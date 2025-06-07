Ромен Барде vs Тибо Пино. Кто был главной французской надеждой поколения?

В 1985 году легендарный Бернар Ино пятый раз в карьере выиграл Тур де Франс, повторив рекорд Жака Анкелитя и Эдди Меркса по этому показателю. В этом году французы будут праздновать 40-летие с момента того знаменательного события. Однако это будет праздник со слезами на глазах, поскольку та победа до сих пор остается последней для французских велогонщиков на "Большой петле" – ужасная статистика.

В период с 1997 по 2014 год французы ни разу даже не попадали на подиум домашней супермногодневки. За эти 40 лет сменилось уже несколько поколений французских гонщиков, которые так и не смогли прервать эту черную серию. Огромные надежды возлагались, в частности, на поколение Тибо Пино и Ромена Барде.

Первый из них уже завершил карьеру в 2023 году, второй отправится на пенсию на следующей неделе: Барде в качестве сцены для последнего танца почему-то выбрал не Тур де Франс, а его генеральную репетицию, Критериум Дофине, который стартует в воскресенье, 8 июня.

Уже совсем скоро будет официально подведена черта под очередным поколением французских несбывшихся надежд. И это отличный повод подвести итоги карьер Пино и Барде и попытаться выяснить, кто же из них все-таки был лучше.

Ромен Барде и Тибо Пино Getty Images

Этот дуэт был просто обречен на то, чтобы их сравнивали на протяжении всей карьеры. Ровесники, соотечественники и очень похожие по своим гоночным характеристикам спортсмены. Да и бэкграунд на молодежном уровне у них практически равноценный.

Впрочем, Пино на два года раньше стал профессионалом – в 2010-м, когда подписал контракт с Francaise des Jeux (FDJ). В команде экспрессивного Марка Мадьо он проведет все 14 сезонов своей профессиональной карьеры.

Первые успехи на взрослом уровне не заставили себя ждать. В дебютный сезон – победа в горном зачете Тура Романдии и 5 место в генеральной классификации Тур де ль'Эн. В следующем году – победа в общем зачете итальянской Сеттимана Ломбарда, третье место на Туре Тур Турции и два выигранных этапа на том же Тур де ль'Эн.

Талант Пино был очевиден, и уже в 2012 году он отобрался в состав команды на Тур де Франс. Дебют на "Большой петле" получился феерическим: 10 место в общем зачете и победа с отрыва на холмистом 8 этапе, когда Тибо стал единственным из беглецов, кто выстоял под натиском пелотона. Эмоции Мадьо в технике на пути Пино к финишу уже давно стали классикой.

В то же время, Барде в 2012 году лишь делал первые шаги во взрослом велоспорте, подписав контракт с Ag2r La Mondiale. Долгое время казалось, что Ромен, как и Пино, станет гонщиком одной команды, однако в 2021 году он несколько неожиданно перешел в Picnic PostNL, где и провел заключительный период своей карьеры.

Первый сезон в профессионалах для Барде получился менее продуктивным, чем для его соотечественника: из весомых результатов можно выделить разве что 5 место в общем зачете Тура Турции. В следующем году Ромен дебютирует на Тур де Франс, однако менее впечатляюще, чем Пино: без победы на этапе и лишь с 15 местом в генеральной классификации.

Для Пино Тур-2013 не задался. Тибо очень рано потерял все шансы в общем зачете, проиграв более 30 минут на 9 этапе. К этому добавились проблемы со здоровьем: боль в горле. Во время "Большой петли" 2013 года у Пино проявились проблемы не только с физическим, но и с психологическим здоровьем: фобия скорости, из-за которой Тибо был вынужден очень осторожно проходить спуски и проигрывал на них катастрофически много времени. Очень необычное явление для представителя гоночного вида спорта.

Как бы там ни было, эту проблему удалось довольно оперативно решить, и в заключительной части сезона гонщик FDJ успешно дебютировал на Вуэльте, заняв седьмое место в общем зачете. Реабилитироваться за неудачу на Туре удалось мгновенно.

