Несколько игроков Решетиловки не вернулись в Украину после матча Кубка вызова

По меньшей мере, 2 игрока украинского волейбольного клуба Решетиловка не вернулись в Украину после выездного матча 1/16 финала Кубка вызова против бельгийского Менена.

Об этом сообщает Tribuna.com.

По их информации, это Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. Также появлялась информация, что таких игроков в общей сложности трое. В клубе эту ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, в дебютном сезоне в еврокубках Решетиловка сначала одолела Клаксвик в 1/32 финала, однако затем без шансов уступила Менену. Оба матча завершились со счетом 0:3.