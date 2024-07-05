Украина прорвалась в полуфинал Кубка претендентов-2024 по волейболу

Украинская команда в полуфинале выиграла сборную Чили и вышла в полуфинал мужского Кубка претендентов-2024 по волейболу.

Поединок завершился со счетом 20:25, 25:23, 25:19, 25:19.

Это была вторая встреча команд, в прошлом сезоне украинцы выиграли со счетом 3:0.

В первом сете "сине-желтые" уступили чилийцам. В течение второго сета сборная Чили также держала преимущество, но украинцы смогли догнать и превзойти соперников по очкам. Третий сет также забрали украинские спортсмены. В решающем сете сборная Украины смогла одержать преимущество и одержать победу в матче.

Кубок претендентов ФИВБ, Мужчины

Четвертьфинал, 5 июля



Украина — Чили 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:19)

В полуфинале соперником украинцев станет сборная Бельгии. Матч состоится в субботу, 6 июля.

Отметим, что Кубок претендентов — отборочный турнир в Лигу наций, самое престижное соревнование сборных по волейболу. Сборная Украины во второй раз будет участвовать в отборочном чемпионате. В прошлом году "сине-желтые" завоевали бронзу, однако это не позволило получить путевку в Лигу наций.

Напомним, женская сборная Украины не смогла пробиться в Кубок соискателей.