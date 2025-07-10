Погачар выступит на Вуэльте-2025
Звездный словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар выступит на Вуэльте-2025.
Об этом сообщает Velo.
Эту информацию в интервью ресурсу подтвердил генеральный менеджер UAE Emirates Мауро Джанетти.
"Вуэльта в его программе. Посмотрим, что случится на Тур де Франс, но если все будет нормально, то Вуэльта присутствует в его программе", – заявил швейцарский специалист.
Вуэльта-2025 состоится с 23 августа по 14 сентября.
В 2019 году именно Вуэльта стала дебютным Гран туром в карьере Погачара. Тогда он выиграл три этапа, финишировал третьим в общем зачете и завоевал белую майку лучшего молодого гонщика. После того Погачар ни разу не принимал участие в Вуэльте.
В случае победы на Вуэльте-2025 Погачар станет восьмым велогонщиком в истории, который выигрывал за карьеру все три Гран тура.
Напомним, вчера Погачар финишировал вторым на 5 этапе Тур де Франс-2025 и перехватил желтую майку лидера общего зачета.