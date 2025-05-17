Джиро д'Италия. Плапп победил с отрыва, Роглич снова отдал лидерство

Австралийский велогонщик команды Jayco AlUla Люк Плапп стал победителем восьмого этапа Джиро д'Италия-2025. Сегодня, 17 мая, гонщики преодолели 197 км холмистой дистанции из Джулиановы в Кастельраймондо.

Маршрут 8 этапа Джиро д'Италия-2025 giroditalia.it

Плапп благодаря сольной атаке с отрыва на 38 секунд опередил нидерландца Вилко Келдермана из Visma Lease a Bike и итальянца Диего Улисси из XDS Astana.

Для Плаппа это первая в карьере победа на Гран турах. Улисси благодаря третьему месту перехватил розовую майку лидера общего зачета. Пелотон финишировал с отставанием в 4 минуты и 50 секунд.

Результаты восьмого этапа:

Общий зачет:

Вчера, 16 мая, седьмой этап выиграл Хуан Аюсо. В воскресенье, 18 мая, гонщики преодолеют 181 км холмистой дистанции из Губбио в Сиену. Главным испытанием дня будут белые гравийные дороги Тосканы.