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Царенко выиграл этап на Туре Словении

Олег Дідух — 7 июня 2025, 16:34
Царенко выиграл этап на Туре Словении
Кирило Царенко
team-corratec.com

Украинский велогонщик команды Solution Tech Vini Fantini Кирилл Царенко с отрыва стал победителем четвертого этапа многодневки категории 2.Про Тур Словении. Сегодня, 7 июня, гонщики преодолели решающий 175-километровый горный этап из Марибора в Гольте.

Маршрут 4 этапа Тура Словении-2025
Маршрут 4 этапа Тура Словении-2025
procyclingstats.com

Царенко отобрался в отрыв дня и оказался в нем сильнейшим, выстояв под натиском пелотона. Царенко на 28 секунд опередил своего партнера по отрыву, итальянца Самуэле Дзоккорато из Polti. Топ-3из пелотона замкнул норвежец Андреас Халланд Йоханнессен из UnoX Mobility, который возглавил общий зачет гонки.

Результаты четвертого этапа:

Общий зачет:

Для Царенко это уже четвертая победа в текущем сезоне, при чем, вторая, которую он одержал в июне. 2 июня он выиграл однодневку Trofeo Alcide Degasperi в Италии.

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