Вбивство легкої атлетики через відсутність грошей: Що відбувається зі стадіоном "Атлет"

Зовсім нещодавно українська легкоатлетка Ірина Ліщинська підняла важливу і болючу тему.

"Всі радіють олімпійським медалям… Але з іншого боку легку атлетику поступово знищують", — саме так починався її допис у Facebook.

В ньому вона розповідала про київський стадіон "Атлет", на якому тренуються легкоатлети. І нещодавно там почали будувати тенісні корти. Спортсменка дуже емоційно на це відреагувала, звернулася до Міністерства молоді та спорту, а також до Федерації легкої атлетики України з головним питанням: "Що відбувається?"

Facebook Ірини Ліщинської

"Спочатку забрали у стадіону землю з секторів для метань і побудували новобудови. Потім знов була запекла боротьба за землю у центрі міста…. Я вже багато разів розʼяснювала, що тренувальний/розминочний стадіон "Атлет" важливий. За міжнародними технічними вимогами біля стадіону НСК Олімпійський повинен обовʼязково бути розминочний стадіон. Якщо ціллю є пох..ити легку атлетику, проведення змагань, тренування збірної команди, військових, дітей чи аматорів — то це виправдано. Я дуже прошу втрутитися Міністра молоді та спорту України Матвія Бідного, та в.о. Президента федерації легкої атлетики України Ольгу Саладуху, щоб не допустити великої помилки", — написала Ліщинська.

Відповідь на цей заклик була швидкою. З ініціативи Саладухи відбулася розширена нарада на столичному стадіоні спортклубу "Атлет", на якій в.о. директора ДП "СК "Атлет" Андрій Бурлаков пояснив, що стадіон не змінюватиме свій легкоатлетичний профіль.

"Цей уже багатостраждальний довгобуд є дуже важливим для легкої атлетики, і ми всі покладаємо на нього сподівання. Ми з повагою ставимося до всіх видів спорту, але хочу від імені спільноти наголосити, що в Києві мало місць для заняття легкою атлетикою, яка приносить славу Україні на міжнародній арені", – сказала Ольга Саладуха.

Зазначається, що побудова тенісних кортів була спричинена фінансовою скрутою. А тенісні корти на стадіоні дозволять отримати додаткові кошти, які будуть використані для підтримки функціонування об’єкта та оплати комунальних послуг.

Представники ФЛАУ запропонували розглянути передачу об'єкта в комунальну власність міста, щоб реконструювати стадіон спонсорськими коштами та під кураторством міської федерації, проте у Міністерстві відповіли, що впораються із реконструкцією самостійно. Потрібно лише дочекатися відповідних умов.

Тож, з огляду на всі заяви, корти на стадіоні залишаться. І єдина можливість це змінити — знайти кошти, що в сучасній ситуації дуже важко.