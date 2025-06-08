Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Велоспорт

Критериум Дофине. Погачар выиграл первый этап

Олег Дідух — 8 июня 2025, 16:04
Критериум Дофине. Погачар выиграл первый этап
Тадей Погачар
x.com/parisroubaix

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем первого этапа французской многодневки Мирового тура Критериум Дофине, которая считается генеральной репетицией Тур де Франс. В рамках первого этапа гонщики преодолели 196 км холмистой дистанции с 7 холмами 4-й категории сложности.

Маршрут 1 этапа Критериума Дофине-2025
Маршрут 1 этапа Критериума Дофине-2025
criterium-du-dauphine.fr

В финишном спринте Погачар опередил датчанина Йонаса Вингегора из Visma Lease a Bike и нидерландца Матье Ван дер Пула из Alpecin Deceuninck. Тройка призеров вместе с Ремко Эвенепулом атаковала на последнем холме и сумела удержаться под натиском пелотона. Погачар возглавил и общий зачет Критериума Дофине.

Результаты первого этапа:

Вчера украинец Кирилл Царенко выиграл четвертый этап Тура Словении.

Тадей Погачар

Девятый Монумент Погачара, фиаско Эвенепула на Льеж – Бастонь – Льеж
Погачар в третий раз выиграл Льеж – Бастонь – Льеж
Последняя великая классика весны. Превью Льеж – Бастонь – Льеж
Погачар во второй раз выиграл Флэш Валлонь
Погачара и Эвенепула сенсационно обыграли в Арденнах. Итоги недели в велоспорте

Последние новости