Даяна Ястремська визнана тенісисткою року в Україні

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбувся урочистий вечір, організований Федерацією тенісу України, на якому були названі переможці в різних номінаціях.

Гравцем року була названа Даяна Ястремська, яка в сезоні-2019 виграла два титули WTA (Хуахін, Страсбург) і встановила особистий рекорд у світовому рейтингу WTA, зайнявши 22-у позицію.

Також 19-річна українка дебютувала в Кубку Федерації, вигравши обидва одиночних матчі.

У номінації Юніор року перемогла Дар'я Снігур - чемпіонка Вімблдону серед гравців до 18 років і фіналістка юніорського Підсумкового турніру. Цього 17-річна киянка також виграла три професійні титули ITF. Нагороду від ФТУ отримала тренер Снігур Лариса Савченко, оскільки українка грала в фіналі великого турніру ITF в Дубаї.