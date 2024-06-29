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Барде одержал сенсационную победу: результаты 1 этапа Тур де Франс

— 29 июня, 19:03
Барде одержал сенсационную победу: результаты 1 этапа Тур де Франс

29 июня состоялся первый этап веломногодневки Tour de France-2024, впервые в своей истории стартовавшей в Италии.

Победу праздновал велосипедист команды Team dsm-firmenich PostNL француз Ромэн Барде. Ему с партнером по команде, нидерландцем Франком ван ден Бруком, удался невероятный отрыв. Пелетону не хватило считанных секунд, чтобы догнать этот дуэт.

Отметим, что тур начался в Италии холмистым этапом с семью категорийными подъемами общей протяженностью в 206 км. Он пролегал от Флоренции до Римини . Общий набор высоты составил 3600 метров.

Второй этап веломногодневки также состоится в Италии.

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