"Шестой Монумент" в долине Кьянти. Превью велогонки Страде Бьянке-2025

В начале марта Мировой тур традиционно возвращается в Европу. Первой европейской гонкой в календаре элитного дивизиона мирового велоспорта была Омлооп Хет Нюсблад, которая состоялась в прошлую субботу, однако для многих фанатов настоящим открытием большого велосезона является итальянская однодневка Страде Бьянке, которая состоится в субботу, 8 марта.

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Страде Бьянке стала, без преувеличения, уникальным явлением для мирового велоспорта. Этот вид спорта очень консервативен, и самыми престижными здесь являются гонки с богатейшей, обычно более чем столетней историей и огромным наследием. Гонки Ближнего востока и других экзотических для велоспорта регионов мира уже много лет пытаются компенсировать отсутствие богатой истории большими деньгами, однако избавиться от статуса второстепенных так и не могут.

В свою очередь, Страде Бьянке прорваться в когорту самых престижных гонок сезона сумела, не имея за плечами ни богатой истории, ни больших денег. Просто за счет того, что создали уникальную и очень интересную гонку в одном из самых живописных регионов мира, Тоскане, где, к тому же, просто обожают велоспорт. И сейчас Страде Бьянке многие уже называют "неофициальным шестым Монументом", а состав участников часто такой, которому могут позавидовать даже Гран туры. И все это без больших денег, без истории – идеальный пример естественного, а не искусственно созданного успеха.

🤍 Un'impresa che resterà nella leggenda. Quando la fatica si fa gloria, il sogno è realtà: tutto questo è la Strade Bianche



🤍 Dust, Drama, and Pain. All the ingredients are here, as we prepare for yet another battle on the Strade Bianche.@CA_Ita | #StradeBianche pic.twitter.com/DfQoydxDwF — Strade Bianche (@StradeBianche) March 6, 2025

Тоскана известна своим вином и прекрасными городами с изысканной архитектурой и узкими средневековыми улочками. Страде Бьянке идеальным образом охватывает эти характерные черты региона. Главной "фишкой" гонки являются длинные сектора белых гравийных дорог (отсюда и название Strade Bianche, в переводе с итальянского – "Белые дороги"), которые обычно пролегают вдоль местных виноградников в долине Кьянти. А финиширует гонка на живописной центральной площади Сиены, Пьяцца дель Кампо, дорога к которой пролегает коротким, но крутым подъемом по узкой средневековой городской улочке, покрытой брусчаткой. Ни одной похожей гонки в современном велоспорте просто нет.

Идея проведения элитных шоссейных велогонок по белым дорогам Тосканы оказалась настолько удачной, что ее решила позаимствовать и Джиро д'Италия. Начиная с 2010 года в маршруте "Корса роза" периодически появляются этапы с участками маршрута Страде Бьянке. Именно премьерное появление белых дорог в 2010 году оказалось самым эпичным. Гонка проходила под проливным дождем, что привело к большому количеству падений и к тому, что гонщики ехали буквально покрытыми толстым слоем болота. Невероятное зрелище и тяжелое испытание для спортсменов.

Маршрут

В 2025 году дистанция Страде Бьянке составит 213 км со стартом и финишем в Сиене. Гонщикам предстоит преодолеть 15 секторов тех самых белых гравийных дорог совокупной дистанцией в 81,7 км. Впрочем, преодоление гравийных участков, требующее особых навыков и дополнительных физических усилий (особенно в условиях дождя) – не единственная сложность маршрута.

Тосканские дороги совсем не равнинные, гонщикам придется преодолеть множество коротких и не очень холмов, а суммарный набор высоты составит 4128 метров – цифры, сопоставимые с тяжелыми высокогорными этапами Гран Туров.

x.com/StradeBianche

Знаменитый финальный подъем по брусчатке к Пьяцца дель Кампо по улицам Сиены – это 500 метров со средним градиентом в 12,4%. Впрочем, гонка настолько тяжелая и селективная, что судьба победителя обычно определяется значительно раньше.

История и факты

– Впервые Страде Бьянке была проведена в 2007 году. До этого гонка существовала еще с середины 90-х годов прошлого века в виде массовых любительских гонок (ГранФондо). Если говорить исключительно о профессиональной гонке, то в 2025 году Страде Бьянке состоится в 19-й раз в истории.

