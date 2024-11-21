Я не создан слоняться в окопах: игрок Решетиловки – об отказе возвращаться в Украину

Игрок украинского волейбольного клуба Решетиловка Андрей Оробко признался, почему не стал возвращаться в Украину после выездного матча 1/16 финала Кубка вызова против бельгийского Менена.

Свою позицию он объяснил в комментарии бельгийскому изданию KW.

По его словам, он вместе с еще одним игроком клуба Дмитрием Шавраком, который также остался в Бельгии, возлагают большие надежды на то, что президент США Дональд Трамп сможет остановить войну.

"Мы возлагаем большие надежды, но возвращаться сейчас? Нет, мы этого не хотим. Я не хочу воевать, я для этого не создан.

Будь я президентом, то мог бы делать то же самое (проводить мобилизацию). Мы должны выиграть эту войну. Но я могу лучше поддерживать нашу страну через финансовые взносы, которые я делаю, чем слоняться в окопах", – добавил он.

Ранее стало известно о том, что по меньшей мере 2 игрока украинского волейбольного клуба Решетиловка не вернулись в Украину после выездного матча 1/16 финала Кубка вызова против бельгийского Менена.

Речь идет об Андрее Оробко и Дмитрии Шавраке. Также появлялась информация, что таких игроков в общей сложности трое. В клубе эту ситуацию пока не прокомментировали.