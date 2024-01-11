Головне
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Вчора 11:58 28710
Завацька програла Інгліс у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 10:39 40
Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open
Сьогодні 10:11 103
Прометей зазнав поразки від Парижа у Єврокубку
Сьогодні 09:25 154
Костюк програла Остапенко на турнірі в Аделаїді
Сьогодні 08:39 254
Стародубцева переграла Дарт у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:24 221
Ястремська вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 307
Як грали договірні матчі в українському футболі
Сьогодні 06:35 39116
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Сьогодні 05:23 4610
Клуби УПЛ створили новий телепул
Вчора 20:10 893
Прямі трансляції

Костюк програла Остапенко на турнірі в Аделаїді

Сьогодні 08:39 254 0
Костюк програла Остапенко на турнірі в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 41)  на хардовому турнірі серії WTA 500 в Аделаїді (Австралія) у чвертьфіналі у двох сетах поступилася Альоні Остапенко (Латвія).

Матч тривав 1 годину та 35 хвилин. Костюк зробила 4 ейси, припустилася трьох подвійних помилок та використала 2 із 5 брейк-пойнти.

Наступним турніром для Костюк буде Australian Open 2024. На старті австралійського мейджору українка зіграє проти Клер Лю.

Adelaide International 2 - WTA 500
Аделаїда (Австралія)
Призовий фонд $922,573
Третє коло, 11 січня

Альона Остапенко (Латвія) [6] - Марта Костюк (Україна) -7:5, 6:2

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу 2895
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 4610
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика 28710
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 39116
Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу 1265
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико 5120
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17626 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33052
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 150625
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34182
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89503 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 39116