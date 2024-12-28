Бедный: Тот, кто работал на оккупанта, не имеет права занимать должности в сборной Украины

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный прокомментировал Чемпиону поручение назначить главным тренером женской сборной по тяжелой атлетике 74-летнего Олега Полякова, работавшего в оккупированном Крыму в период с 2014 по 2018 год.

Министр отметил, что все кандидаты в должности тренеров национальной команды пройдут специальные проверки перед назначением на должности.

"Решение пока не заключено и как любое назначение оно предусматривает специальную проверку кандидатов, мы ждем выводов от компетентных служб. Все назначения будут происходить только после их вывода, так у нас всегда происходит, это во-первых. Во-вторых, кандидат был рекомендован федерацией, моя позиция, как уже неоднократно я подчеркивал, опираться на мнение именно профильной организации, несущей ответственность за спортивный результат.

Я считаю, что мы в соответствии с европейскими практиками, прежде всего, должны делегировать полномочия по развитию и спрашивать за результат именно с общественных организаций, они должны становиться способными, а для того нужно давать им полномочия и требовать от них ответственности. Это назначение будет осуществлено только после проверки этого факта, о котором было указано в медиа. Все остальные кандидаты также будут проверены", – сказал Бидный.

Также министр молодежи и спорта отметил, что люди, работавшие во временно оккупированном Крыму, не смогут занимать должности такого уровня.

"Если они работали на оккупанта во временно оккупированном Крыму, то занимать такие должности они, безусловно, не могут", – подытожил Бидный.

Сайт Чемпион попытается связаться с президентом Федерации тяжелой атлетики Украины Александром Герегой для уяснения обстоятельств этого назначения.

Ранее сообщалось, что поручение назначить Олега Полякова тренером женской сборной по тяжелой атлетике произошло из-за давления президента Федерации тяжелой атлетики Украины Александра Гереги, на которое согласилось министерство.

Конкурсная комиссия Минмолодежи и спорта рекомендовала на должности в штатную сборную команду Украины серебряного призера Олимпийских игр Игоря Разоренова и олимпийскую чемпионку Наталию Филоненко (Скакун).