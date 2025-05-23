Що ви знаєте про Гран-прі Монако? ТЕСТ

З 1929 року, за рідкісними виключеннями, такими як Друга світова війна або COVID-19, Гран-прі Монако є неодмінним учасником у календарі чемпіонату Формули-1.

Про нього складають легенди, його мріють виграти усі, хто коли-небудь брав участь у "Королівських перегонах", воно давно вийшло за межі просто гоночного вікенду.

Далеко не всі легендарні чемпіони змогли опанувати трасу, розташовану на Лазуровому березі Середземного моря.

Тож саме час перевірити свої знання та інтуїцію. Як добре ви знаєте історію та сьогодення Гран-прі Монако? Гонку, яка стала давно культовою...

1/12 У якому місті проводиться Гран-прі Монако? Ніцца Правильна відповідь: гонка в Монако незмінно, з 1929 року, проводиться в Монте-Карло. Етап скасовувався лише в період Другої світової війни та кілька років після неї, а також у 2020-му черед епідемію COVID-19. Монте-Карло Правильна відповідь: гонка в Монако незмінно, з 1929 року, проводиться в Монте-Карло. Етап скасовувався лише в період Другої світової війни та кілька років після неї, а також у 2020-му черед епідемію COVID-19. Канни Правильна відповідь: гонка в Монако незмінно, з 1929 року, проводиться в Монте-Карло. Етап скасовувався лише в період Другої світової війни та кілька років після неї, а також у 2020-му черед епідемію COVID-19. Сент-Тропе Правильна відповідь: гонка в Монако незмінно, з 1929 року, проводиться в Монте-Карло. Етап скасовувався лише в період Другої світової війни та кілька років після неї, а також у 2020-му черед епідемію COVID-19.

2/12 В одному з голлівудських фільмів головний герой вирішив взяти участь у Гран-прі Монако. Яка називається кіно? Володар перснів Правильна відповідь: у популярному фільмі від Marvel "Залізна людина 2" головний герой Тоні Старк вирішив позмагатися на Гран-прі Монако. Саме тут “Залізна людина” вперше зустрілася з одним зі злодіїв стрічки. Росіянин Іван Ванко також з’явився на треку, прикриваючись стюардом, після чого почав розрізати боліди Формули-1, в одному з яких знаходив герой актора Роберта Дауні-молодшого. 11 друзів Оушена Правильна відповідь: у популярному фільмі від Marvel "Залізна людина 2" головний герой Тоні Старк вирішив позмагатися на Гран-прі Монако. Саме тут “Залізна людина” вперше зустрілася з одним зі злодіїв стрічки. Росіянин Іван Ванко також з’явився на треку, прикриваючись стюардом, після чого почав розрізати боліди Формули-1, в одному з яких знаходив герой актора Роберта Дауні-молодшого. Залізна людина 2 Правильна відповідь: у популярному фільмі від Marvel "Залізна людина 2" головний герой Тоні Старк вирішив позмагатися на Гран-прі Монако. Саме тут “Залізна людина” вперше зустрілася з одним зі злодіїв стрічки. Росіянин Іван Ванко також з’явився на треку, прикриваючись стюардом, після чого почав розрізати боліди Формули-1, в одному з яких знаходив герой актора Роберта Дауні-молодшого. Хрещений батько Правильна відповідь: у популярному фільмі від Marvel "Залізна людина 2" головний герой Тоні Старк вирішив позмагатися на Гран-прі Монако. Саме тут “Залізна людина” вперше зустрілася з одним зі злодіїв стрічки. Росіянин Іван Ванко також з’явився на треку, прикриваючись стюардом, після чого почав розрізати боліди Формули-1, в одному з яких знаходив герой актора Роберта Дауні-молодшого.

