В Решетиловке отреагировали на побег игроков после матча еврокубка

Директор Решетиловки Сергей Котьман отреагировал на поступок игроков, не вернувшихся в Украину после выездного матча 1/16 финала Кубка вызова против бельгийского Менена.

Цитирует функционера пресс-служба клуба.

В клубе объяснили, что игроки самостоятельно приняли решение не возвращаться вместе с командой в Украину.

"Наш клуб действует в рамках законодательства. Вопросы военного учета, пересечения границы и спортивной дисциплины представителей команды – на особом контроле. То, что Дмитрий Шаврак и Андрей Оробко самовольно покинули спортивный лагерь и отказались возвращаться в Украину, потому что они испугались – это их решение , за которое они, убеждены, должны понести ответственность.

Оробко сказал, что у нас холодно. Так холодно по всей стране, обстрели тому причина – война продолжается, напомню. Также отмечу, что мы не решаем вопрос по ТЦК, все в равных условиях.

Решетиловка имеет с ребятами действующие долгосрочные контракты. Поэтому, если они захотят с нарушением договора представлять какой-то европейский клуб, мы с Федерацией волейбола будем решать этот вопрос в правовом поле.

Мы решительно осуждаем действия этих спортсменов, ни один статус или профессия не освобождают от ответственности перед своим государством. Вся команда сейчас продолжает тренировки на домашней арене, мы и дальше будем представлять Полтавщину в Суперлиге", – сказал Котьман.