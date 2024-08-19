Ван Эрт одержал победу на третьем этапе Вуэльты-2024

19 августа состоялся третий этап веломногодневки Вуэльта-2024.

Победу одержал 29-летний бельгийский гонщик команды Visma Lease a Bike Ваут ван Арт. В финишном спринте он опередил победителя второго тура - австралийца Кейдена Гроувза из команды "Alpecin Deceuninck" и испанца Джона Аберастури из "UCI ProTeam Euskaltel-Euskadi".

Для него это первый триумф на веломногодневке этого года и десятый в целом.

Третий этап (191,2 км) с одним подъемом второй и одним подъемом четвертой категории стартовал в округе Коимбру, а завершился в округе Каштелу-Бранку (Португалия). Общий набор высоты составил 2516 метров.

Победа позволила ван Арту сохранить красную майку лидера общего зачета.

Напомним, бельгиец стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже в гонке с раздельным стартом.