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Тадей Погачар одержал четвертую победу на Тур де Франс-2024

Андрій Яросименко — 19 июля, 18:01
Тадей Погачар одержал четвертую победу на Тур де Франс-2024

Словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар стал победителем 19 этапа Тур де Франс-2024.

Второй прибыл американец Маттео Йоргенсон, третьим финишную прямую пересек Эйтс Саймон.

Эта победа стала для Тадея четвертой на нынешней веломногодневке, и десятой на гранд-турах в 2024 году.

Отметим, что словенец сохранил желтую майку лидера генеральной классификации. Ранее Погачар издал один из лучших перфомансов в истории 15 этапа. Он добрался до финиша скорее легендарного Марко Пантани, Лэнса Армстронга и других знаковых велогонщиков.

Тур де Франс Тадей Погачар

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