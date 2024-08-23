Ван Эрт одержал победу на седьмом этапе Вуэльты-2024
Сегодня, 23 августа, состоялся седьмой этап веломногодневки Вуэльта-2024.
Победу одержал 29-летний бельгийский гонщик команды Visma Lease a Bike Ваут ван Эрт. В финишном спринте он опередил чеха Матиуса Вацека из команды Lidl-Trek и испанца Микеля пау из Equipo Kern Pharma.
Результаты седьмого этапа Вуэльты-2024
1. Ваут ван Эрт (Visma-Lease a Bike)
2. Матиас Вацек (Lidl-Trek)
3. Пау Микель (Equipo Pharma Kern)
4. Стефан Кунг (Groupama-FDJ)
5. Квинтен Германс (Alpecin-Deceuninck)
6. Квентин Пачер (Groupama-FDJ)
7. Лоренцо Рота (Intermarche-Wanty)
8. Гарольд Техада (Астана-Казахстан)
9. Макс Пул (Команда dsm-firmenich PostNL)
10. Джордж Беннет (Israel-Premier Tech)
Отметим, что бельгиец - победитель третьего этапа Вуэльты-2024. Седьмой этап стартовал в провинции Малага, финиш прошел в провинции Кордова (автономное сообщество Андалусия). Общий набор высоты — 1875 метров. Арчидона в первый раз стала отправной точкой шагов Вуэльты.