Барде одержал сенсационную победу: результаты 1 этапа Тур де Франс

29 июня состоялся первый этап веломногодневки Tour de France-2024, впервые в своей истории стартовавшей в Италии.

Победу праздновал велосипедист команды Team dsm-firmenich PostNL француз Ромэн Барде. Ему с партнером по команде, нидерландцем Франком ван ден Бруком, удался невероятный отрыв. Пелетону не хватило считанных секунд, чтобы догнать этот дуэт.

🚴‍♂️🇫🇷 | De twee mannen blijven weg! Romain Bardet wint de eerste etappe en pakt het geel! De Fransman mag Frank van den Broek de rest van zijn leven dankbaar zijn voor deze kopbeurten 🤯​🤯​ #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/WGtS6bcSJG — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 29, 2024

Отметим, что тур начался в Италии холмистым этапом с семью категорийными подъемами общей протяженностью в 206 км. Он пролегал от Флоренции до Римини . Общий набор высоты составил 3600 метров.

Второй этап веломногодневки также состоится в Италии.