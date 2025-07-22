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Семенюк стал лучшим блокировщиком Лиги наций-2025

Олег Дідух — 22 июля 2025, 12:28
Семенюк стал лучшим блокировщиком Лиги наций-2025
Юрій Семенюк
FIVB

Волейболист сборной Украины Юрий Семенюк стал лучшим блокировщиком основного раунда Лиги наций-2025. В 12 матчах турнира он набрал суммарно 37 очков после блокировок. Самым эффективным для него стал матч против Болгарии – 6 блокировок.

5 лучших блокировщиков основного раунда Лиги наций-2025:

  1. Юрий Семенюк (Украина) – 37 очков
  2. Александар Неделькович (Сербия) – 35
  3. Агустин Лосер (Аргентина) – 34
  4. Хавьер Консепсьон (Куба) – 31
  5. Франсуа Гюц (Франция) – 28

13 место по этому показателю делят еще два украинца – Валерий Тодуа и Илья Ковалев, у которых по 19 очков.

Напомним, нынешний сезон для Украины стал дебютным в Лиге наций. Команда заняла 9 место в турнирной таблице. Подопечные Рауля Лосано до последнего претендовали на попадание в финал восьми турнира.

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