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Ван Эрт одержал победу на седьмом этапе Вуэльты-2024

Андрій Яросименко — 23 августа, 19:14
Ван Эрт одержал победу на седьмом этапе Вуэльты-2024
Ваут ван Ерт
Getty images

Сегодня, 23 августа, состоялся седьмой этап веломногодневки Вуэльта-2024.

Победу одержал 29-летний бельгийский гонщик команды Visma Lease a Bike Ваут ван Эрт. В финишном спринте он опередил чеха Матиуса Вацека из команды Lidl-Trek и испанца Микеля пау из Equipo Kern Pharma.

Результаты седьмого этапа Вуэльты-2024

1. Ваут ван Эрт (Visma-Lease a Bike)

2. Матиас Вацек (Lidl-Trek)

3. Пау Микель (Equipo Pharma Kern)

4. Стефан Кунг (Groupama-FDJ)

5. Квинтен Германс (Alpecin-Deceuninck)

6. Квентин Пачер (Groupama-FDJ)

7. Лоренцо Рота (Intermarche-Wanty)

8. Гарольд Техада (Астана-Казахстан)

9. Макс Пул (Команда dsm-firmenich PostNL)

10. Джордж Беннет (Israel-Premier Tech)

Отметим, что бельгиец - победитель третьего этапа Вуэльты-2024. Седьмой этап стартовал в провинции Малага, финиш прошел в провинции Кордова (автономное сообщество Андалусия). Общий набор высоты — 1875 метров. Арчидона в первый раз стала отправной точкой шагов Вуэльты.

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