Как понять шоссейный велоспорт? Гайд для начинающих

Начало марта – период, когда сезон мирового шоссейного велоспорта набирает обороты и входит в свою самую горячую и интересную стадию. Этот вид спорта очень популярен в мире, особенно в Западной Европе, однако для рядового украинского болельщика он остается экзотикой.

Многих потенциальных болельщиков велоспорт отпугивает своей непонятностью. Неподкованному зрителю трудно понять, что интересного в наблюдении с вертолетного плана за поездкой 200 человек на велосипедах в течение нескольких часов подряд. Примерно настолько же, насколько далеким от спорта людям непонятно, что интересного в странной беготне 22 мужчин за кожаным мячом, которую принято называть футболом.

Сегодня мы представляем вам гайд для новичков по велоспорту, после которого, наткнувшись на трансляцию на Eurosport, вы по крайней мере будете понимать, что происходит на экране и о чем говорит комментатор. А понравится вам это зрелище или нет – это уже вопрос вкуса.

Гонки

Многодневки

Гонки в велоспорте делятся на однодневные и многодневные. Последние состоят из множества этапов, победителем становится тот гонщик, которому суммарно понадобилось меньше всего времени для преодоления всех этапов многодневки. Спортсмен, который сошел с дистанции одного из этапов, не имеет права возвращаться в многодневку на одном из следующих этапов.

Среди многодневок есть три самых престижных, так называемые Гран туры – Джиро д'Италия (обычно проходит в мае), Тур де Франс (июль) и испанская Вуэльта, которая проводится во второй половине августа и первой половине сентября. До 1994 года Вуэльта проводилась весной, в апреле.

Гран туры – это самое сложное испытание в шоссейном велоспорте. Они состоят из 21 этапа, который проводится в течение 23 дней с двумя днями отдыха. Иногда Гран тур растягивается до 24 дней: гонщикам дают еще один дополнительный день отдыха между этапами, в основном по логистическим соображениям. Суммарные дистанции Гран туров обычно составляют примерно 3500 км.

Однако настолько длительными и изнурительными являются только Джиро, Тур и Вуэльта. Другие многодневки состоят из меньшего количества этапов. Обычно это недельные гонки из 7-8 этапов, без дней отдыха. Самыми престижными недельными многодневками являются:

Париж – Ницца (Франция, март)

Тиррено – Адриатико (Италия, март)

Тур Каталонии (Испания, март)

Тур Страны Басков (Испания, апрель)

Критериум Дофине (июнь)

Тур Швейцарии (июнь) и другие.

Однодневки

Не менее интересны однодневные гонки. Здесь все значительно проще: никаких общих зачетов, кто первым пересек финишную линию – тот и победил. Многие однодневки также называют классиками. Если на многодневках организаторы ежегодно представляют новую версию маршрута, то на классиках гонщики ежегодно соревнуются на одном и том же традиционном, классическом маршруте, в который изменения вносятся крайне редко, и в основном они бывают незначительными.

Как и среди многодневок, среди однодневок есть своя самая престижная категория – Монументы. Это серия из пяти самых легендарных и тяжелых однодневных гонок, в которую входят:

Милан – Санремо (Италия)

Тур Фландрии (Бельгия)

Париж – Рубэ (Франция)

Льеж – Бастонь – Льеж (Бельгия)

Ломбардия (Италия)

Первые четыре происходят весной в период с конца марта до конца апреля, Ломбардия проводится в октябре и обычно ознаменовывает собой закрытие сезона большого шоссейного велоспорта.

Что отличает Монументы от других однодневных гонок? Прежде всего, богатейшая история и чрезвычайно большая дистанция, в основном более 250 км. Самой длинной однодневной велогонкой мира является Милан – Санремо, чья дистанция обычно составляет более 290 км.

Что касается тех однодневок, которые не входят в категорию Монументов, то здесь самыми престижными можно назвать следующие:

Страде Бьянке (Италия)

Е3 Saxo Classic (Бельгия)

Гент – Вевельгем (Бельгия)

Амстел Голд Рейс (Нидерланды)

Флеш Валлонь (Бельгия)

Классика Сан-Себастьян (Испания)

Милан – Турин (Италия)

Некоторые из них по своему характеру достаточно похожи на один из Монументов, проводятся за несколько дней или недель до этого Монумента и расцениваются как важная стадия подготовки к нему. Например, Милан – Турин называют генеральной репетицией Ломбардии. Амстел Голд Рейс и Флеш Валлонь проводятся в течение недели перед Льеж – Бастонь – Льеж и образуют так называемый триптих арденских классик – от названия холмистой местности в Бельгии и Нидерландах, где эти гонки проходят.

