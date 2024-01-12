Кіченок програла у півфіналі турніру WTA 250 у Гобарті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Анною Даніліною (Казахстан) програли півфінал парного турніру WTA 250 у Хобарті (Австралія).

Їхніми суперницями були китаянки Гуо Ханьюй / Сінью Янь. Перший сет пройшов у рівній боротьбі, але опонентки таки зуміли зробити брейк.

У другому сеті за рахунку 2:2 сталася зупинка поєдинку. На жаль, пауза не пішла на користь українці та її колезі. Китайські тенісистки довели справу до перемоги.

Hobart International - WTA 250

Гобарт (Австралія)

Призовий фонд $267,082

Парний розряд, 1/2 фіналу

12 січня

Гуо Ханьюй / Синью Янь - Надія Кіченок / Анна Даніліна 7:5, 6:3

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