– Частью календаря Мирового тура Страде Бьянке стали только в 2017 году, однако еще до того на протяжении многих лет гонка собирала состав участников, которому завидовали многие соревнования элитного дивизиона мирового велоспорта.

– Самым успешным гонщиком в истории Страде Бьянке является легендарный швейцарец Фабиан Канчеллара, который побеждал в 2008, 2012 и 2016 годах. Он же является и самым возрастным победителем в истории: в 2016 году, в свой прощальный сезон в карьере, он победил в возрасте 34 лет и 353 дней. По два раза побеждали поляк Михал Квятковски и действующий чемпион, словенец Тадей Погачар.

Фабиан Канчеллара instagram.com/fabian_cancellara

– Первым в истории победителем Страде Бьянке стал российский велогонщик команды CSC Александр Колобнев, который выиграл в 2007 году. На тот момент гонка носила свое старое название – Эроика Монте Паски.

– Самыми успешными нациями в истории Страде Бьянке являются Швейцария и Бельгия, представители которых побеждали по три раза. Все три швейцарские победы, как уже было отмечено выше, были добыты Фабианом Канчелларой. Бельгия свои победы одержала усилиями трех разных гонщиков – Филиппа Жильбера в 2011 году, Тиша Беноота в 2018 и Воута Ван Арта в 2020.

– Хозяева, итальянцы, праздновали победу в Страде Бьянке лишь однажды – в 2013 году, когда победил Морено Мозер. Именно он остается самым молодым победителем в истории – 22 года и 70 дней.

– Сразу три гонщика – Алессандро Баллан, Петер Саган и Грег Ван Авермат – дважды финишировали вторыми. Что интересно, ни один из них на белых дорогах Тосканы так и не победил.

Фавориты

В статусе безоговорочного главного фаворита к старту Страде Бьянке подходит двукратный и действующий чемпион, Тадей Погачар. В прошлом году именно впечатляющей победой в Тоскане (атака за 82 км до финиша и почти 3 минуты преимущества над вторым местом в итоге) словенец открыл свой феноменальный сезон-2024.

strade-bianche.it

В этом году Погачар подходит к Страде Бьянке уже с 7 гоночными днями в активе – в конце февраля он уверенно выиграл Тур ОАЭ. Трудно сказать, что, кроме форс-мажора, может помешать капитану UAE Emirates в третий раз отпраздновать победу на улицах Сиены. В старлисте "Белых дорог" в этом году отсутствуют Матье Ван дер Пул, Ремко Эвенепул и Воут Ван Арт – гонщики, которые первыми приходят на ум, когда задаешься вопросом "Кто может обыграть Погачара на топовой однодневке?".

Ключевым помощником Тадея будет Тим Велленс, который и сам может побороться за высокое место. Бельгиец замкнул топ-3 на своей дебютной Страде Бьянке в 2017 году, еще дважды заезжал в топ-10 и никогда не финишировал ниже 13 места – солидная статистика.

Погачар – не единственный словенец, который может побороться за высокие места. В составе Bahrain Victoroius на старт выйдет экс-чемпион Милан – Сан Ремо Матей Мохорич, который в предыдущие два года попадал на Страде Бьянке в топ-6. Хорошая история выступлений на Белых дорогах и у партнера Мохорича по команде Пельо Бильбао, тем более, что 35-летний баск именно на поздней стадии своей карьеры раскрылся как сильный однодневщик.

Ян Тратник instagram.com/alecyclingofficial

Не списываем со счетов и еще одного словенца, Яна Тратника. На прошлой неделе ему не повезло с проколом колеса на Омлоопе, и защитить свой чемпионский титул он не сумел. Кроме него, в составе Red Bull Bora на старт также выйдет Тим Ван Дейке, который в прошлом сезоне проявил себя как перспективный мастер северных классик. Не списываем со счетов именитого итальянца Джанни Москона. Последние несколько лет у него выдались просто ужасными, однако, возможно, смена команды позволит Джанни перезагрузить карьеру. Капитаном Red Bull Bora планировался Максим Ван Гилс, однако за несколько дней до старта он заболел и снялся с гонки.