Тибо Пино instagram.com/thibaut.pinot

2014 год стал прорывным для обоих. Барде финишировал шестым в общем зачете Тура, а Пино замкнул топ-3, завоевав белую майку лучшего молодого гонщика – достижение, которое Барде за карьеру так и не покорилось. Тибо прервал 17-летнюю серию французов без подиумов генеральной классификации, однако сделал это не в одиночку, а с партнером Барде по Ag2r La Mondiale Жаном-Кристофом Перо, который в 37-летнем возрасте сенсационно стал вторым.

Именно после того Тура героев нашего рассказа впервые начали всерьез рассматривать как потенциальных претендентов на победу в "Большой петле". Как бы там ни было, на тот момент Пино явно опережал Барде в борьбе за звание главной французской надежды – ранний этап карьеры остался полностью за Тибо.

Впрочем, после громкого прорыва в 2014 году на Туре-2015 оба француза были вынуждены сделать шаг назад с точки зрения общего зачета. Барде финишировал девятым, а Пино на ранних стадиях гонки из-за ряда падений на равнине проиграл много времени и переквалифицировался на охоту за отдельными этапами.

Получилось более чем успешно: Тибо с отрыва забрал самый престижный этап Тура с горным финишем на Альп д'Уэз – наверное, самом культовом подъеме "Большой петли". Успех, который с запасом компенсирует неудачу в общем зачете. Барде в том году также наконец-то добрался до своей первой победы на этапах Тура, выиграв в Сен-Жан де Морьене.

Начиная с 2016 года преимущество в этой французской дуэли начало переходить на сторону Барде. На Туре-2016 Ромен впервые заехал на подиум, сумев перескочить с пятой позиции на вторую благодаря победе на горном этапе в Сен-Жерве Мон Блан. Этот рейд ему удался во многом благодаря атаке в момент падения Криса Фрума, из-за чего в пелотоне возник кризис лидерства.

В то время в Ag2r La Mondiale все было довольно неплохо с финансами как для французской команды. Венсан Лавеню выстроил вокруг Барде довольно мощную команду, с которой можно было помечтать и о желтой майке. Впрочем, в 2017 году пришлось довольствоваться еще одной победой на этапе и лишь третьим местом в общем зачете. Могло не быть даже этого: Ромен провалил заключительную разделку в Марселе и едва не профукал все преимущество над Микелем Ландой. Судьбу подиума решила лишь одна секунда в пользу француза. Как оказалось, это был последний шанс Барде помечтать о победе на Туре: после 2017 года он ни разу не финишировал выше 6 места.

Для Пино 2016 год получился провальным. На Туре он рано потерял все шансы в общем зачете, после чего вообще сошел, а в начале сентября объявил о досрочном завершении сезона из-за хронической усталости, вызванной вирусом.

Две подряд неудачи в общем зачете Тура заставили Пино обратить свое внимание на Джиро д'Италия. В 2017 году он дебютировал на "Корса роза", заняв 4 место в общем зачете и выиграв 20 этап. В том году гонщик FDJ заметно прибавил в разделке, однако в борьбе с такими монстрами, как Том Дюмулен, Винченцо Нибали и Найро Кинтана даже этого оказалось мало для попадания на подиум. После успешного выступления на Джиро на Тур де Франс Тибо снова провалился, сойдя с дистанции.

На Джиро-2018 Тибо был близок к тому, чтобы со второй попытки таки подняться на подиум: за два этапа до финиша он шел именно третьим. Однако на 20 этапе здоровье в очередной раз подвело француза. Высокая температура и респираторные проблемы привели к потере более 45 минут и падению на 16 место в общем зачете. Обследование после гонки выявило у Пино пневмонию, из-за чего Тибо не только сошел с Джиро, но и отказался от участия в Тур де Франс – впервые с момента дебюта в 2012 году.

В 2019 году капитан FDJ был полон решимости громко вернуться на "Большую петлю", пожертвовав Джиро. И на Туре-2019 мы увидели самую сильную версию Пино в карьере. Тибо летал, словно на крыльях, выиграв этап до Коль ту Турмале. Он был главным соперником дуэта из Ineos Grenadiers Эган Берналь/Герэйнт Томас и в определенный момент даже стал фаворитом №1 на итоговую победу. Казалось, французская мечта как никогда близка к осуществлению.