Наиболее особенной категорией однодневок являются так называемые Северные классики, главная особенность которых – секторы брусчатки, которые попадаются на пути гонщиков. Большинство из этих гонок проводятся в бельгийском регионе Фландрия. Речь идет об Омлооп Хет Нюсблад, E3 Saxo Classic, Гент – Вевельгем, Дварс доор Фландерен и апогее сезона фламандских классик, Туре Фландрии. Главной сложностью этих гонок являются традиционные фламандские короткие, но достаточно крутые подъемы по брусчатке, которые местные жители называют хеллингенами.

Кроме фламандских одноденок, к Северным классикам также относят французскую Париж – Рубэ. Как и у фламандских однодневок, главная ее особенность – секторы брусчатки. Впрочем, если во Фландрии брусчаткой покрыты подъемы, то Париж – Рубэ – гонка абсолютно равнинная, и сами секторы брусчатки также равнинные, что очень существенно меняет сам характер гонки и ни в коем случае не делает ее проще. Если в процессе подготовки к Туру Фландрии гонщики имеют возможность проехать целую серию фламандских классик, то Париж – Рубэ – гонка абсолютно уникальная в календаре Мирового тура, аналогов которой нет.

Еще одна особая категория однодневных гонок – это титульные турниры: чемпионаты мира, Олимпийские игры и континентальные первенства. В то время, как во всех остальных гонках спортсмены соревнуются в составах своих профессиональных клубов, на титульных турнирах они представляют свои национальные сборные. Континентальные и мировые первенства проводятся ежегодно, чемпионаты мира – обычно в конце сентября. Места проведения и маршруты гонок титульных турниров также меняются ежегодно, и могут быть совершенно разными по своему характеру, давая шансы на победу гонщиками совершенно разного плана.

Большинство гонок, о которых мы говорили выше – групповые. Гонщики одновременно вместе выходят на старт, кто первый пересек финишную линию, тот и победил. Однако есть еще гонки с раздельным стартом ("разделки"), где спортсмены выходят на старт по очереди с определенным временным интервалом, и самостоятельно пытаются преодолеть дистанцию за максимально короткое время.

Такие старты, где ты ни на мгновение не можешь спрятаться за спиной у других гонщиков и сэкономить силы, очень изнурительны, и проходят на значительно более коротких дистанциях, чем групповые гонки. В современном велоспорте практически не бывает разделок с дистанцией более чем 50-60 км. Разделки проводятся в рамках отдельных этапов многодневок и на титульных турнирах. Престижных гонок с раздельным стартом в однодневном формате в рамках регулярного сезона, когда гонщики соревнуются в составах своих профессиональных клубов, пока нет.

Кроме индивидуальных, существуют также командные разделки. В них по очереди с временными интервалами выходят на старт не отдельные гонщики, а сразу целые команды/сборные. Они идут поездом, чередуясь на первой позиции в нем, и благодаря этому получают возможность отдыхать, находясь на колесе у партнеров по команде. Итоговый результат каждой команды считается по времени пересечения финишной линии четвертым или пятым по очереди гонщиком команды – в зависимости от того, сколько гонщиков по регламенту каждая команда имеет право заявить на эту гонку.

Призовые майки

У рядового болельщика, не знакомого с тонкостями велоспорта, может возникнуть вопрос: почему некоторые велогонщики выступают не в таких же формах, что и их партнеры по команде? Причин этому может быть несколько.

Например – гонщик является действующим чемпионом мира, Европы или своей страны. Действующий чемпион мира носит так называемую "радужную майку" белого цвета с тонкими горизонтальными полосами всех цветов радуги. Также на форме есть небольшого размера логотипы профессиональной команды, за которую гонщик выступает. Почетное право выступать в радужной майке чемпион мира имеет в течение года после своей победы – до того момента, пока не будет разыгран новый чемпионский титул.