3/12 У 1984 році гонку на Гран-прі Монако було зупинено на 31 колі. Яка була причина дострокового завершення заїзду? Принц Монако вирішив вигуляти своїх песиків на треку Правильна відповідь: за офіційною версією з міркувань безпеки перегони зупинили через надмірну зливу. Перемогу тоді здобув пілот Макларен Ален Прост, а другим став новачок Айртон Сенна, який був близьким, щоб обійти лідера до червоних прапорів. Пізніше виявилося, що це рішення ухвалив директор гонки Жакі Ікс, який був пов'язаний з Порше – виробником двигунів Макларен. Через ураган посеред траси зникла частина асфальту Правильна відповідь: за офіційною версією з міркувань безпеки перегони зупинили через надмірну зливу. Перемогу тоді здобув пілот Макларен Ален Прост, а другим став новачок Айртон Сенна, який був близьким, щоб обійти лідера до червоних прапорів. Пізніше виявилося, що це рішення ухвалив директор гонки Жакі Ікс, який був пов'язаний з Порше – виробником двигунів Макларен. Гелікоптер із шампанським для подіуму помилково сів на трасу Правильна відповідь: за офіційною версією з міркувань безпеки перегони зупинили через надмірну зливу. Перемогу тоді здобув пілот Макларен Ален Прост, а другим став новачок Айртон Сенна, який був близьким, щоб обійти лідера до червоних прапорів. Пізніше виявилося, що це рішення ухвалив директор гонки Жакі Ікс, який був пов'язаний з Порше – виробником двигунів Макларен. Надмірна злива Правильна відповідь: за офіційною версією з міркувань безпеки перегони зупинили через надмірну зливу. Перемогу тоді здобув пілот Макларен Ален Прост, а другим став новачок Айртон Сенна, який був близьким, щоб обійти лідера до червоних прапорів. Пізніше виявилося, що це рішення ухвалив директор гонки Жакі Ікс, який був пов'язаний з Порше – виробником двигунів Макларен.

4/12 Хто з монегасків став єдиним переможцем Гран-прі Монако в історії Формули-1? Луї Широн Правильна відповідь: єдиним представником Князівства, який здобув перемогу на Гран-прі Монако в межах Формули-1 став Шарль Леклер. Луї Широн перемагав ще в 1931 році, тоді змагань Ф-1 не було, а в Олів’є Беретта немає жодної виграної гонки в “королеві автоспорту”. Шарль Леклер Правильна відповідь: єдиним представником Князівства, який здобув перемогу на Гран-прі Монако в межах Формули-1 став Шарль Леклер. Луї Широн перемагав ще в 1931 році, тоді змагань Ф-1 не було, а в Олів’є Беретта немає жодної виграної гонки в “королеві автоспорту”. Олів'є Беретта Правильна відповідь: єдиним представником Князівства, який здобув перемогу на Гран-прі Монако в межах Формули-1 став Шарль Леклер. Луї Широн перемагав ще в 1931 році, тоді змагань Ф-1 не було, а в Олів’є Беретта немає жодної виграної гонки в “королеві автоспорту”. Ніхто Правильна відповідь: єдиним представником Князівства, який здобув перемогу на Гран-прі Монако в межах Формули-1 став Шарль Леклер. Луї Широн перемагав ще в 1931 році, тоді змагань Ф-1 не було, а в Олів’є Беретта немає жодної виграної гонки в “королеві автоспорту”.

5/12 Що вирізняє трасу в Монако серед усіх треків у календарі Формули-1? Найповільніша середня швидкість кола Правильна відповідь: особливістю зі знаком мінус є той факт, що Монако залишається найповільнішою і найменш цікавою на боротьбу трасу в сучасній Формулі-1. Минулого сезону було встановлене неприємне досягнення, коли в першій десятці заїзду не відбулося жодної зміни порівняно з кваліфікацією. Керівництво Формули-1 для цього вирішило ускладнити життя командам та зробити два обов’язкових піт-стопа на етапі в Монако цього сезону. Проводиться вночі Правильна відповідь: особливістю зі знаком мінус є той факт, що Монако залишається найповільнішою і найменш цікавою на боротьбу трасу в сучасній Формулі-1. Минулого сезону було встановлене неприємне досягнення, коли в першій десятці заїзду не відбулося жодної зміни порівняно з кваліфікацією. Керівництво Формули-1 для цього вирішило ускладнити життя командам та зробити два обов’язкових піт-стопа на етапі в Монако цього сезону. Має підвісни міст Правильна відповідь: особливістю зі знаком мінус є той факт, що Монако залишається найповільнішою і найменш цікавою на боротьбу трасу в сучасній Формулі-1. Минулого сезону було встановлене неприємне досягнення, коли в першій десятці заїзду не відбулося жодної зміни порівняно з кваліфікацією. Керівництво Формули-1 для цього вирішило ускладнити життя командам та зробити два обов’язкових піт-стопа на етапі в Монако цього сезону. Найдовша пряма Правильна відповідь: особливістю зі знаком мінус є той факт, що Монако залишається найповільнішою і найменш цікавою на боротьбу трасу в сучасній Формулі-1. Минулого сезону було встановлене неприємне досягнення, коли в першій десятці заїзду не відбулося жодної зміни порівняно з кваліфікацією. Керівництво Формули-1 для цього вирішило ускладнити життя командам та зробити два обов’язкових піт-стопа на етапі в Монако цього сезону.

