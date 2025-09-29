Компанія Lenovo та Формула-1®: технологічне партнерство, що змінює автоспорт

Формула-1® вже понад сім десятиліть залишається не лише ареною швидкостей та спортивних амбіцій, а й полігоном для інженерних інновацій. Від перших рішень в аеродинаміці до складних прорахунків на піт-стопах — кожна гонка перетворюється на експериментальний майданчик, де перевіряються нові технології. Ключова роль тут належить даним: тисячі параметрів болідів і командної роботи збираються та аналізуються в реальному часі, а рішення приймаються з точністю до мілісекунд.

На цьому стику традицій перегонів та цифрових технологій формується сучасна ідентичність Формули-1. Штучний інтелект, безперебійна глобальна співпраця й системи візуалізації в реальному часі роблять спорт ще точнішим та видовищнішим.

Участь Lenovo у ключових технологічних процесах Формули-1 охоплює весь цикл — від збору та обробки телеметрії до забезпечення глобальних трансляцій. Компанія надає сервери, обчислювальні платформи та периферійні пристрої, розгортаючи надійну інфраструктуру як на гоночних трасах, так і в Медіа- та технологічному центрі в Біггін-Хіллі, Великобританія. У повсякденній роботі всієї організації для підвищення продуктивності та мобільності використовуються як користувацькі, так і бізнес-пристрої Lenovo — ноутбуки, робочі станції, планшети, смартфони. Паралельно впроваджуються програми сталого розвитку, завдяки яким застаріла техніка отримує друге життя через оновлення або переробку.

Масштаб вражає: понад 1,6 мільярда глядачів на рік глядачів стежать за чемпіонатом, і саме технології Lenovo забезпечують безперебійну роботу цього глобального ланцюга. Це і обробка даних у реальному часі, і стабільні відеопотоки для трансляторів, і нові інтерактивні формати для фанатів. У результаті цифрові рішення компанії не лише підсилюють змагальну частину, а й формують новий стандарт того, як сучасний спорт комунікує зі своєю аудиторією.

Компанія Lenovo — №196 в списку Fortune Global 500, має 18 R&D-центрів і понад 30 виробничих майданчиків у світі — що дозволяє перетворювати технології на практичний інструмент для команд та водночас на контент для мільйонів уболівальників.

Швидкість як на трасах: як розвивалось партнерство Lenovo та F1

Партнерство між Lenovo і Формулою-1® було офіційно оголошено в березні 2022 року і швидко стало еталоном того, як лідери галузі можуть успішно інтегрувати технології в спорт. Зараз, у четвертому сезоні, Lenovo піднялася на новий рівень і стала глобальним технологічним партнером Формули-1.

За титулами, шампанським і яскравими трансляціями стоїть величезна технологічна екосистема: серверні комплекси, передові сервіси та потужні пристрої, які підтримують чемпіонат на всіх рівнях — від штаб-квартири до паддоку. Lenovo інтегрує свої рішення в повсякденну діяльність Формули-1: від потужних серверів і обчислювальних платформ для обробки великих даних до пристроїв збору телеметричних даних на трасі.

Технологічна підтримка Lenovo впливає не тільки на результати гонок і організацію змагань, але й на залучення вболівальників. Її рішення забезпечують більш стабільну трансляцію, покращують візуалізацію даних у багатопотоковому режимі та роблять цифровий контент більш інтерактивним. Це створює принципово новий досвід перегляду: вболівальники отримують доступ не тільки до видовищних гонок, але й до розширених знань та унікальних перспектив, які були немислимими ще кілька років тому.

Формула 1 зараз перебуває в центрі цифрової трансформації — і Lenovo сприяє цим змінам. Завдяки впровадженню інноваційних рішень у повсякденну діяльність організацій, команди F1, що займаються трансляціями, медіа та технологіями, можуть швидше приймати стратегічні рішення, покладатися на надійну інфраструктуру та відкривати нові інструменти для взаємодії з аудиторією.

Роль Lenovo у цифровій трансформації перегонів F1

Сучасна Формула-1 — це високотехнологічна екосистема, де гострі відчуття на трасі визначаються не тільки двигунами та аеродинамікою, а й потужністю цифрової інфраструктури цього виду спорту. Системи обробки даних, апаратне забезпечення з підтримкою штучного інтелекту та програми сталого розвитку зараз є основними елементами чемпіонату. Lenovo пропонує повний спектр технологій — від високопродуктивних обчислювальних систем і периферійних пристроїв до робочих станцій для користувачів та послуг з переробки обладнання.

HPC, сервери та edge devices: основа обробки даних

Кожен гоночний уїк-енд генерує мільйони даних: телеметрія автомобілів (перевантаження, реакція дросельної заслінки, кути повороту керма, гальмування), сигнали камер і мікрофонів, а також датчики навколо траси. Lenovo обробляє ці потоки за допомогою HPC-рішень, серверів і периферійних пристроїв. Це дозволяє командам F1 миттєво перетворювати інформацію на аналітичні дані та візуальні матеріали, які розкривають перед уболівальниками приховані аспекти, які інакше залишилися б непоміченими.

Ноутбуки, монітори, смартфони та обчислювальні станції: розумні технології для команди F1

Поряд із серверними системами, у повсякденній роботі організації використовуються ноутбуки, робочі станції, монітори та планшети Lenovo, а також смартфони Motorola. Ці пристрої забезпечують продуктивність, створення контенту та координацію під час кожного гоночного уїк-енду.

Повний цикл технологічної інфраструктури: на трасах та у дата-центрах

Кожен гоночний уїк-енд проходить в іншому місці, що вимагає повного розгортання інфраструктури. На кожну подію прокладається до 60 км оптоволоконних кабелів, швидкість передачі даних досягає 10 Гбіт/с. За один уїк-енд може бути зібрано понад 600 терабайт даних, які обробляються на платформах Lenovo і передаються до британського Медіа- та технологічного центру, де створюється міжнародна трансляція. Сотні серверів і понад 180 спеціальних програмних додатків, що працюють на платформі віртуалізації Lenovo, забезпечують безперебійну роботу навіть у складних логістичних і погодних умовах.

Технології на базі штучного інтелекту

Під час FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2025 Формула 1 протестувала ноутбук ThinkPad X9 Aura Edition із вбудованим штучним інтелектом. Пристрій працював у мобільному технічному центрі подій (ETC), який розгортався на кожній гонці для збору та первинної обробки даних. Потім дані надсилалися до Медіа- та технологічного центру (M&TC) у Великій Британії. Тестування показало, що інтеграція штучного інтелекту в ПК може прискорити обробку даних, поліпшити координацію команди та підвищити якість візуального контенту для глядачів. Крім того, енергоефективність таких пристроїв може допомогти зменшити обсяг обладнання, що транспортується між гонками.

Сталий розвиток: оновлення обладнання та переробка відходів

Lenovo також сприяє досягненню амбітних цілей Формули-1 у сфері сталого розвитку. Вже понад 95% старого обладнання F1 було перероблено або утилізовано екологічно. На сьогоднішній день служба Lenovo Asset Recovery Services допомогла переробити понад 800 пристроїв.

Співпраця Формули-1 та Lenovo є прикладом того, як інженерна майстерність у поєднанні з цифровими рішеннями здатна трансформувати спорт на глобальному рівні. Це синергія, що об’єднує традиції перегонів та цифрову трансформацію. У результаті фанати по всьому світу отримують новий рівень занурення в автоспорт, який ще кілька років тому здався б неможливим.