Тадей Погачар в радужной майке чемпиона мира https://x.com/Il_Lombardia

После потери звания действующего чемпиона мира гонщик сохраняет пожизненное право носить на манжетах рукавов своей майки полоску в цветах все той же радужной майки. При этом, чемпионы мира в групповой гонке имеют право носить свою призовую майку лишь в групповых гонках, победители индивидуальных разделок – лишь в гонках с раздельным стартом. Действующий чемпион Европы также выступает в призовой майке, однако ее дизайн другой: полосы трех разных оттенков синего и желтые звезды.

Особые майки имеют также действующие чемпионы своих стран. Дизайн их джерси – это определенного рода комбинация цветов национального флага государства и символики клубной команды, за которую выступает спортсмен. Дизайн маек национальных чемпионов не регламентирован столь же строго, как для чемпионов мира и Европы.

Также призовые майки есть на многодневках. Словосочетание "желтая майка лидера" знакомо даже очень далеким от велоспорта людям. Именно такого цвета майку носит лидер общего зачета Тур де Франс и некоторых других гонок, однако на большинстве многодневок цвета лидерских другие. Например, на Джиро лидер генеральной классификации носит розовую майку, на Вуэльте – красную.

Тадей Погачар в желтой майке лидера АSО

На большинстве многодневок лидерских маек больше, чем одна: обычно – три. Кроме лидера общего зачета, особый наряд имеют текущие лидеры спринтерской и горной классификаций. Лидер спринтерского зачета – это тот гонщик, который набирал больше всего очков на промежуточных и итоговых финишах этапов. Официально этот зачет называется очковым (Points classification), однако многодневки устроены таким образом, что чаще всего в таких зачетах на передовых позициях находятся именно спринтеры.

Горный зачет разыгрывается по сумме очков, которые набрал гонщик на вершинах горных подъемов. В зависимости от сложности подъема ему присваивается та или иная категория, от нее зависит количество очков, которые разыгрываются на его вершине.

Также на Гран турах разыгрывается белая майка лучшего молодого гонщика. Как и общий зачет, она разыгрывается по сумме времени прохождения всех этапов, правда, только среди гонщиков, которым по состоянию на 1 января текущего года еще не исполнилось 25 лет.

Гонщики

Как в футболе у игроков есть свои амплуа, так же и в велоспорте гонщики имеют свои специализации в зависимости от своих навыков и физических способностей. От специализации гонщика зависит то, какие функции он выполняет в команде и на какого типа гонках способен бороться за самые высокие места.

Спринтер – гонщик, который обладает резким и мощным финишным рывком и способен побеждать в тех случаях, когда на финиш гонки приезжает огромный пелотон. Спринтеры обычно очень плохо терпят рельеф и поэтому не могут претендовать на высокое место в общем зачете многодневок. При этом на Гран турах спринтерских этапов много, поэтому часто возникает парадокс: человек, выигравший 5-6 этапов, занял в общем зачете условно 150-е место с отставанием в несколько часов, а победил в генеральной классификации гонщик, который не выиграл ни одного этапа – такое случалось неоднократно.

У большинства людей слово "спринт" ассоциируется с короткой дистанцией, однако в велоспорте это слово несет немного другой смысл: главным фактором, который определяет характер гонки, является рельеф, а не дистанция. Именно поэтому на 290-километровой Милан – Санремо спринтер будет бороться за победу, а на 120-километровом горном этапе он даже не попадет в топ-100.

Джонатан Милан x.com/uae_tour

Кроме мощного и резкого финишного рывка, спринтер также должен обладать блестящим умением управлять велосипедом и отличной реакцией, чтобы удачно маневрировать в жесткой позиционной борьбе. Ну и, конечно, нужно быть бесстрашным, чтобы не бояться вести позиционную борьбу на высоченной скорости на грани риска. Недаром говорят, что любой успешный велоспринтер – это человек с недоразвитым инстинктом самосохранения.

Примеры звездных спринтеров: Марк Кэвендиш, Яспер Филипсен, Джонатан Милан, Тим Мерлир

Горняк – гонщик, который лучше всего чувствует себя на тяжелых по рельефу горных трассах. Обычно это гонщики с небольшим ростом и весом: на сложных подъемах каждый лишний килограмм повисает на тебе мертвым грузом. На многодневках, особенно Гран турах, гонщикам часто приходится штурмовать перевалы высотой более 2000 метров над уровнем моря, поэтому важным также является способность организма переносить нагрузки в условиях разреженного воздуха. Именно поэтому сильными горняками часто становятся колумбийцы и выходцы из других высокогорных стран и регионов.

