баскетболу заснували у 2018 році. Їй одразу ж надали ім'я Джеймса Гольдштейна (швидше за все, не тільки за пристрасть нашого героя до баскетболу). А першими членами стали сам Гольдштейн, кінорежисер та актриса Пенні Маршалл (фанатка клубу "Лос-Анджелес Лейкерс") та канадський бізнесмен Нав Бхатія, фанат клубу "Торонто Репторс".

Що ж до нових членів Галереї суперфанів, то любов Джека Ніколсона до клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" відоме давно. Біллі Крістал у своєму нью-йоркському дитинстві вболівав за "Нью-Йорк Нікс", а ставши зіркою Голлівуду, перейшов на "Лос-Анджелес Кліпперс". За "Нікс" уболіває полум'яний борець проти расизму Спайк Лі, а Алан Хорвіц, 80-річний уродженець і житель Філадельфії, вірний клубу "Філадельфія Севенті Сіксерс".