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Погачар: Осталась очень важная неделя

Микола Дендак — 21 мая, 13:15
Погачар: Осталась очень важная неделя

Словенский гонщик UAE Emirates Тадей Погачар рассказал, что он сосредоточен на завершении Джиро д'Италии.

Его слова передает Marca.

"Безусловно, я ожидал, что все пройдет хорошо, мы очень хорошо подготовились к этому новому вызову этого года, а именно Джиро, Туру, и пока все идет хорошо.

Осталась очень важная неделя, и мы сосредоточены, упорно работаем и не воспринимаем ничего как должное, пока все не будет завершено. Я подумаю о Туре после Джиро. Я всегда слышал, что после Джиро остаются хорошие ноги для Тура", - сказал спортсмен.

Напомним, состоялись уже 15 этапов велобагатодневки, Погачар одержал на них 4 победы. Это позволяет Тадею сохранять лидерскую розовую майку.

Джиро д'Італія Тадей Погачар

Тадей Погачар

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