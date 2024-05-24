Вендрам благодаря сольной атаке с отрыва выиграл 19 этап Джиро д'Италия

Итальянский велогонщик команды Decathlon AG2R La Mondiale Андреа Вендрам выиграл 19 этап многодневки Джиро д'Италия-2024.

Пелотон стартовал в провинции Удине, а завершилась гонка в Беллуно. Общее расстояние 19 этапа - 157 километров.

Вендрам смог выбиться в лидеры благодаря сольной атаке с отрыва. Это его вторая победа на этапах Джиро в карьере.

An emotional Andrea Vendrame celebrates his victory 🙌💖



The Italian rider soloes to a tough stage win at his home Grand Tour for the second time in his career ✌️🇮🇹 pic.twitter.com/tha1pk9FAr — Eurosport (@eurosport) May 24, 2024

Вторым стал испанец Пелайо Санчес (Movistar Team), а третье место занял немец Георг Штайнхаузер (ГеEF Education EasyPost). Розовой майкой лидера продолжает владеть словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates).

Напомним, накануне первым финишировал бельгиец Тим Мерлир, который в фантастическом финише опередил Джонатана Милана.