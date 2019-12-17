 Даяна Ястремська визнана тенісисткою року в Україні | Теніс | Champion.com.ua
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Даяна Ястремська визнана тенісисткою року в Україні
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Даяна Ястремська визнана тенісисткою року в Україні

Сьогодні 15:22 135 1
Даяна Ястремська визнана тенісисткою року в Україні

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбувся урочистий вечір, організований Федерацією тенісу України, на якому були названі переможці в різних номінаціях.

Гравцем року була названа Даяна Ястремська, яка в сезоні-2019 виграла два титули WTA (Хуахін, Страсбург) і встановила особистий рекорд у світовому рейтингу WTA, зайнявши 22-у позицію.

Також 19-річна українка дебютувала в Кубку Федерації, вигравши обидва одиночних матчі.

У номінації Юніор року перемогла Дар'я Снігур - чемпіонка Вімблдону серед гравців до 18 років і фіналістка юніорського Підсумкового турніру. Цього 17-річна киянка також виграла три професійні титули ITF. Нагороду від ФТУ отримала тренер Снігур Лариса Савченко, оскільки українка грала в фіналі великого турніру ITF в Дубаї.

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