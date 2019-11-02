Світоліна - Барті: цифри та цікаві факти

Джерело - Чемпіон.
У фіналі Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна (8) зіграє проти Ешлі Барті (1).
Еліна Світоліна має беззаперечну перевагу в протистояннях з Барті. Тенісистки зустрічалися 5 разів. Усі поєдинки виграла українка!
Історія зустрічей
11.02.2017. Кубок Федерації
Еліна Світоліна - Ешлі Барті 4:6, 6:1, 6:2
3.07.2017. Вімблдон (трава), 2 коло
Еліна Світоліна - Ешлі Барті 7:5, 7:6 (8)
4.10.2017. Пекін (хард), 2 коло
Еліна Світоліна - Ешлі Барті 6:4, 6:2
26.03.2018. Маямі (хард), 1/8 фіналу
Еліна Світоліна - Ешлі Барті 7:5, 6:4
12.03.2019. Індіан-Веллс (хард), 1/8 фіналу
Еліна Світоліна - Ешлі Барті 7:6 (8), 5:7, 6:4
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати
Цікаві факти
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Еліна Світоліна стала 22 гравцем, що виграла усі 3 поєдинки групової стадії на Фіналах року. Непереможені тенісисти (тенісистки) доходили до фіналу 15 разів і ставали переможцями 8 разів
- Світоліна стала першою тенісисткою без програних сетів на груповому етапі Підсумкового турніру з 2013 року
- У півфіналі з Бенчич Світоліна зробила 16 ейсів, що є найкращим результатом у кар'єрі за 1 матч
- У 5 матчах зі Світоліною Барті зуміла виграти лише два сети
- За 4 гри Підсумкового турніру Світоліна програла лише 1 сет (у півфіналі з Бенчич)
- Для Барті цей Підсумковий турнір перший у кар'єрі
- Світоліна вдруге поспіль зіграє у фіналі Підсумкового турніру WTA. У 2018 році Еліна в фінальному поєдинку перемогла Слоан Стівенс
- Раніше Світоліна та Барті зіграли 2 тай-брейки - обидва виграла українка
- Фінал у Шенчьжені стане першим для Світоліної в 2019 році