Однако в очередной раз судьба нанесла Пино удар. Самый тяжелый и самый болезненный, в самый неподходящий момент карьеры. Разрыв четырехглавой мышцы бедра и сход с дистанции. Слезы и отчаяние – Тибо понимал, что потерял шанс всей жизни.

Parce que les images valent mieux qu'un long discours ⤵ pic.twitter.com/jF4VT1wxcO — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 26, 2019

На поздних стадиях своих карьер и Пино, и Барде из генеральщиков превратились в искателей приключений и побед на отдельных этапах. Высокие места в общих зачетах Гран туров они все еще занимали, однако это был скорее побочный эффект, а не главная цель их выступлений.

Барде под конец карьеры также обратил внимание на Джиро, где дважды финишировал в топ-10 общего зачета, однако так и не выиграл ни одного этапа. Пино, кроме победы на дебютной Джиро в 2017 году этапов также больше не выигрывал, однако замкнул топ-5 генеральной классификации и завоевал майку горного короля на своей прощальной "Корса роза" в 2023 году.

На своем прощальном Тур де Франс в 2024 году Барде выиграл первый этап и на один день примерил желтую майку лидера – мечта, которую Пино за свою карьеру осуществить так и не удалось.

Если брать выступления Пино и Барде на Монументах, то Тибо выиграл Ломбардию в 2018 году и замкнул топ-3 на "Гонке опавших листьев" в 2015-м. Однако Ломбардия так и осталась единственным из пятерки Монументов, которые экс-гонщик Groupama FDJ ездил в течение карьеры. Барде же пробовал свои силы на всех Монументах кроме Париж – Рубэ, однако так ни одного и не выиграл, ограничившись двумя подиумами на Льеж – Бастонь – Льеж.

Ромен Барде instagram.com/romainbardet

Если подводить итоги спортивных путей двух французов, то определить лучшего в этой паре очень непросто. Барде был более стабильным на протяжении карьеры, однако связано это, прежде всего, с тем, что Ромена не преследовало такое большое количество невезения и проблем со здоровьем, как Пино. Обстоятельства позволили Ромену выжать из своих возможностей в карьере даже больше, чем максимум.

Пино множество раз сходил с Гран туров из-за проблем со здоровьем, падений и травм. В это трудно поверить, однако после подиума Тура-2014 Тибо больше ни разу не финишировал в топ-10 общего зачета "Большой петли". Все эти проблемы оставили от его карьеры стойкое послевкусие недосказанности и нереализованных возможностей. Тибо точно был талантливее – он раньше стал профессионалом и раньше раскрылся как гонщик топ-уровня и был способен добиться гораздо большего.

Еще один аргумент в пользу Пино – количество побед на этапах Гран туров: 6 против 5, при этом, Тибо, в отличие от оппонента, удалось за карьеру победы на этапах всех трех супермногодневок. Если брать конкретно Тур де Франс, то здесь преимущество на стороне Барде: 4 против 3. При этом, Тибо побеждал на таких культовых вершинах, как Альп д'Уэз и Коль ду Турмале – Барде в столь легендарных локациях не выигрывал. По качеству побед экс-гонщик FDJ своего визави превзошел.

Максимальный уровень Пино за карьеру также выше – Барде никогда не был настолько сильным, как Тибо на Тур де Франс-2019 до своего драматического схода. В моменте капитан FDJ был даже фаворитом №1 "Большой петли" – это уровень, к которому Барде, несмотря на два подиума на Туре, никогда даже не приблизился.

Именно Пино был ближе к тому, чтобы прервать черную серию французов на домашней супермногодневке, поэтому с небольшим перевесом все же можем констатировать: главным французским многодневщиком поколения был Тибо Пино. Подтверждает это и такой субъективный фактор, как популярность среди болельщиков: гонщика FDJ французы все же всегда поддерживали активнее и страстнее.