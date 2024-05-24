Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Велоспорт

Вендрам благодаря сольной атаке с отрыва выиграл 19 этап Джиро д'Италия

Игорь Чернявский — 24 мая, 19:19
Вендрам благодаря сольной атаке с отрыва выиграл 19 этап Джиро д'Италия

Итальянский велогонщик команды Decathlon AG2R La Mondiale Андреа Вендрам выиграл 19 этап многодневки Джиро д'Италия-2024.

Пелотон стартовал в провинции Удине, а завершилась гонка в Беллуно. Общее расстояние 19 этапа - 157 километров.

Вендрам смог выбиться в лидеры благодаря сольной атаке с отрыва. Это его вторая победа на этапах Джиро в карьере.

Вторым стал испанец Пелайо Санчес (Movistar Team), а третье место занял немец Георг Штайнхаузер (ГеEF Education EasyPost). Розовой майкой лидера продолжает владеть словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates).

Напомним, накануне первым финишировал бельгиец Тим Мерлир, который в фантастическом финише опередил Джонатана Милана.

Джиро д'Італія Тадей Погачар

Джиро д'Італія

Мерлир в фантастическом финише одержал победу на 18 этапе Джиро д'Италия
Штайнхаузер здобув перемогу на 17 етапі Джиро д'Італія
Снова Погачар: словенец вырвал победу на 16 этапе Джиро д'Италия
Погачар: Осталась очень важная неделя
Четвертая победа Погачара: результаты 15 этапа Джиро д'Италия

Последние новости