Примеры: Микель Ланда, Карлос Родригес, Ричард Карапас

Панчер – мастер гонок на рельефе средней сложности, например, на арденских классиках. Он должен быть чем-то средним между спринтером и горняком: хорошо терпеть рельеф, но при этом обладать хорошим рывком. Еще одна особенность, которой должен обладать панчер в классическом понимании этого термина – способность атаковать много раз в течение одной гонки. Для этого нужна способность организма быстро восстанавливаться после очередного рывка и оперативно возвращать дыхание и пульс к нормальному рабочему состоянию.

К сожалению, реалии современного велоспорта таковы, что чистые панчеры – вымирающий вид. Последним из могикан можно назвать звездного француза Жулиана Алафилиппа. Если вспомнить относительно недавнее прошлое – то можно вспомнить таких выдающихся панчеров, как Паоло Беттини, Давиде Ребеллин и Хоаким Родригес.

Раздельщик – мастер гонок с раздельным стартом. Здесь требуется умение держать ровный высокий темп на протяжении длительного отрезка времени, не имея возможности передохнуть за спинами у соперников. Еще одна обязательная составляющая успеха в разделке – это аэродинамическая посадка, над которой гонщики работают десятками часов, "вылизывая" ее до идеала.

Филиппо Ганна instagram.com/gannafilippo

Ну и не обойтись без психологической составляющей: далеко не каждый гонщик имеет достаточно самодисциплины работать на субмаксимальных оборотах без визуальных ориентиров в виде соперников, которые стимулируют убегать или догонять их.

Примеры: Фабиан Канчеллара, Тони Мартин, Филиппо Ганна, Штефан Кюнг

Грегари (или доместик, лейтенант) – помощники лидера команды, спортсмены, которые не имеют собственных амбиций в гонке, а выполняют исключительно черновую работу. Спектр задач максимально широк: сажать лидера команды себе на колесо и подтягивать его в голову группы, работать во главе группы для преследования гонщиков впереди или побега от преследователей, подвезти лидеру команды с технички еду, напитки или дополнительную одежду.

Функции среди грегари в команде также обычно распределены, в зависимости от их способностей: кто-то эффективнее работает на команду в горах, кто-то – на равнине. Особая категория грегари – разгоняющие для спринтеров, которые должны обладать теми же навыками, что и сами финишеры: умение вести позиционную борьбу, владеть мощным (но более темповым, а не резким) спринтом, и самое важное – максимально синхронно взаимодействовать со штатным спринтером.

Миккель Бьерг instagram.com/mikkel_bjerg98

Отметим, что грегари – это не постоянный статус в команде. Согласно командной стратегии, определенный спортсмен может на одной гонке иметь свободу действий или даже быть капитаном команды, а на другой будет вынужден работать на одноклубников.

Примеры: Миккель Бьерг, Сепп Кусс, Виктор Кампенартс, Марк Реншоу

Бародер (от французского Baroudeur – искатель приключений, авантюрист) – мастер отрывов. Гонщик, который редко может побороться за самые высокие места в гонке из пелотона, поэтому регулярно рвется в отрывы дня в надежде, что сегодня основная группа позволит побороться за победу беглецам. Впрочем, часто бародеры идут в заведомо безнадежные "выставочные" отрывы просто с целью как можно больше времени находиться на телеэкранах и таким образом рекламировать командных спонсоров.

Борьба в отрывах часто не слишком слаженная и очень аритмичная. Именно поэтому, классические бародеры, как и панчеры, должны обладать умением быстро восстанавливаться во время гонки, чтобы быть способными неоднократно делать рывки или работать в повышенном темпе.

Примеры: Йенс Фогт, Эрик Деккер, Жаки Дюран, Тома Воклер, Томас Де Гендт

Классик – мастер классических однодневных гонок. В зависимости от своих гоночных характеристик может бороться за победы на северных, арденских или других видах классик. В значительной степени, упомянутых выше панчеров можно назвать одной из разновидностей классиков.

Воут Ван Арт instagram.com/woutvanaert

Еще одна обязательная характеристика сильного классика – супервыносливость в рамках одного дня. Без нее гонщик не сможет бороться за победы на самых престижных однодневках – Монументах, чемпионатах мира и Олимпиадах, дистанции которых обычно превышают 250 км.

