Вендрам благодаря сольной атаке с отрыва выиграл 19 этап Джиро д'Италия
Итальянский велогонщик команды Decathlon AG2R La Mondiale Андреа Вендрам выиграл 19 этап многодневки Джиро д'Италия-2024.
Пелотон стартовал в провинции Удине, а завершилась гонка в Беллуно. Общее расстояние 19 этапа - 157 километров.
Вендрам смог выбиться в лидеры благодаря сольной атаке с отрыва. Это его вторая победа на этапах Джиро в карьере.
Вторым стал испанец Пелайо Санчес (Movistar Team), а третье место занял немец Георг Штайнхаузер (ГеEF Education EasyPost). Розовой майкой лидера продолжает владеть словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates).
Напомним, накануне первым финишировал бельгиец Тим Мерлир, который в фантастическом финише опередил Джонатана Милана.