Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Борьба

Беленюк и Насибов – в рейтинге лучших борцов мира

Олександр Булава — 28 ноября 2024, 18:59
Беленюк и Насибов – в рейтинге лучших борцов мира

Объединенный мир борьбы сформировал рейтинг лучших борцов греко-римского стиля за 2024 год.

В тройку лучших в своих весовых категориях вошли два украинца: Парвиз Насибов (до 67 кг) и Жан Беленюк (до 87 кг).

При составлении рейтинга учитывались результаты Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных первенств, а также рейтинговых турниров.

Насибов на Олимпийских играх в Париже стал серебряным призером, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы и одержал победу на престижном рейтинговом турнире Zagreb Open.

В то же время Жан Беленюк стал бронзовым призером чемпионата Европы и Олимпиады. После Игр в Париже он объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Жан Беленюк Парвіз Насібов

Жан Беленюк

Футзальная сборная, Харлан, Усик и еще 7 спортсменов вошли в рейтинг украинских лидеров "УП 100"
Магучих, Левченко, Чебан и Беленюк посетили военных в госпитале
Усика задержала полиция в аэропорту Кракова
Беленюк — о взаимоотношениях с Новиковым: Была такая история, но мы перевернули эту страницу
Беленюк: Наступил новый этап моего политического пути

Последние новости