Погачар: Осталась очень важная неделя
Словенский гонщик UAE Emirates Тадей Погачар рассказал, что он сосредоточен на завершении Джиро д'Италии.
Его слова передает Marca.
"Безусловно, я ожидал, что все пройдет хорошо, мы очень хорошо подготовились к этому новому вызову этого года, а именно Джиро, Туру, и пока все идет хорошо.
Осталась очень важная неделя, и мы сосредоточены, упорно работаем и не воспринимаем ничего как должное, пока все не будет завершено. Я подумаю о Туре после Джиро. Я всегда слышал, что после Джиро остаются хорошие ноги для Тура", - сказал спортсмен.
Напомним, состоялись уже 15 этапов велобагатодневки, Погачар одержал на них 4 победы. Это позволяет Тадею сохранять лидерскую розовую майку.