6/12 Що об’єднує Гран-прі Монако, Сінгапура, Лас-Вегаса та Баку? Багато зірок у паддоку Правильна відповідь: всі Гран-прі, які перелічувалися в запитанні проводяться на вулицях міст, які є однойменними до назв етапу. Ці етапи проводяться на вуличних треках Правильна відповідь: всі Гран-прі, які перелічувалися в запитанні проводяться на вулицях міст, які є однойменними до назв етапу. Гонщики втрачали свідомість під час цих перегонів Правильна відповідь: всі Гран-прі, які перелічувалися в запитанні проводяться на вулицях міст, які є однойменними до назв етапу. Заїзди на цих Гран-прі скасовувалися через дощ Правильна відповідь: всі Гран-прі, які перелічувалися в запитанні проводяться на вулицях міст, які є однойменними до назв етапу.

7/12 Яке унікальне святкування перемоги в Монако іноді можна побачити після гонки? Коло пошани заднім ходом Правилна відповдіь: деякі гонщики, святкуючи перемогу в Монако можуть стрибнути в басейн, як це робив Даніель Ріккардо або в море, що минулого року продемонстрував Шарль Леклер. Стрибок у басейн або в море Правилна відповдіь: деякі гонщики, святкуючи перемогу в Монако можуть стрибнути в басейн, як це робив Даніель Ріккардо або в море, що минулого року продемонстрував Шарль Леклер. Шампанське з келиха князя Правилна відповдіь: деякі гонщики, святкуючи перемогу в Монако можуть стрибнути в басейн, як це робив Даніель Ріккардо або в море, що минулого року продемонстрував Шарль Леклер. Групове фото з яхтсменами Правилна відповдіь: деякі гонщики, святкуючи перемогу в Монако можуть стрибнути в басейн, як це робив Даніель Ріккардо або в море, що минулого року продемонстрував Шарль Леклер.

8/12 Багаторазовий чемпіон світу ніколи не вигравав Гран-прі Монако. Хто саме? Ален Прост Правильно відповідь: це дивовижно, але 3-разовий чемпіон світу Нельсон Піке ніколи не підіймався на найвищу сходинку п’єдесталу пошани в Монте-Карло. За свою кар’єру Піке лише по одному разу ставав другим та третім, а в більшості випадків бразилець просто не фінішував через різні причини. Після завершення кар’єри Нельсон Піке казав: “Коло в Монако – це як їздити на велосипеді у власній кімнаті”. Себастьян Феттель Правильно відповідь: це дивовижно, але 3-разовий чемпіон світу Нельсон Піке ніколи не підіймався на найвищу сходинку п’єдесталу пошани в Монте-Карло. За свою кар’єру Піке лише по одному разу ставав другим та третім, а в більшості випадків бразилець просто не фінішував через різні причини. Після завершення кар’єри Нельсон Піке казав: “Коло в Монако – це як їздити на велосипеді у власній кімнаті”. Фернандо Алонсо Правильно відповідь: це дивовижно, але 3-разовий чемпіон світу Нельсон Піке ніколи не підіймався на найвищу сходинку п’єдесталу пошани в Монте-Карло. За свою кар’єру Піке лише по одному разу ставав другим та третім, а в більшості випадків бразилець просто не фінішував через різні причини. Після завершення кар’єри Нельсон Піке казав: “Коло в Монако – це як їздити на велосипеді у власній кімнаті”. Нельсон Піке Правильно відповідь: це дивовижно, але 3-разовий чемпіон світу Нельсон Піке ніколи не підіймався на найвищу сходинку п’єдесталу пошани в Монте-Карло. За свою кар’єру Піке лише по одному разу ставав другим та третім, а в більшості випадків бразилець просто не фінішував через різні причини. Після завершення кар’єри Нельсон Піке казав: “Коло в Монако – це як їздити на велосипеді у власній кімнаті”.

