Украинец Царенко выиграл этап на гонке Про серии

Украинский велогонщик команды Solution Tech Vini Fantini Кирилл Царенко стал победителем третьего этапа китайской многодневки Тур Хайнаня. В финишном спринте он опередил румына Кристиана Раиляну из Li Ning Star. Топ-3 замкнул эритреец Хенок Мулубрхан из XDS Astana.

Этот успех позволил Царенко возглавить общий зачет многодневки за два этапа до финиша. Для 24-летнего украинца это первая в карьере победа на уровне Про серии (Проконтинентального тура) – второго по силе дивизиона шоссейного велоспорта.

В текущем сезоне Царенко участвовал в двух знаменитых итальянских однодневках Мирового тура – Страде Бьянке и Милан – Сан Ремо, где занял 83 и 78 места соответственно.

Результаты второго этапа:

Общий зачет:

Вчера, 8 апреля, Калеб Юэн выиграл второй этап Тура Страны Басков.