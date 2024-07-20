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Чемпион Велоспорт

Тадей Погачар в пятый раз победил на Тур де Франс-2024

Андрій Яросименко — 20 июля, 19:17
Тадей Погачар в пятый раз победил на Тур де Франс-2024

Словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар стал победителем 20 этапа Тур де Франс-2024.

Вторым прибыл датчанин Йонас Вингегор, а эквадорец Ричард Карапас пришел на финиш третьим.


Эта победа стала для Погачара 5-й на веломногодневке этого года, 16-й на Тур де Франс за 5 лет, и 11-й на гранд-турах в 2024 году.

Горный этап с четырьмя категорийными подъемами стартовал в Ницце и закончился в Коль де ла Куйоли, где этапы гонки никогда не финишировали. Старт и финиш в департаменте Приморских Альп. Общий набор высоты составляет 4600 метров.

Отметим, что словенец сохранил желтую майку лидера генеральной классификации. Ранее Погачар издал один из лучших перфомансов в истории 15 этапа. Он добрался до финиша скорее легендарного Марко Пантани, Лэнса Армстронга и других знаковых велогонщиков.

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