Кіченок успішно стартувала на парному турнірі у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок успішно стартувала на великому турнірі WTA 1000 у Маямі.
У матчі першого кола українка в дуеті з Оленою Остапенко із Латвії обіграла дует Сюко Аояма / Хао-Чін Чань (Японія / Тайвань).
Матч тривав 1 годину та 32 хвилини.
Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд $8,369,455
Хард
Перше коло, 24 березня
Людмила Кіченок / Олена Остапенко – Сюко Аояма / Хао-Чін Чань 6:4, 7:5
Раніше Катаріна Завацька поступилась канадці Ребеці Маріно на турнірі WTA 1000 у Маямі.