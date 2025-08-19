Определился состав Украины на женский чемпионат мира-2025

Тренерский штаб женской сборной Украины во главе с Якубом Глушаком определился с составом, который полетит в Таиланд на чемпионат мира 2025 года.

Об этом сообщает Volleyball.ua.

По информации источника, в окончательную заявку "сине-желтых" попали 14 волейболисток. На турнире не сыграют блокирующая Анастасия Маевская и доигровщица Дарья Капланская, а также травмированная Юлия Дымарь. Ее место в команде займет Мария Капланская.

Заявка женской сборной Украины на чемпионат мира-2025

Связующие: Дарья Шаргородская (Жетысу, Казахстан), Станислава Парфенова (Буковинка, Черновцы, Украина);

Диагональные: Анастасия Крайдуба (Заон, Греция), Анна Артышук (Пальмберг, Германия);

Доигровщицы: Александра Миленко (Динамо Бухарест, Румыния), Андриана Павлик (Буковинка, Черновцы, Украина), Валерия Нудьга (Заон, Греция), Мария Капланская (Слован Братислава, Словакия);

Центральные блокирующие: Полина Герасимчук (Буковинка, Черновцы, Украина), Диана Мелюшкина (Бешикташ, Турция), Ульяна Котар (Мюлуз, Франция), Светлана Дорсман (Девелопрес, Польша);

Либеро: Кристина Немцева (Радомка, Польша), Алика Луценко (Вроцлав, Польша).

Женский чемпионат мира по волейболу 2025 года будет проходить с 22 августа по 7 сентября в Таиланде. Сборная Украины начнет турнир в группе Н, где она сыграет против действующих чемпионок Европы из Сербии (23 августа, 16:30), а также против Японии (25 августа, 13:00) и Камеруна (27 августа, 16:30).

Стоит отметить, что за победу на чемпионате мира-2025 команда получит 1 миллион долларов призовых. Серебряному призеру достанутся 500 тысяч, а бронзовому – 250 тысяч.

К тому же, стали выше призовые за получение индивидуальных побед: самый ценный игрок турнира заработает 100 тысяч, а каждая, кто попадет в символическую сборную – по 50 тысяч.

Напомним, что Украина впервые в истории выиграла золото молодежного Евро-2025 по пляжному волейболу.

Ранее стало известно, что из российского плена удалось вернуть бывшего игрока Буревестника.