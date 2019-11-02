Мій профіль
Світоліна - Барті: анонс і прогноз фіналу Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 18:54 1146
Світоліна - Барті: цифри та цікаві факти
Сьогодні 21:23 399
Сєргєй Ковальов - Сауль Альварес: онлайн-трансляція бою за титул WBO. LIVE
Сьогодні 20:05 340
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Сьогодні 19:40 10825
Світоліна зіграє з Барті у фіналі Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 17:04 1162
Світоліна - Барті: онлайн-трансляція фіналу Підсумкового турніру WTA. LIVE
Сьогодні 16:54 908
Шахтар здобув легку перемогу над Карпатами у 13 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 605
Світоліна вийшла в фінал Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 14:36 3662 1
Світоліна програла перший сет на Підсумковому турнірі
Сьогодні 13:43 1008
Світоліна серед когорти найвидатніших тенісисток в історії
Сьогодні 11:08 2124
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:25 Футбол Уніон Берлін переграв Герту в 10 турі Бундесліги 36
22:05 Пряма трансляція Динамо Київ - Львів: онлайн-трансляція 13 туру УПЛ. LIVE 76
21:57 Футбол Атлетіко та Севілья розписали мирову в 12 турі Ла-Ліги 118
21:48 Футбол Челсі мінімально переграв Вотфорд у 11 турі АПЛ 111
21:35 Футбол Леванте - Барселона 3:1. Огляд матчу 157
21:23 Теніс Світоліна - Барті: цифри та цікаві факти 399
21:15 Теніс Цуренко буде коментувати фінал Підсумкового турніру 213
20:56 Футбол Інтер вирвав перемогу в Болоньї в 11 турі Серії А 139
20:49 Теніс Бенчич: Для Світоліної корти на Підсумковому є явною перевагою 375
20:36 Футбол Рома - Наполі 2:1. Огляд матчу 255
20:18 Футбол Гол Ігнатенка допоміг Ференцварошу Реброва здобути очки в чемпіонаті Угорщини 266
20:05 Пряма трансляція Сєргєй Ковальов - Сауль Альварес: онлайн-трансляція бою за титул WBO. LIVE 340
19:53 Теніс Світоліна - Бенчич. Огляд матчу 242
19:40 Теніс Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн 10825
19:40 Футбол Мюллер провів 500-й матч за Баварію 199
19:27 Футбол Леванте сенсаційно перемогло Барселону, Валенсія здолала Еспаньйол у 12 турі Ла-Ліги 321
19:18 Футбол Ворскла - Десна 0:1. Огляд матчу 177
18:55 Футбол Ліверпуль вирвав перемогу в Астон Вілли, Ман Сіті відігрався в Саутгемптона. Результати 11 туру АПЛ 849
18:54 Теніс Світоліна - Барті: анонс і прогноз фіналу Підсумкового турніру WTA 1146
18:40 Футбол Айнтрахт розгромив Баварію, Лейпциг забив 8 голів Майнцу. Результати 10 туру Бундесліги 287
18:18 Футбол Рома у меншості здолала Наполі в 11 турі Серії А 287
17:50 Бокс Бій Постола і Раміреса може відбутися в Китаї 422
17:23 Футбол Карпати - Шахтар 0:3. Огляд матчу 364
17:04 Теніс Світоліна зіграє з Барті у фіналі Підсумкового турніру WTA 1162
16:58 Пряма трансляція Вест Гем - Ньюкасл: онлайн-трансляція 11 туру АПЛ. LIVE 1530

Світоліна - Барті: цифри та цікаві факти

Сьогодні 21:23 399 0
Світоліна - Барті: цифри та цікаві факти

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна (8) зіграє проти Ешлі Барті (1).

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Еліна Світоліна має беззаперечну перевагу в протистояннях з Барті. Тенісистки зустрічалися 5 разів. Усі поєдинки виграла українка!

Історія зустрічей

11.02.2017. Кубок Федерації
Еліна Світоліна - Ешлі Барті 4:6, 6:1, 6:2
 
3.07.2017. Вімблдон (трава), 2 коло
Еліна Світоліна - Ешлі Барті 7:5, 7:6 (8)
 
4.10.2017. Пекін (хард), 2 коло
Еліна Світоліна - Ешлі Барті 6:4, 6:2
 
26.03.2018. Маямі (хард), 1/8 фіналу
Еліна Світоліна - Ешлі Барті 7:5, 6:4
 
12.03.2019. Індіан-Веллс (хард), 1/8 фіналу
Еліна Світоліна - Ешлі Барті 7:6 (8), 5:7, 6:4

  Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати

Цікаві факти

  • Еліна Світоліна стала 22 гравцем, що виграла усі 3 поєдинки групової стадії на Фіналах року. Непереможені тенісисти (тенісистки) доходили до фіналу 15 разів і ставали переможцями 8 разів

  • Світоліна стала першою тенісисткою без програних сетів на груповому етапі Підсумкового турніру з 2013 року
  • У півфіналі з Бенчич Світоліна зробила 16 ейсів, що є найкращим результатом у кар'єрі за 1 матч
  • У 5 матчах зі Світоліною Барті зуміла виграти лише два сети
  • За 4 гри Підсумкового турніру Світоліна програла лише 1 сет (у півфіналі з Бенчич)
  • Для Барті цей Підсумковий турнір перший у кар'єрі
  • Світоліна вдруге поспіль зіграє у фіналі Підсумкового турніру WTA. У 2018 році Еліна в фінальному поєдинку перемогла Слоан Стівенс
  • Раніше Світоліна та Барті зіграли 2 тай-брейки - обидва виграла українка
  • Фінал у Шенчьжені стане першим для Світоліної в 2019 році
Коментарі ()