Роглич досрочно завершил сезон и не выступит на Ломбардии

Звездный словенский велогонщик Примож Роглич принял решение досрочно завершить сезон 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба его команды, Red Bull Bora Hansgrohe :

"Долгий сезон завершается. Примож и его команда персональных тренеров решила подвести черту под этим увлекательным годом и немедленно начать межсезонье".

Таким образом, Роглич пропустит последний Монумент сезона – знаменитую однодневку Ломбардия, которая состоится в субботу, 12 октября.

В 2024 году 34-летний словенец выиграл общий зачет Критериума Дофине в июне и Вуэльты в сентябре. После победы на испанском Гран туре гонщик Red Bull Bora Hansgrohe неудачно выступил на чемпионате мира (12-е место в разделке и 64-е в групповой гонке), а также не добрался до финиша на двух итальянских однодневках – Джиро дель Эмилия и Коппа Бернокки, состоявшихся 5 и 7 октября соответственно.