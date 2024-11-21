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Несколько игроков Решетиловки не вернулись в Украину после матча Кубка вызова

Микола Дендак — 21 ноября 2024, 19:46
Несколько игроков Решетиловки не вернулись в Украину после матча Кубка вызова
ВК Решетилівка

По меньшей мере, 2 игрока украинского волейбольного клуба Решетиловка не вернулись в Украину после выездного матча 1/16 финала Кубка вызова против бельгийского Менена.

Об этом сообщает Tribuna.com.

По их информации, это Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. Также появлялась информация, что таких игроков в общей сложности трое. В клубе эту ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, в дебютном сезоне в еврокубках Решетиловка сначала одолела Клаксвик в 1/32 финала, однако затем без шансов уступила Менену. Оба матча завершились со счетом 0:3.

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Решетилівка

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