Звездный словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар выступит на Вуэльте-2025.

Об этом сообщает Velo.

Эту информацию в интервью ресурсу подтвердил генеральный менеджер UAE Emirates Мауро Джанетти.

"Вуэльта в его программе. Посмотрим, что случится на Тур де Франс, но если все будет нормально, то Вуэльта присутствует в его программе", – заявил швейцарский специалист.

Вуэльта-2025 состоится с 23 августа по 14 сентября.

В 2019 году именно Вуэльта стала дебютным Гран туром в карьере Погачара. Тогда он выиграл три этапа, финишировал третьим в общем зачете и завоевал белую майку лучшего молодого гонщика. После того Погачар ни разу не принимал участие в Вуэльте.

В случае победы на Вуэльте-2025 Погачар станет восьмым велогонщиком в истории, который выигрывал за карьеру все три Гран тура.

Напомним, вчера Погачар финишировал вторым на 5 этапе Тур де Франс-2025 и перехватил желтую майку лидера общего зачета.