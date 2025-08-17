Украина впервые в истории выиграла золото молодежного Евро-2025 по пляжному волейболу

Украинские пляжные волейболистки Ева Сердюк и Дарья Романюк выиграли молодежный чемпионат Европы, который состоялся в Австрии.

Украинский дуэт не проиграл ни одного сета на протяжении всего турнира, что стало абсолютным рекордом Евро U-22 среди женщин и мужчин. До сих пор ни одна из сборных не достигала такого результата.

"Сине-желтые" выиграли все три матча со счетом 2:0, уверенно заняв первое место в группе, что позволило попасть напрямую в 1/8 финала. Там они переиграли словацкий дуэт, в четвертьфинале выиграли у представительниц Норвегии, а в матче за выход в финал разобрались с волейболистками команды Швейцарии.

В финале украинский дуэт обыграл чешскую пару сестер Павелковых – 2:0. В первой партии Ева и Дарья выиграли с преимуществом в пять очков, а во второй – в три.

Это первая победа в истории Украины на женском чемпионате Европы по пляжному волейболу в категории U-22.

Чемпионат Европы-2025 по пляжному волейболу

Девушки, U-22

Финал, 17 августа

Ева Сердюк / Дарья Романюк (Украина) – Екатерина Павелкова / Анна Павелкова (Чехия) 2:0 (21:16, 21:18)

Напомним, 3 августа в финальном матче чемпионата Европы по пляжному волейболу в немецком Дюссельдорфе украинский дуэт в составе Марины Гладун и Татьяны Лазаренко завоевал историческое золото, победив тандем из Франции.