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Украинец Царенко выиграл престижную многодневку в Китае

Олег Дідух — 11 апреля 2025, 10:16
Украинец Царенко выиграл престижную многодневку в Китае
Кирило Царенко
team-corratec.com

Украинский велогонщик итальянской команды Solution Tec Vini Fantini Кирилл Царенко стал победителем общего зачета престижной китайской многодневки Тур Хайнаня, которая входит в Про серию – второй по силе дивизион мирового велоспорта. Это самый громкий успех в профессиональной карьере Царенко.

Сегодня, 11 апреля, на последнем этапе гонки Царенко финишировал в пелотоне на 28 месте, чего оказалось достаточно для того, чтобы сохранить свое 4-секундное преимущество над румыном Кристианом Раиляну в генеральной классификации.

Победителем заключительного этапа стал датчанин Александер Салбю из Li Ning Star, который опередил испанца Мануэля Пеньяльвера из Polti и Маттео Малучелли из XDS Astana.

Результаты пятого этапа:

Общий зачет:

Успех в общем зачете Царенко принесла победа на третьем этапе Тура Хайнаня.

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