Очень сильный состав привезла на Страде Бьянке Lidl Trek. Здесь сразу 6 потенциальных претендентов на высокие места – и экс-чемпион Милан – Сан Ремо Яспер Стуйвен, и Андреа Баджоли, и нидерландский ветеран Бауке Моллема. Есть в составе бывшей команды Ярослава Поповича и талантливое молодое поколение – например, 18-летний датский вундеркинд Альберт Витен Филипсен, который неплохо начал свой первый сезон в профессионалах на Туре Даун Андер. Не забываем также о Куинне Симонсе и чехе Матиасе Вачеке, который неделю назад прекрасно проявил себя на Омлоопе.

К числу топ-фаворитов также следует отнести победителя 2023 года Тома Пидкока, которому смена команды в межсезонье явно пошла на пользу. В текущем сезоне на счету 25-летнего британца уже есть две победы на этапах и общий зачет Тура АльУла, а также выигранный этап на Вуэльте Андалусии. Что касается бывшей команды Пидкока, Ineos Grenadiers, то их главной ставкой будет двукратный победитель Страде Бьянке, Михал Квятковски. Впрочем, поляк побеждал уже достаточно давно – в 2014 и 2017 годах.

Том Пидкок instagram.com/tompidcock

Опасной темной лошадкой будет Леннерт Ван Этвелт, который после ухода Максима Ван Гилса стал главной надеждой Lotto. Alpecin Deceuninck в отсутствие Матье Ван дер Пула и Яспера Филипсена будет рассчитывать на Джанни Вермеерша, который в прошлом сезоне замкнул топ-6 на Париж – Рубэ.

Интересный состав привезла одна из самых скромных команд Мирового тура, EF Education EasyPost. Главной ставкой будет Бен Хили. Если ирландец вернется к своей форме образца двухлетней давности – то всем будет туго. Как альтернативный вариант можно рассматривать опытного Михаэля Вальгрена и даже звездного Ричарда Карапаса, который рассматривает Страде Бьянке как подготовку к Тиррено – Адриатико.

Лидером Groupama FDJ будет вице-чемпион Страде Бьянке 2023 года Валентен Мадуас, хотя не стоит забывать и о Давиде Годю, который начал сезон с подиума общего зачета Тура Омана в феврале. Главной ставкой Movistar будет хозяин соревнований, Давиде Формоло, который в 2020 финишировал на Страде Бьянке вторым, а в предыдущие два года также заезжал в топ-10.

Далеко не боевой состав привезла Soudal Quick Step, которая может рассчитывать разве что на Микеля Ланду. Рельеф Страде Бьянке ему подходит, однако мастером езды по стеррато он никогда не был. Капитаном Jayco AlUla будет Филиппо Дзана, который в прошлом году финишировал в Сиене девятым. В отсутствие Воута Ван Арта Visma Lease a Bike будет делать ставку на венгра Аттилу Вальтера, который уже дважды заезжал на Страде Бьянке в топ-5.

Марк Хирши instagram.com/marchirschi

Свою первую большую гонку в составе Tudor Cycling проведет Марк Хирши, который в прошлом сезоне UAE Emirates уже начал напоминать самого себя образца 2020 года. К Страде Бьянке швейцарец подходит уже с победой Классика Коммунитат Валенсиана и попаданиями в топ-5 на Трофео Кальвия и Фон Дром Классик в текущем сезоне.

XDS Astana в текущем сезоне ведет отчаянную борьбу за выживание в Мировом туре, любые очки для команды Александра Винокурова будут важны. На Страде Бьянке принести баллы могут итальянцы – новичок Диего Улисси и действующий чемпион Италии Альберто Беттиоль, который недавно финишировал седьмым на Трофео Лайгуэлья. Первый неплохой результат для экс-победителя Тура Фландрии в новой команде.

Выступит на Страде Бьянке и один представитель Украины – Кирилл Царенко, чья команда Solution Tech Vini Fantini получила вайлд-кард также на Милан – Сан Ремо. Для 24-летнего украинца это будет дебют на Страде Бьянке и суммарно лишь второй гоночный день в текущем сезоне – 5 марта он занял 63 место на Трофео Лайгуэлья. Можно ожидать увидеть Кирилла в отрыве дня, однако вряд ли он будет претендовать на высокие места на финише.