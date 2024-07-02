Первая битва лидеров: Погачар размотал своих конкурентов на 4 этапе Тур де Франс

2 июля состоялся четвертый этап веломногодневки Tour de France-2024, который во второй раз в своей истории стартовал в Италии.

Победу одержал словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Фаддей Погачар.

Многие специалисты выделяли четвертый этап как один из ключевых на старте Тур де Франс. Так же надеялись и организаторы, поскольку именно на этом этапе нынешняя многодневка плавно въезжает из Италии в домашнюю Францию. И, похоже, и первые, и вторые оказались правыми.

На подъезде к горе высшей категории Коль дю Галибье команда словенца Фаддея Погачара сделала все, чтобы разметать пелотон. Уже за 5 км до вершины большинство первых номеров конкурентов уже отпали.

Осталась только "Большая четверка" в составе Погачара, действующего победителя Тура данийца Йонаса Вингегора, бельгийца Ремко Эвенпула, словенца Победа Роглича и нескольких других претендентов на общий зачет.

Команда UAE Team Emirates сделала большой задел для своего лидера и Погачар не подвел, образцово атаковав за 3 км до вершины. секунд на Эвенпуле и Рогличе.

На финишном 19-километровом спуске Погачар устроил почти индивидуалку и привез своим конкурентам на ленте почти 40 секунд. Вторым финишировал Эвенпул, а третьим стал партнер Погачара по команде испанец Хуан Аюсо.

🏆🇸🇮 Tadej Pogacar wins stage 4 in Valloire. What a ride !



🏆🇸🇮 @TamauPogi remporte l’étape 4 du #TDF2024 in @valloire pic.twitter.com/rGFrm29EAV — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024

Отметим, что горный этап с тремя категорийными подъемами протяженностью почти 140 километров стартовал в провинции Турин, а финишировал во Франции, в департаменте Савоя. Общий набор высоты составил 3600 метров.

Напомним, третий этап веломногодневки выиграл эритрейский гонщик Биньям Гирма .