Костюк програла в 1/8 фіналу парного розряду турніру у Брісбені

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк у парі з Тімеа Бабош з Угорщини поступилися іспанці Крістіна Букші та Олександрі Пановій з росії на турнірі WTA 500 у Брісбені.
Матч тривав 1 годину і 34 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 5-10.
Brisbane International presented by Evie - WTA 500
Брісбен, Австралія
Хард
Призові – $1 736 763
Парний розряд
Друге коло, 3 січня
Марта Костюк/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) - Крістіна Букша/ Олександра Панова (Іспанія) 6:4, 4:6, 5-10
Раніше Костюк програла Касаткіній в одиночному розряді турніру.
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