Джиро д'Италия. Плапп победил с отрыва, Роглич снова отдал лидерство
Люк Плапп
LaPresse
Австралийский велогонщик команды Jayco AlUla Люк Плапп стал победителем восьмого этапа Джиро д'Италия-2025. Сегодня, 17 мая, гонщики преодолели 197 км холмистой дистанции из Джулиановы в Кастельраймондо.
Плапп благодаря сольной атаке с отрыва на 38 секунд опередил нидерландца Вилко Келдермана из Visma Lease a Bike и итальянца Диего Улисси из XDS Astana.
Для Плаппа это первая в карьере победа на Гран турах. Улисси благодаря третьему месту перехватил розовую майку лидера общего зачета. Пелотон финишировал с отставанием в 4 минуты и 50 секунд.
Результаты восьмого этапа:
Общий зачет:
Вчера, 16 мая, седьмой этап выиграл Хуан Аюсо. В воскресенье, 18 мая, гонщики преодолеют 181 км холмистой дистанции из Губбио в Сиену. Главным испытанием дня будут белые гравийные дороги Тосканы.