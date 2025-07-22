Семенюк стал лучшим блокировщиком Лиги наций-2025
Юрій Семенюк
FIVB
Волейболист сборной Украины Юрий Семенюк стал лучшим блокировщиком основного раунда Лиги наций-2025. В 12 матчах турнира он набрал суммарно 37 очков после блокировок. Самым эффективным для него стал матч против Болгарии – 6 блокировок.
5 лучших блокировщиков основного раунда Лиги наций-2025:
- Юрий Семенюк (Украина) – 37 очков
- Александар Неделькович (Сербия) – 35
- Агустин Лосер (Аргентина) – 34
- Хавьер Консепсьон (Куба) – 31
- Франсуа Гюц (Франция) – 28
13 место по этому показателю делят еще два украинца – Валерий Тодуа и Илья Ковалев, у которых по 19 очков.
Напомним, нынешний сезон для Украины стал дебютным в Лиге наций. Команда заняла 9 место в турнирной таблице. Подопечные Рауля Лосано до последнего претендовали на попадание в финал восьми турнира.