Примеры: Матье Ван дер Пул, Воут Ван Арт

Многодневщики – гонщики, способные бороться за самые высокие места в общем зачете многодневок, прежде всего – Гран туров. Наиболее звездная и одновременно редкая специализация в шоссейном велоспорте. На трехнедельной дистанции многодневок гонщики преодолевают максимально разнообразные этапы, поэтому многодневщик должна быть настоящим универсалом.

Тадей Погачар x.com/uae_tour

Однако главные компоненты успешных выступлений на Гран турах – это высокие результаты в горах и в гонках с раздельным стартом. Именно на таких этапах обычно делается разница с точки зрения общего зачета. Ну и, конечно же, обязательный компонент успеха многодневщика – хорошее восстановление и способность избегать неудачных, кризисных дней. Нужно обладать максимально холодной головой, экономить силы и не тратить их впустую.

Примеры: Тадей Погачар, Йонас Вингегор, Примож Роглич

Безусловно, наличие специализаций в велоспорте не означает, что гонщик может относиться лишь к одной из них. Есть талантливые гонщики, которые способны демонстрировать высокие результаты на гонках максимального разного типа. Главными универсалами современного велоспорта можно назвать Тадея Погачара и Воута Ван Арта.

Команды

Несмотря на то, что велоспорт – вид спорта личный, ни один гонщик не способен добиваться успехов в одиночку, без поддержки команды. В большинстве гонок самого высокого уровня участвуют 20 – 25 команд, каждая из которых состоит из 7 гонщиков, на Гран турах – из 8.

В общем команды в мировом велоспорте делятся на дивизионы, как в системе национальных чемпионатов в футболе. Элитный дивизион – Мировой тур (World Tour). В него входят 18 лучших команд мира (UCI WorldTeams), в ростере каждой на сезон может находиться не более 30 гонщиков. Бюджеты сильнейших команд мира, таких как Visma Lease a Bike, UAE Emirates или Ineos Grenadiers, составляют около 60 миллионов евро в год. Самый высокооплачиваемый гонщик мира на данный момент – словенец Тадей Погачар из UAE Emirates, его зарплата составляет 8,3 миллиона евро в год. Команды Мирового тура имеют право (более того – обязанность) стартовать во всех гонках своего, элитного дивизиона, а также заявляться на гонки низшего ранга.

Список команд Мирового тура в 2025 году procyclingstats.com

Второй по силе дивизион – Проконтинентальный, в котором выступают 17 команд (UCI ProTeams). Они участвуют в соревнованиях более низкого уровня, при этом, организаторы гонок Мирового тура раздают на свой выбор нескольким командам Проконтинентального дивизиона вайлдкарды. Обмен между лигами существует, однако, в отличие от футбола, он происходит не ежегодно, а каждые три года. 2025 год – последний в очередном трехлетнем цикле, поэтому борьба команд в зоне вылета будет очень ожесточенной.

В третий дивизион входят все остальные профессиональные команды, которых немало. В частности, среди них есть немало молодежных и резервных команд клубов Мирового и Проконтинентального туров.

Что касается структуры менеджмента команд, то главный человек – генеральный менеджер. Он ищет для команды спонсоров, коммуницирует с ними, формирует общую командную стратегию (в том числе основываясь на пожеланиях спонсоров) и занимается кадровой комплектацией команды.

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Второе звено менеджмента – спортивные директора. Они разрабатывают тактику команды на конкретную гонку и занимаются непосредственной координацией действий подопечных с помощью радиосвязи, находясь в техничке. Спортивных директоров в командах обычно около 10 человек, поскольку на каждой гонке их задействовано как минимум двое, а команда может участвовать в нескольких гонках одновременно.

Третье звено – тренеры по физподготовке. Каждый из них работает с одним или несколькими гонщиками. Они занимаются разработкой тренировочных планов для своих подопечных и мониторят текущую физическую форму гонщиков, следя за тем, чтобы они вышли на пик формы в нужный момент. Также у команд есть свои повара, нутрициологи, механики, пресс-служба и другие работники, которые обеспечивают функционирование клуба на повседневном уровне.

Расширенный словарь

Пелотон – основная и наиболее многочисленная группа велогонщиков во время гонки, которая преодолевает дистанцию бок о бок.

