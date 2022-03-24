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Кіченок успішно стартувала на парному турнірі у Маямі

Вчора 22:52 208 1
Українка пробилась у друге коло турніру
Кіченок успішно стартувала на парному турнірі у Маямі
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок успішно стартувала на великому турнірі WTA 1000 у Маямі.

У матчі першого кола українка в дуеті з Оленою Остапенко із Латвії обіграла дует Сюко Аояма / Хао-Чін Чань (Японія / Тайвань).

Матч тривав 1 годину та 32 хвилини.

Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард 
Перше коло, 24 березня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко – Сюко Аояма / Хао-Чін Чань 6:4, 7:5

Раніше Катаріна Завацька поступилась канадці Ребеці Маріно на турнірі WTA 1000 у Маямі.

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