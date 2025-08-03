Украина впервые в истории выиграла золото чемпионата Европы по пляжному волейболу

В финальном матче чемпионата Европы по пляжному волейболу в немецком Дюссельдорфе украинский дуэт в составе Марины Гладун и Татьяны Лазаренко завоевал историческое золото, победив дуэт из Франции.

По ходу первого сета Украина сумела отыграть 3 очка отставания. При счете 12:12 француженки взяли тайм-аут, чтобы сбить атакующий порыв украинок. Однако, не сработало: Лазаренко неплохо подавала и успевала страховать, а у Гладун хорошо работал блок.

Соперницы же наоборот часто ошибались. Казалось, что наши пляжницы доведут первую партию до победы: у Украины для этого было 5 сет-болов.

Очень не вовремя наши девушки занервничали и дали соперницам сократить отставание, а затем и перевести партию на больше-меньше. К сожалению, здесь уже Франция не отдала партию украинкам - 23:21.

На старте второго сета украинки завладели небольшим преимуществом. Француженки не отпускали наших пляжниц в отрыв. Более того, Шамеро и Виера отыгрались, но не надолго.

Гладуну и Лазаренко не было куда отступать: Украина вернула себе два очка преимущества. Такую разницу наши спортсменки удерживали в течение нескольких минут. В конце концов, в последнем розыгрыше сета Гладун и Лазаренко таки заставили француженок ошибиться: 21:18 в пользу Украины.

В решающей партии до 15 очков украинки начали агрессивнее и завладели лидерством, но Виера и Шамеро сравняли счет после трети сыгранного сета - 5:5. Лазаренко и Гладун вернули себе два очка преимущества, соперницы взяли тайм-аут.

Француженки в очередной раз сравняли счет - 9:9. Впоследствии дважды подряд украинки ошиблись: сначала атака в блок, а затем - Лазаренко не попала в площадку. К счастью, наши пляжницы продемонстрировали психологическую устойчивость и отыгрались.

Золотые награды чемпионата Европы разыграли на больше-меньше. В конце концов, Украина сумела победить и получить историческое золото.

Чемпионат Европы-2025 по пляжному волейболу - пары

финал, 3 августа

Клеменс Виера/Алин Шамеро (Франция) - Марина Гладун/Татьяна Лазаренко (Украина) - 1:2 (23:21, 18:21, 14:16)

Отметим, что до розыгрыша соревнований в 2025 году, рекордом Украины была стадия 1/8 финала.

Еще один украинский дуэт Валентина Давыдова/Ангелина Хмель вылетел с чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу на стадии 1/8 финала.

Ранее Марина Гладун прокомментировала выход в финал чемпионата Европы 2025, проходящего в немецком Дюссельдорфе.