Отрыв – группа гонщиков (или даже один спортсмен), которая атаковала (оторвалась от соперников благодаря ускорению) из пелотона и на данный момент находится впереди основной группы.

Отвал – группа гонщиков, которая, наоборот, отстала от основной группы и находится позади пелотона.

Группетто – по сути, разновидность отвала. Этот термин чаще всего используется во время горных этапов многодневок для обозначения группы гонщиков (прежде всего – спринтеров), которым тяжело даются подъемы. Они сразу отстают от пелотона, даже не пытаясь бороться за высокие места на финише. Главная задача гонщиков в группетто – не отстать слишком далеко, чтобы вписаться в лимит времени и иметь возможность продолжить борьбу в многодневке.

Поезд – расположение гонщиков одной команды в пелотоне, в основном во главе группы, когда они выстраиваются в колонну друг за другом. Гонщик, который находится на первой позиции в поезде, задает темп для остальных, и при этом принимает на себя основную нагрузку. Спортсмены, которые находятся позади него, благодаря аэродинамическому эффекту тратят меньше сил на преодоление дистанции, особенно если ветер встречный. Именно поэтому лидеры команд чаще всего находятся в хвосте поездов своих команд и берегут силы на решающие километры гонки.

Эшелоны – осколки пелотона, на которые основная группа распадается в ситуации, когда на продуваемом равнинном участке трассы дует сильный боковой ветер, а одна или несколько команд задают максимально высокий темп, пытаясь убежать от своих соперников. Боковой ветер – тот единственный случай, когда нахождение на колесе у других гонщиков не позволяет тебе экономить силы, и гонщики как во главе, так и в хвосте группы вынуждены прилагать одинаковое количество усилий для преодоления дистанции.

Пальмарес – часто употребляемый в велоспорте испаноязычный аналог словосочетания "послужной список": перечень основных побед и достижений гонщика.

Красный треугольник – отметка на трассе, которая сообщает о начале последнего километра дистанции. Оформляется в виде арки над трассой, к которой прикреплено красное полотно треугольной формы.

Техничка – автомобиль команды, который сопровождает гонщиков. В нем находится один из спортивных директоров, который с помощью радиосвязи (в тех гонках, где она разрешена) управляет действиями команды во время гонки. Кроме него, в техничке также сидят несколько членов персонала команды, которые по ходу гонки передают гонщикам напитки и питание, дополнительную одежду, оперативно помогают при возникновении технических неисправностей велосипеда и даже могут на ходу оказать первую медицинскую помощь упавшему гонщику.

Впрочем, для выполнения последней функции организаторы выделяют свой автомобиль медицинской помощи, к которому может обратиться гонщик любой команды. Что касается техничек, то их у каждой команды на гонке несколько, обычно – две.

"Стики ботл" (от англ. Sticky bottle – липкая бутылка) – запрещенный правилами прием, когда гонщик подъезжает к техничке для получения дополнительной одежды, еды или бачков, и "повисает" на некоторое время на этом бачке в момент передачи его из технички, получая импульс скорости и экономя усилия. На практике этот прием используют почти все, а судьи наказывают только в тех случаях, когда гонщики откровенно злоупотребляют "стики ботлом".

Релегация – вид наказания за нарушение правил в велоспорте, при котором гонщик отправляется в финишном протоколе на последнее место в той группе, в которой он финишировал. В основном такое наказание выносится гонщикам, которые некорректно и слишком опасно маневрировали на последних сотнях метров дистанции спринтерских этапов, создавая опасность для своих соперников в позиционной борьбе.

Важно отметить, что гонщик, получивший релегацию, не дисквалифицируется с гонки, его результат не аннулируется. При этом, провинившегося спортсмена отправляют не на последнее место среди всех гонщиков, дошедших до финиша, а именно среди тех, кто финишировал с ним в одной группе.

IТТ (Individual Time Trial) и TTT (Team Time Trial) – аббревиатуры, обозначающие личные и командные гонки с раздельным стартом соответственно.

Унипуэрто – испаноязычный термин, обозначающий этап с горным финишем и при этом абсолютно равнинным рельефом до заключительной горы.

Надеемся, этот материал был для вас полезным и познавательным, он упростит для вас понимание тонкостей шоссейного велоспорта и поможет полюбить этот прекрасный вид спорта.