9/12 Хто з гонщиків має найбільше перемог в історії Гран-прі Монако? Міхаель Шумахер Правильна відповідь: попри різноманітні рекорди, які мають Прост, Шумахер та Гамільтон у Формулі-1, саме Айртон Сенна залишається найтитулованішим гонщиком в історії найпрестижнішого Гран-прі “королеви автоспорту”. Бразилець відразу 6 разів вигравав у Монте-Карло і навряд чи це досягнення комусь підкориться найближчим часом. У Шумахера і Грема Гілла було по 5 перемог, у Проста – 4. З чинних гонщиків найближче до Сенни підібрався Гамільтон з трьома першими місцями. Льюїс Гамільтон Правильна відповідь: попри різноманітні рекорди, які мають Прост, Шумахер та Гамільтон у Формулі-1, саме Айртон Сенна залишається найтитулованішим гонщиком в історії найпрестижнішого Гран-прі “королеви автоспорту”. Бразилець відразу 6 разів вигравав у Монте-Карло і навряд чи це досягнення комусь підкориться найближчим часом. У Шумахера і Грема Гілла було по 5 перемог, у Проста – 4. З чинних гонщиків найближче до Сенни підібрався Гамільтон з трьома першими місцями. Айртон Сенна Правильна відповідь: попри різноманітні рекорди, які мають Прост, Шумахер та Гамільтон у Формулі-1, саме Айртон Сенна залишається найтитулованішим гонщиком в історії найпрестижнішого Гран-прі “королеви автоспорту”. Бразилець відразу 6 разів вигравав у Монте-Карло і навряд чи це досягнення комусь підкориться найближчим часом. У Шумахера і Грема Гілла було по 5 перемог, у Проста – 4. З чинних гонщиків найближче до Сенни підібрався Гамільтон з трьома першими місцями. Ален Прост Правильна відповідь: попри різноманітні рекорди, які мають Прост, Шумахер та Гамільтон у Формулі-1, саме Айртон Сенна залишається найтитулованішим гонщиком в історії найпрестижнішого Гран-прі “королеви автоспорту”. Бразилець відразу 6 разів вигравав у Монте-Карло і навряд чи це досягнення комусь підкориться найближчим часом. У Шумахера і Грема Гілла було по 5 перемог, у Проста – 4. З чинних гонщиків найближче до Сенни підібрався Гамільтон з трьома першими місцями.

10/12 Австралієць Оскар Піастрі є лідером поточного сезону в заліку пілотів. Хто з його славнозвісних земляків ніколи не вигравав Гран-прі Монако? Джек Бребем Правильна відповідь: чемпіон світу 1980 року Алан Джонс лише одного разу фінішував на подіумі – у 1981-му. Марк Веббер Правильна відповідь: чемпіон світу 1980 року Алан Джонс лише одного разу фінішував на подіумі – у 1981-му. Алан Джонс Правильна відповідь: чемпіон світу 1980 року Алан Джонс лише одного разу фінішував на подіумі – у 1981-му. Данієль Рікардо Правильна відповідь: чемпіон світу 1980 року Алан Джонс лише одного разу фінішував на подіумі – у 1981-му.

11/12 Хто на Гран-прі Монако провів найбільше кіл у ролі лідера? Міхаель Шумахер Правильно відповідь: найбільше за свою кар’єру лідирував на Гран-прі Монако “червоний барон” Міхаель Шумахер. Німець випередив Айртона Сенну за цим показником усього на 13 кіл – 435 проти 422. Грем Хілл Правильно відповідь: найбільше за свою кар’єру лідирував на Гран-прі Монако “червоний барон” Міхаель Шумахер. Німець випередив Айртона Сенну за цим показником усього на 13 кіл – 435 проти 422. Айртон Сенна Правильно відповідь: найбільше за свою кар’єру лідирував на Гран-прі Монако “червоний барон” Міхаель Шумахер. Німець випередив Айртона Сенну за цим показником усього на 13 кіл – 435 проти 422. Льюїс Гамільтон Правильно відповідь: найбільше за свою кар’єру лідирував на Гран-прі Монако “червоний барон” Міхаель Шумахер. Німець випередив Айртона Сенну за цим показником усього на 13 кіл – 435 проти 422.