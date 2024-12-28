Минспорта поручило назначить тренером сборной Украины Полякова, работавшего в оккупированном Крыму

Министерство молодежи и спорта Украины поручило назначить главным тренером женской сборной по тяжелой атлетике 74-летнего Олега Полякова.

Об этом сообщил заслуженный тренер Украины Анатолий Орлов.

Отмечается, что назначение Полякова произошло из-за давления президента Федерации тяжелой атлетики Украины Александра Гереги, на которое согласилось министерство.

Конкурсная комиссия Минмолодежи и спорта рекомендовала на должности в штатную сборную команду Украины серебряного призера Олимпийских игр Игоря Разоренова и олимпийскую чемпионку Наталию Филоненко (Скакун).

Олег Поляков, по информации Орлова, не подготовил ни одного спортсмена за последние 10 лет в Украине, работал в оккупированном Крыму в период с 2014 по 2018 год.

Ранее бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Анна Рыжикова вошла в состав тренеров сборной Украины по легкой атлетике на 2025 год.