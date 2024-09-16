"Отказники" готовы играть: Мельник – об игроках сборной Украины

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник рассказал, что в состав национальной команды готовы вернуться игроки, отказывавшиеся от вызова после назначения нового главного тренера.

Цитирует функционера Суспильне Спорт.

"Вроде бы все выразили готовность играть. Знаю, что звонили по телефону Раулю Лосано "ответчики", и мне некоторые звонили по телефону, что они готовы. Если Лосано считает нужным, что они должны играть, то они готовы".

Знаю, что все, кроме Плотницкого [звонили], но, может, он в последний момент разговаривал [с Лосано]. А остальные выразили желание", – сказал Мельник.