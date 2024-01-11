Костюк програла Остапенко на турнірі в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 41) на хардовому турнірі серії WTA 500 в Аделаїді (Австралія) у чвертьфіналі у двох сетах поступилася Альоні Остапенко (Латвія).

Матч тривав 1 годину та 35 хвилин. Костюк зробила 4 ейси, припустилася трьох подвійних помилок та використала 2 із 5 брейк-пойнти.

Наступним турніром для Костюк буде Australian Open 2024. На старті австралійського мейджору українка зіграє проти Клер Лю.

Adelaide International 2 - WTA 500

Аделаїда (Австралія)

Призовий фонд $922,573

Третє коло, 11 січня

Альона Остапенко (Латвія) [6] - Марта Костюк (Україна) -7:5, 6:2

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