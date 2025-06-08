Критериум Дофине. Погачар выиграл первый этап

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем первого этапа французской многодневки Мирового тура Критериум Дофине, которая считается генеральной репетицией Тур де Франс. В рамках первого этапа гонщики преодолели 196 км холмистой дистанции с 7 холмами 4-й категории сложности.

Маршрут 1 этапа Критериума Дофине-2025 criterium-du-dauphine.fr

В финишном спринте Погачар опередил датчанина Йонаса Вингегора из Visma Lease a Bike и нидерландца Матье Ван дер Пула из Alpecin Deceuninck. Тройка призеров вместе с Ремко Эвенепулом атаковала на последнем холме и сумела удержаться под натиском пелотона. Погачар возглавил и общий зачет Критериума Дофине.

🇸🇮@TamauPogi s'impose à Montluçon et prend la tête du #Dauphiné ! 💛



🇸🇮@TamauPogi wins in Montluçon and leads the #Dauphiné overall classification! 💛 pic.twitter.com/vlTWOVoAD5 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 8, 2025

Результаты первого этапа:

Вчера украинец Кирилл Царенко выиграл четвертый этап Тура Словении.