Барде одержал сенсационную победу: результаты 1 этапа Тур де Франс
— 29 июня, 19:03
29 июня состоялся первый этап веломногодневки Tour de France-2024, впервые в своей истории стартовавшей в Италии.
Победу праздновал велосипедист команды Team dsm-firmenich PostNL француз Ромэн Барде. Ему с партнером по команде, нидерландцем Франком ван ден Бруком, удался невероятный отрыв. Пелетону не хватило считанных секунд, чтобы догнать этот дуэт.
Отметим, что тур начался в Италии холмистым этапом с семью категорийными подъемами общей протяженностью в 206 км. Он пролегал от Флоренции до Римини . Общий набор высоты составил 3600 метров.
Второй этап веломногодневки также состоится в Италии.