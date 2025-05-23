Що ви знаєте про Гран-прі Монако? ТЕСТ

З 1929 року, за рідкісними виключеннями, такими як Друга світова війна або COVID-19, Гран-прі Монако є неодмінним учасником у календарі чемпіонату Формули-1.
Про нього складають легенди, його мріють виграти усі, хто коли-небудь брав участь у "Королівських перегонах", воно давно вийшло за межі просто гоночного вікенду.
Далеко не всі легендарні чемпіони змогли опанувати трасу, розташовану на Лазуровому березі Середземного моря.
Тож саме час перевірити свої знання та інтуїцію. Як добре ви знаєте історію та сьогодення Гран-прі Монако? Гонку, яка стала давно культовою...
У якому місті проводиться Гран-прі Монако?
В одному з голлівудських фільмів головний герой вирішив взяти участь у Гран-прі Монако. Яка називається кіно?
У 1984 році гонку на Гран-прі Монако було зупинено на 31 колі. Яка була причина дострокового завершення заїзду?
Хто з монегасків став єдиним переможцем Гран-прі Монако в історії Формули-1?
Що вирізняє трасу в Монако серед усіх треків у календарі Формули-1?
Що об’єднує Гран-прі Монако, Сінгапура, Лас-Вегаса та Баку?
Яке унікальне святкування перемоги в Монако іноді можна побачити після гонки?
Багаторазовий чемпіон світу ніколи не вигравав Гран-прі Монако. Хто саме?
Хто з гонщиків має найбільше перемог в історії Гран-прі Монако?
Австралієць Оскар Піастрі є лідером поточного сезону в заліку пілотів. Хто з його славнозвісних земляків ніколи не вигравав Гран-прі Монако?
Хто на Гран-прі Монако провів найбільше кіл у ролі лідера?
В історії Формули-1 одного разу два новачки зуміли заїхати на подіум Гран-прі Монако. Хто це були?