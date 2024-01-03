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Костюк програла в 1/8 фіналу парного розряду турніру у Брісбені

Матч тривав 1 годину і 34 хвилини
Сьогодні 19:37 218 0
Костюк програла в 1/8 фіналу парного розряду турніру у Брісбені
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк у парі з Тімеа Бабош з Угорщини поступилися іспанці Крістіна Букші та Олександрі Пановій з росії на турнірі WTA 500 у Брісбені.

Матч тривав 1 годину і 34 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 5-10.

Brisbane International presented by Evie - WTA 500
Брісбен, Австралія 
Хард 
Призові – $1 736 763
Парний розряд 
Друге коло, 3 січня

Марта Костюк/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) - Крістіна Букша/ Олександра Панова (Іспанія) 6:4, 4:6, 5-10

Раніше Костюк програла Касаткіній в одиночному розряді турніру.

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