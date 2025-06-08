Критериум Дофине. Погачар выиграл первый этап
Тадей Погачар
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Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем первого этапа французской многодневки Мирового тура Критериум Дофине, которая считается генеральной репетицией Тур де Франс. В рамках первого этапа гонщики преодолели 196 км холмистой дистанции с 7 холмами 4-й категории сложности.
В финишном спринте Погачар опередил датчанина Йонаса Вингегора из Visma Lease a Bike и нидерландца Матье Ван дер Пула из Alpecin Deceuninck. Тройка призеров вместе с Ремко Эвенепулом атаковала на последнем холме и сумела удержаться под натиском пелотона. Погачар возглавил и общий зачет Критериума Дофине.
Результаты первого этапа:
Вчера украинец Кирилл Царенко выиграл четвертый этап Тура Словении.