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Джиро д'Италия. Плапп победил с отрыва, Роглич снова отдал лидерство

Олег Дідух — 17 мая 2025, 18:33
Джиро д'Италия. Плапп победил с отрыва, Роглич снова отдал лидерство
Люк Плапп
LaPresse

Австралийский велогонщик команды Jayco AlUla Люк Плапп стал победителем восьмого этапа Джиро д'Италия-2025. Сегодня, 17 мая, гонщики преодолели 197 км холмистой дистанции из Джулиановы в Кастельраймондо.

Маршрут 8 этапа Джиро д'Италия-2025
Маршрут 8 этапа Джиро д'Италия-2025
giroditalia.it

Плапп благодаря сольной атаке с отрыва на 38 секунд опередил нидерландца Вилко Келдермана из Visma Lease a Bike и итальянца Диего Улисси из XDS Astana.

Для Плаппа это первая в карьере победа на Гран турах. Улисси благодаря третьему месту перехватил розовую майку лидера общего зачета. Пелотон финишировал с отставанием в 4 минуты и 50 секунд.

Результаты восьмого этапа:

Общий зачет:

Вчера, 16 мая, седьмой этап выиграл Хуан Аюсо. В воскресенье, 18 мая, гонщики преодолеют 181 км холмистой дистанции из Губбио в Сиену. Главным испытанием дня будут белые гравийные дороги Тосканы.

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