Беленюк и Насибов – в рейтинге лучших борцов мира

Объединенный мир борьбы сформировал рейтинг лучших борцов греко-римского стиля за 2024 год.

В тройку лучших в своих весовых категориях вошли два украинца: Парвиз Насибов (до 67 кг) и Жан Беленюк (до 87 кг).

При составлении рейтинга учитывались результаты Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных первенств, а также рейтинговых турниров.

Насибов на Олимпийских играх в Париже стал серебряным призером, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы и одержал победу на престижном рейтинговом турнире Zagreb Open.

В то же время Жан Беленюк стал бронзовым призером чемпионата Европы и Олимпиады. После Игр в Париже он объявил о завершении своей спортивной карьеры.