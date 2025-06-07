Царенко выиграл этап на Туре Словении

Украинский велогонщик команды Solution Tech Vini Fantini Кирилл Царенко с отрыва стал победителем четвертого этапа многодневки категории 2.Про Тур Словении. Сегодня, 7 июня, гонщики преодолели решающий 175-километровый горный этап из Марибора в Гольте.

Маршрут 4 этапа Тура Словении-2025 procyclingstats.com

Царенко отобрался в отрыв дня и оказался в нем сильнейшим, выстояв под натиском пелотона. Царенко на 28 секунд опередил своего партнера по отрыву, итальянца Самуэле Дзоккорато из Polti. Топ-3из пелотона замкнул норвежец Андреас Халланд Йоханнессен из UnoX Mobility, который возглавил общий зачет гонки.

Результаты четвертого этапа:

Общий зачет:

Для Царенко это уже четвертая победа в текущем сезоне, при чем, вторая, которую он одержал в июне. 2 июня он выиграл однодневку Trofeo Alcide Degasperi в Италии.