Кіченок програла у півфіналі турніру WTA 250 у Гобарті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Анною Даніліною (Казахстан) програли півфінал парного турніру WTA 250 у Хобарті (Австралія).
Їхніми суперницями були китаянки Гуо Ханьюй / Сінью Янь. Перший сет пройшов у рівній боротьбі, але опонентки таки зуміли зробити брейк.
У другому сеті за рахунку 2:2 сталася зупинка поєдинку. На жаль, пауза не пішла на користь українці та її колезі. Китайські тенісистки довели справу до перемоги.
Hobart International - WTA 250
Гобарт (Австралія)
Призовий фонд $267,082
Парний розряд, 1/2 фіналу
12 січня
Гуо Ханьюй / Синью Янь - Надія Кіченок / Анна Даніліна 7:5, 6:3
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